Crimen y Justicia

Detuvieron a un policía acusado de golpear y encerrar a su pareja en un departamento de Temperley

Ambos integran la fuerza porteña. La mujer consiguió salir de la habitación antes de que llegara el personal policial

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Oficial de policía uniformado de pie junto a un hombre de espaldas, con camiseta blanca y pantalón corto, frente a un cartel de la Policía de Buenos Aires
El policía porteño tras ser detenido este miércoles

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido este miércoles tras ser acusado de agredir físicamente y encerrar a su pareja en un departamento de la localidad bonaerense de Temperley.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Cangallo al 2300, en el barrio Villa Galicia, desde donde se recibió un llamado al 911 alertando sobre una situación de violencia de género.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a una joven de 26 años, quien también integra la Policía de la Ciudad. Según su testimonio, minutos antes, su concubino, V.D.C., de 32 años, la había golpeado y encerrado en una de las habitaciones del departamento.

De acuerdo a la denuncia, la mujer pudo salir del cuarto en el momento en que arribó el personal policial a la vivienda y fue asistida por sus colegas.

Tanto la víctima como el acusado fueron trasladados a la Comisaría Octava de Villa Galicia para tomarles declaración y avanzar con las actuaciones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género y encabezada por la fiscal Marcela Juan.

La fiscalía dispuso la aprehensión de V.D.C. en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia de género.

El acusado será indagado en las próximas horas.

La semana pasada otro policía porteño fue arrestado pero en su caso por otro delito: lo acusan de dedicarse a la venta de droga.

El sospechoso cayó junto a su pareja en la localidad bonaerense de Munro, en un operativo que estuvo a cargo de personal del Comando Patrulla Vicente López y efectivos de la Comisaría Tercera de Munro.

Un policía porteño y su pareja fueron detenidos por venta de drogas

El procedimiento se realizó en la intersección de las calles Debenedetti y Basavilbaso, donde los agentes interceptaron una camioneta Nissan Frontier que había sido investigada previamente. Los detenidos fueron identificados como N.G.P., un oficial primero de 32 años de la Policía de la Ciudad, y M.C.S., de 25 años.

Durante la requisa del vehículo, los policías hallaron 400.000 pesos en efectivo, varios teléfonos celulares, 67 dosis de pastillas de éxtasis, cinco envoltorios de nylon con cocaína rosa (tussi), un envoltorio con cristal, dos bolsas con clorhidrato de cocaína en trozos, ocho envoltorios con cocaína en polvo, ocho frascos de ketamina líquida, balanzas de precisión y materiales para fraccionar drogas.

Después del arresto, la fiscalía ordenó un allanamiento en una vivienda vinculada a los sospechosos, ubicada en Almirante Brown. Allí secuestraron más elementos usados para preparar y empaquetar estupefacientes, como molinillos, tapones de goma, tapas de chapa, balanzas de precisión y jeringas.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Drogas Ilícitas de Vicente López, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, y ambos acusados quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737, imputados por comercialización de estupefacientes.

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