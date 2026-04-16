Mercados: suben las acciones argentinas y el riesgo país cae a un mínimo de dos meses

Los precios del petróleo vuelven a subir y marcan el pulso de las bolsas.

La plaza financiera argentina se reacomodaba con alzas selectivas este jueves ante un diverso frente de sucesos, en momentos en que el Gobierno del libertario Javier Milei enfrenta problemas ante una persistente presión inflacionaria.

El índice de precios de marzo (IPC) saltó al 3,4% y colocó al país entre uno de los de mayor inflación global, en parte por los efectos del alza en el petróleo por la conflictividad geopolítica que representa la guerra en Oriente Medio.

Por su parte, el Tesoro viene de colocar en la víspera deuda por 9,92 billones de pesos -equivalentes a unos USD 7.300 millones-, lo que significó una renovación del 127% sobre los vencimientos del día.

A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza un 0,4%, en los 2.930.000 puntos, luego de ceder un 3,1% en las anteriores cinco sesiones.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negocian con cifras mixtas, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae once unidades para la Argentina, en los 515 puntos básicos, un mínimo desde el 18 de febrero. Los títulos públicos hard dollar vienen de acumular una subida promedio del 4,6% en las últimas diez rondas consecutivas.

“Los drivers que se empiezan a considerar con más atención de cara al segundo trimestre serían además de la inflación, la continuidad en la acumulación de reservas, la continuidad en la estabilidad del tipo de cambio, y el comportamiento de la tasa”, dijo Piedad Ortiz, analista de Wise Capital.

“Para abril el impacto de tarifas en servicios públicos y transporte impacta en la inflación manteniendo la estimación de IPC en un nivel igual o por encima de 3%. En este contexto, el financiamiento se podría encarecer si el Banco Central mantiene la política contractiva y los costos suben fuerte, lo que acrecentará la necesidad de hacer más ajustes en precios”, agregó.

Por su parte, el FMI (Fondo Monetario Internacional) viene de aprobar a nivel técnico la segunda revisión de un programa por 20.000 millones de dólares con Argentina, lo que permitirá que llegue al país austral un desembolso por 1.000 millones de dólares.

Leve baja en Wall Street

Las acciones estadounidenses registran una ligera baja promedio de 0,2% tras una sólida sesión el miércoles que impulsó al S&P 500 por encima de los 7.000 puntos por primera vez, en medio de un creciente optimismo por una prórroga del alto el fuego en Oriente Medio.

El petróleo vuelve a subir. Los contratos del crudo ligero de Texas para entregar en mayo son pactados a USD 93,37 (+2,3%), mientras que la variedad Brent del Mar del Norte para junio sube a USD 97,88 (+3,1%).

Según informes citados por Yahoo Finance, Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas para prolongar el alto el fuego de dos semanas que expira el 22 de abril, y ambas partes se muestran a favor de una extensión. Estados Unidos sigue muy involucrado en estas negociaciones, declaró el miércoles Karoline Levitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Se espera una nueva tanda de resultados corporativos , entre los que destaca Netflix, que tiene previsto presentar sus informes tras el cierre de la bolsa el jueves. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y PepsiCo superaron las estimaciones tanto en ganancias por acción como en ingresos, mientras que Charles Schwab superó las expectativas en ganancias, pero se situó por debajo de las estimaciones de ingresos.

En cuanto a los datos económicos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en los EEUU cayeron a 207.000 en la semana que finalizó el 11 de abril , según datos del Departamento de Trabajo publicados el miércoles, mientras que la producción industrial se desaceleró un -0,5% en marzo, por debajo de las estimaciones de un crecimiento del 0,1 por ciento.