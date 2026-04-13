Crearon un plan nacional de formación laboral para sectores vulnerables de acceso al empleo

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

El Gobierno nacional creó el Programa Formando Capital Humano, que brindará formación profesional de personas que tienen dificultades para incertarse en el mundo laboral y apuesta a mejorar la empleabilidad en el país.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación de la resolución 295/2026 en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto, el plan ofrece cursos de formación laboral y profesional acordes a los requerimientos de los distintos sectores económicos. El objetivo es que los beneficiarios puedan incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado formal, mejorar su situación de empleo actual o avanzar en el desarrollo de proyectos ocupacionales propios. La medida también enfatiza la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, priorizando la transparencia y la equidad en el acceso a las herramientas de capacitación.

El programa está dirigido a personas con problemáticas de empleo, consideradas entre los grupos con mayores barreras para integrarse al empleo formal o mejorar su posición en el mercado laboral. Según los lineamientos generales aprobados, los destinatarios podrán acceder a una oferta variada de cursos y trayectos formativos, priorizando aquellos que respondan a las demandas concretas de la estructura productiva nacional.

Una de las características centrales del programa es el uso de un sistema de vouchers, que permite a los beneficiarios elegir la capacitación más adecuada a sus necesidades y gestionar de manera directa su participación. Este mecanismo busca eliminar la intermediación y reducir la discrecionalidad en la asignación de recursos, promoviendo un modelo de financiamiento de la demanda. La instrumentación de los vouchers apunta a generar mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos públicos destinados a la formación laboral.

El Programa busca establecer un marco institucional para abordar las brechas de calificación y habilidades laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano será el encargado de coordinar la oferta formativa, articulando con instituciones educativas, asociaciones de trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil. La medida prevé, además, la integración de acciones desarrolladas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de lograr una gestión unificada y descentralizada de los recursos y programas.

La puesta en marcha del Programa responde al diagnóstico de que la evolución tecnológica y productiva genera tanto oportunidades como desafíos en materia de empleo. Sectores como la automatización, la digitalización, las energías renovables y la industria 4.0 demandan perfiles con competencias técnicas específicas y habilidades adaptadas a procesos de innovación.

El programa reconoce que la falta de oferta formativa adecuada, la escasa actualización tecnológica y la baja incorporación de competencias blandas han dificultado la cobertura de vacantes en áreas clave de la infraestructura productiva y los servicios esenciales. Por ello, la política pública orienta sus esfuerzos a fortalecer el capital humano, proporcionando herramientas para mejorar la productividad y la equidad en la distribución de oportunidades laborales.

El gasto que demande la implementación del programa será atendido con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Capital Humano, asegurando la continuidad y sustentabilidad de las acciones propuestas. La medida entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y será comunicada a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su correspondiente registro y archivo.

La gestión y supervisión de la política estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que asistirá al ministerio en la formulación, diseño e implementación de las acciones. El programa contempla la cooperación con provincias y municipios, así como la articulación con políticas y programas de empleo a nivel nacional, regional e internacional.

El lanzamiento de este Programa refleja la decisión de abordar de manera integral los desafíos de empleabilidad, productividad y desarrollo de capacidades laborales en el país. El modelo adoptado prioriza la transparencia, la descentralización y la orientación de los recursos públicos hacia quienes enfrentan mayores dificultades para insertarse o progresar en el mercado de trabajo formal.