Crimen y Justicia

Horror en Avellaneda: apuñaló a su pareja, hirió a la hija y se arrojó de un puente

Ocurrió el jueves pasado en las inmediaciones del Acceso Sudeste. El agresor, identificado como Kevín Hernández (34), fue hallado muerto poco después del ataque

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Un hombre y una mujer posan sonrientes en un primer plano; él, a la izquierda, tiene pelo oscuro y barba; ella, a la derecha, tiene cabello claro
Imagen de la pareja protagonista del trágico suceso de femicidio y suicidio ocurrido en Sarandí.

Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, apuñaló a su pareja, de 32, e hirió a la hija menor de la mujer durante la noche del pasado jueves en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Momentos después, el atacante se quitó la vida, al arrojarse desde un puente del Acceso Sudeste.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió a la altura de Edison y el Acceso Sudeste, tras una discusión por celos luego de que la pareja festejara su aniversario en la localidad de Don Torcuato.

El agresor, según pudieron reconstruir los investigadores a partir de los testimonios de las víctimas, trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas hasta el lugar del ataque, a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa. Allí exigió el teléfono celular de la pareja. Ante su negativa, utilizó un cuchillo para provocarle varias heridas punzantes en el cuello y la espalda.

Por su parte, la hija de la mujer intervino para intentar detener la agresión y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. El agresor, en tanto, se retiró del lugar.

Efectivos policiales de la Comisaría 4ª de Avellaneda de la Policía Bonaerense acudieron al sitio tras recibir el aviso y entrevistaron a la víctima, quien se encontraba junto a su hija. Ambas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda, donde la mayor de ellas ingresó a terapia intensiva. La menor quedó fuera de peligro tras recibir atención médica.

Mujer recostada con el torso desnudo. Cinta médica y parches de monitoreo cardíaco en su cuello y pecho. Se observan algunas manchas en la piel y en la sábana
La víctima del ataque en Sarandí, donde su pareja la apuñaló y luego se suicidó, permanece internada en terapia intensiva.

Horas más tarde, se reportó que una persona se había arrojado al vacío desde un puente en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar, los agentes constataron que el fallecido era Hernández, identificado como el agresor, cuyo automóvil había quedado abandonado en las inmediaciones.

La UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Laura Carballal, dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad. Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) trabaja en la recolección de imágenes de cámaras privadas y municipales para reconstruir la secuencia de los hechos.

Familiares de la víctima informaron en redes sociales que la mujer permanece internada en terapia intensiva, mientras la niña evoluciona favorablemente.

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