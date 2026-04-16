Crimen y Justicia

Video: el brutal maltrato de un hombre a su perro en un edificio de Palermo

Ocurrió en la calle Fitz Roy al 2400. La secuencia quedó registrada, lo denunciaron los vecinos y fue detenido

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Así fue el violento maltrato del hombre a su perro en Palermo

G.C., un hombre de 46 años del barrio porteño de Palermo, fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de protagonizar un salvaje episodio de maltrato animal que estremece: tomó a su perro y lo tiró contra el piso del hall del edificio en el que vive. La secuencia fue filmada por una cámara de seguridad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió en un edificio ubicado en la calle Fitz Roy al 2400. Un residente del mismo edificio denunció al 911 que escuchó gemidos y llantos de un perro provenientes del hall de entrada y, al revisar las cámaras de seguridad, observó cómo un vecino tomaba al animal del lomo, lo levantaba y lo arrojaba con fuerza al piso.

Las imágenes, que acompañan esta nota, son impactantes y reflejan la dureza del maltrato del dueño de la mascota. Allí se observa que la mascota apenas reacciona.

Luego de constatar el hecho en las imágenes fílmicas, los policías de la Comisaría Vecinal 14-B de la Policía de la Ciudad notificaron a la Justicia, que dispuso la detención del implicado de 46 años por el delito de maltrato y crueldad a los animales.

hombre maltrato a su perro en palermo
El violento, luego de la detención, y el perro maltratado

La mascota quedó bajo la guarda provisoria del vecino del agresor que observó la situación y dio aviso a la Policía de la Ciudad, por orden judicial. El violento permaneció detenido varias horas tras el hecho, de acuerdo con lo que trascendió.

Desde septiembre de 2025, en la ciudad de Buenos Aires rige una normativa que endurece las sanciones por maltrato animal, incorporando arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos, además de la creación de un registro público de agresores.

Esta norma complementa la Ley Nacional 14.346, que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quienes cometan actos de crueldad contra animales.

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