Crimen y Justicia

Un hombre apuñaló en el pecho y mató a otro en medio de una discusión de tránsito en Misiones

Fue en la ciudad de Garupá. El agresor, de 63 años, intentó huir, pero fue rápidamente localizado y detenido

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Vista exterior de una calle en Misiones con un edificio de varios pisos, árboles verdes frondosos, y al menos dos coches de policía blancos con luces apagadas
El mortal ataque ocurrió en el barrio Santa Helena, de la ciudad de Garupá

Un nuevo episodio de violencia en la vía pública conmocionó a la localidad de Garupá, Misiones, donde un hombre murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una discusión de tránsito. El hecho se registró este miércoles por la mañana en el barrio Santa Helena y tuvo como saldo el fallecimiento de Fabricio Ariel Rodríguez, quien fue atacado con un arma blanca por otro conductor. El agresor, de 63 años, intentó huir tras el ataque, pero fue rápidamente localizado y detenido por la Policía.

Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó cerca de las 10.30, cuando personal policial fue alertado por el CIO-911 sobre una gresca en la zona. La discusión, que se habría iniciado entre los ocupantes de dos vehículos, escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico en plena calle. En ese contexto, Juan Carlos D., de 63 años, descendió de su rodado y, de acuerdo a las averiguaciones preliminares, extrajo un arma blanca con la que le asestó una puñalada en el pecho a Rodríguez. La herida fue mortal y la víctima falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Después del ataque, el agresor intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente localizado por efectivos policiales que intervinieron en el operativo. El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia. En la escena del crimen, agentes de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes, mientras que el Juzgado de Instrucción en turno dispuso la requisa del rodado y el secuestro del arma blanca utilizada en el ataque.

La causa fue caratulada como “supuesto homicidio” y continúa en investigación para determinar con mayor precisión las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace. Las autoridades buscan establecer la dinámica exacta del hecho y si existían antecedentes o conflictos previos entre los involucrados.

Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre los motivos que originaron la discusión ni sobre la identidad del agresor más allá de su edad y sus iniciales. Sin embargo, medios locales indicaron que trabajaría con una aplicación de viajes.

La investigación judicial sigue en curso y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos datos sobre el avance de la causa y el futuro procesal del detenido.

Horror en Avellaneda: apuñaló a su pareja, hirió a la hija y se arrojó de un puente

Un hombre y una mujer posan sonrientes en un primer plano; él, a la izquierda, tiene pelo oscuro y barba; ella, a la derecha, tiene cabello claro
La pareja protagonista del trágico suceso de intento de femicidio y suicidio ocurrido en Sarandí

Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, apuñaló a su pareja, de 32, e hirió a la hija menor de la mujer durante la noche del jueves 2 de abril en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Momentos después, el atacante se quitó la vida, al arrojarse desde un puente del Acceso Sudeste.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió a la altura de Edison y el Acceso Sudeste, tras una discusión por celos luego de que la pareja festejara su aniversario en la localidad de Don Torcuato.

El agresor, según pudieron reconstruir los investigadores a partir de los testimonios de las víctimas, trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas hasta el lugar del ataque, a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa. Allí exigió el teléfono celular de la pareja. Ante su negativa, utilizó un cuchillo para provocarle varias heridas punzantes en el cuello y la espalda.

Por su parte, la hija de la mujer intervino para intentar detener la agresión y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. El agresor, en tanto, se retiró del lugar.

Efectivos policiales de la Comisaría 4ª de Avellaneda de la Policía Bonaerense acudieron al sitio tras recibir el aviso y entrevistaron a la víctima, quien se encontraba junto a su hija. Ambas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde la mayor de ellas ingresó a terapia intensiva. La menor quedó fuera de peligro tras recibir atención médica.

Horas más tarde, se reportó que una persona se había arrojado al vacío desde un puente en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar, los agentes constataron que el fallecido era Hernández, identificado como el agresor, cuyo automóvil había quedado abandonado en las inmediaciones.

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