Un hombre intentó matar su ex pareja frente a sus hijos: “La agarró del cuello con un cuchillo”

Un hombre cometió un intento de femicidio en Corrientes (Foto: El Litoral)

Un hombre protagonizó un intento de femicidio en la ciudad de Corrientes. En un hecho que dejó marcada a toda una familia y movilizó al barrio Lomas del Mirador. El episodio, registrado este miércoles en una vivienda de la calle Zaragoza, expuso la vulnerabilidad de mujeres ante agresores reincidentes, y la rápida intervención de terceros para evitar una tragedia mayor.

La víctima, una mujer de 38 años, fue atacada por su exmarido con un cuchillo de cocina, en presencia de sus dos hijos menores. De acuerdo al testimonio de Adrián, actual pareja de la mujer y quien se convirtió en el principal artífice del rescate, fue necesario usar la fuerza para liberar a la víctima del agresor.

“Le agarró del cuello con el cuchillo. Le tuve que romper el palo de una escoba en la cabeza para que la suelte”, explicó Adrián en declaraciones a radio Sudamericana, citadas por El Litoral.

Los acontecimientos se precipitaron cuando el agresor acudió a la vivienda bajo el pretexto de visitar a los niños de 7 y 4 años. Al notar la presencia del nuevo compañero sentimental de su ex pareja, el hombre reaccionó de forma violenta y emitió amenazas de muerte antes de consumar el ataque.

De acuerdo a lo declarado por Adrián, el atacante gritaba: “Si no estás conmigo no vas a estar con nadie”, lo que da cuenta de un patrón posesivo y violento.

La intervención de un testigo fue decisiva para salvar la vida de la mujer

El testimonio directo recogido por El Litoral revela la crudeza de la escena vivida: los dos hijos de la mujer presenciaron el ataque desde el patio y llegaron a suplicar al agresor que se detuviera. Adrián, quien presenció toda la agresión, subrayó la peligrosidad del individuo y detalló que “las adicciones le ganaron”, en referencia al historial de consumo problemático del atacante, así como antecedentes de comportamientos violentos.

El momento más crítico se produjo cuando el agresor inmovilizó a la víctima sujetándola del cuello con el arma blanca. La oportuna acción del actual novio, que decidió intervenir físicamente, evitó lo que pudo haber resultado en una víctima fatal.

Tras el forcejeo, la mujer fue auxiliada y trasladada de inmediato al Hospital Escuela de Corrientes, donde permaneció fuera de peligro y bajo observación médica, según informó El Litoral.

El caso ocurrido frente a menores de edad, impactó de manera muy profunda en la comunidad local, donde destacaron que la rápida reacción de Adrián no solo impidió el desenlace fatal sino que puso de manifiesto la importancia de la intervención temprana en situaciones de violencia de género.

Más allá de la víctima que se encuentra fuera de peligro, sus hijos deben enfrentar una dura realidad dado que fueron testigos de la agresión, de modo que se enfrentaron a una experiencia de alta carga traumática.

Los detalles de este intento de femicidio en Corrientes evidencian la persistencia de patrones de violencia cuando existe una combinación de motivaciones posesivas, historial de amenazas previas y consumo de sustancias.

68 víctimas de femicidios en Argentina durante el primer trimestre de 2026

Argentina registró 68 víctimas fatales por violencia de género entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2026, cifra compuesta por 60 femicidios directos, un transfemicidio y siete femicidios vinculados, según el informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro. El reporte advierte sobre la persistencia del hogar como el sitio de mayor riesgo, así como el impacto de recientes cambios en la estructura estatal de prevención.

El estudio revela que el 72% de las víctimas fue asesinada en su propia vivienda, lo que subraya la vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito doméstico. Estos hechos han dejado 80 hijos e hijas sin madre, de los cuales el 58% son menores de edad, de acuerdo con los datos del observatorio.