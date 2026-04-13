Otra semana con lluvias en el AMBA: cuándo volverán las precipitaciones y qué pasará con la temperatura

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores enfrentarán una nueva sucesión de jornadas marcadas por nubosidad, humedad elevada y chaparrones intermitentes

La semana arranca con el regreso de las precipitaciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con los pronósticos actualizados, una nueva secuencia de lluvias y tormentas interrumpirá el período de tiempo estable en la región, marcando jornadas de variabilidad térmica, alta humedad y algunos episodios de inestabilidad que requerirán atención a las alertas oficiales.

El lunes comienza con un escenario de cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre los 17 °C y los 24 °C. La jornada se mantiene sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el parte emitido por el SMN. El viento soplará leve del sector este, con velocidades entre 7 y 22 km/h, y la sensación térmica se mantendrá cercana a los valores de la temperatura real por la baja incidencia de humedad matinal. El ambiente se percibirá templado en toda la franja central, una característica propia del otoño en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Durante el martes, la nubosidad ganará protagonismo. El día se presentará mayormente cubierto, con una mínima de 18 °C y una máxima que repite los 24 °C del día anterior. Las probabilidades de precipitaciones permanecerán bajas durante la mañana y la tarde (entre 0 y 10%), aunque el SMN advierte que hacia la noche la probabilidad de chaparrones ascenderá a un rango de entre 10 y 40%. La humedad relativa comienza a aumentar, lo que genera una sensación térmica apenas superior a la temperatura ambiente al caer la tarde. Los vientos se mantendrán suaves, sin ráfagas destacadas.

Por su parte, el miércoles se perfilará como el día más inestable del período analizado. De acuerdo con la información del sitio especializado Meteored y el pronóstico oficial del SMN, la probabilidad de lluvias previstas será de entre 10 y 40% durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 20 °C y los 23 °C, y se esperan vientos moderados, con intensidades que pueden alcanzar los 31 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional detalla jornadas con alta humedad y nubosidad persistente, anticipando temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 25 grados

El aumento de la humedad y la persistencia de nubosidad generan una sensación térmica que podría situarse levemente por encima de los valores térmicos medidos, especialmente en las primeras horas del día. Este escenario coincide con la tendencia observada por el modelo ECMWF, que prevé acumulados de lluvia en torno a los 40-50 mm para la región del AMBA entre martes y miércoles, con posibilidad de superarse en algunos sectores, según publicó Meteored.

Para el jueves, el pronóstico indica que el cielo continuará mayormente nublado, aunque la probabilidad de lluvias disminuirá hasta el 10%. Las temperaturas se mantienen estables, con una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C. El viento soplará del sector este a velocidades similares a las jornadas anteriores, mientras que la humedad sigue alta, generando ambientes húmedos y con poca variación en la sensación térmica respecto a la temperatura medida.

El viernes marcará un quiebre en la tendencia, mostrando una mejora en las condiciones generales. El parte del SMN precisa que el cielo permancerá parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que oscilan entre los 18 °C y los 25 °C. Se espera una leve disminución de la humedad y una mayor amplitud térmica, lo que favorece una sensación térmica más acorde a los valores reales. Los vientos se mantienen leves, con predominio del sector este.

En cuanto a las recomendaciones, el organismo meteorológico sugiere a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y prestar atención a los avisos a corto plazo, ya que la presencia de alta humedad, nubosidad persistente y la posibilidad de chaparrones o tormentas pueden generar complicaciones en la movilidad urbana y rural.

El mapa de alertas en todo el país

Este lunes, rigen alertas por tormentas para el norte del país. Las pronvincias afectadas son las siguientes: el norte de Córdoba, todo el territorio de Santiago del Estero, el centro-este de Salta, el noroeste de Chaco y Formosa.

El mapa de alerta por tormentas en todo el territorio nacional para este 13 de abril (SMN)

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, indicaron desde el organismo. Se espera que los fenómenos de consideración comiencen durante la tarde de hoy y se extiendan hasta la tarde de mañana.

En simultáneo, rige una advertencia nivel amarillo por vientos en gran parte de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. “El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste”, indica el pronóstico. Solo una parte del sur de la zona cordillerana santacruceña registrará también nevadas de consideración desde la tarde de hoy.