Sociedad

De Luján a Plaza de Mayo: los homenajes centrales de la Iglesia argentina por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco

Serán el próximo martes 21 de abril, cuando se cumpla un año de su fallecimiento. En la Basílica de Luján se celebrará una misa central y habrá una caravana, un DJ entre múltiples actos en todo el país

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Numerosas diócesis coordinan misas, peregrinaciones y caravanas misioneras en lugares emblemáticos vinculados a la vida de Jorge Bergoglio. (REUTERS/Cristina Sille)
Numerosas diócesis coordinan misas, peregrinaciones y caravanas misioneras en lugares emblemáticos vinculados a la vida de Jorge Bergoglio. (REUTERS/Cristina Sille)

El próximo martes 21 de abril, la Iglesia Católica argentina se prepara para llevar a cabo una jornada de homenajes y recordación al cumplirse el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. En una agenda marcada por la diversidad de actos y el despliegue de la comunidad eclesial, la Basílica de Luján será el escenario de la misa central, prevista para las 17, y presidida por monseñor Marcelo Colombo. El evento busca reunir a fieles de todo el país en el mayor templo mariano nacional, en el marco de la 128ª Asamblea Plenaria de obispos, con el propósito de honrar el legado del primer papa argentino.

El aniversario no estará restringido a la ceremonia principal. Diversas diócesis organizarán misas locales, peregrinaciones y caravanas misioneras, entre ellas una que partirá desde la Basílica de San José de Flores, barrio porteño donde Jorge Bergoglio vivió su infancia. Los organizadores esperan que estos recorridos permitan a los asistentes conectarse con los lugares emblemáticos de la vida del pontífice, promoviendo la reflexión sobre su mensaje y su compromiso social.

En paralelo, la Plaza de Mayo será epicentro de una propuesta orientada especialmente a los más jóvenes. Allí, el sacerdote y DJ portugués Guillermo Peixoto llevará a cabo un espectáculo gratuito a las 20, combinando arte, tecnología y fe en una iniciativa que busca acercar el mensaje de Francisco a nuevas generaciones. Además de la música electrónica, el evento incluirá fragmentos de discursos papales y un espacio para la oración colectiva.

Numerosas diócesis coordinan misas, peregrinaciones y caravanas misioneras en lugares emblemáticos vinculados a la vida de Jorge Bergoglio, April 26, 2025. REUTERS/Cristina Sille
Numerosas diócesis coordinan misas, peregrinaciones y caravanas misioneras en lugares emblemáticos vinculados a la vida de Jorge Bergoglio, April 26, 2025. REUTERS/Cristina Sille

Peixoto, conocido por su labor de evangelización a través de la música, manifestó en reiteradas ocasiones su admiración por Bergoglio y consideró su figura como una fuente de inspiración para promover una fe activa y comprometida.

Monseñor Marcelo Colombo, designado para encabezar la misa principal, destacó la importancia de la fecha y el valor simbólico del Santuario de Luján. Se informó que la convocatoria espera la asistencia de obispos de todo el país, sacerdotes y laicos, quienes participarán de la eucaristía en el contexto de la Asamblea Plenaria, instancia en la que se abordarán también temas pastorales y sociales.

La conmemoración incluirá una Caravana Misionera que recorrerá puntos significativos de la vida de Jorge Bergoglio, como la Basílica de San José de Flores, donde se desarrollarán actividades con el objetivo de recordar el compromiso del Papa con los barrios populares y su cercanía con las comunidades marginalizadas. Se prevé que estas iniciativas, coordinadas por distintas diócesis, tengan como eje central la difusión del mensaje de paz y la gratitud por el trabajo pastoral realizado por Francisco.

El Arzobispado de Buenos Aires también tendrá un rol destacado en la jornada. Jorge García Cuerva, actual arzobispo, celebrará una misa en la Catedral Metropolitana, centrada en el legado pastoral y la relación cercana que el Papa mantuvo con la comunidad porteña. García Cuerva fue nombrado por Bergoglio en 2023 y desde entonces es considerado un continuador de su línea eclesiástica, especialmente por su trabajo junto a los llamados “curas villeros”, quienes llevan la palabra de Dios a sectores vulnerables.

Los organizadores plantean que la diversidad de homenajes en todo el país responde al deseo de agradecer el testimonio de vida y el magisterio del Papa Francisco, así como de mantener vigente su legado en las nuevas generaciones. Se prevé que las actividades en plazas, templos y barrios cuenten con la participación de familias, jóvenes y movimientos sociales, en sintonía con el ideario del pontífice.

El Episcopado argentino subrayó que el eje de la jornada será “recordar el compromiso del Papa Francisco con los más necesitados, su mensaje de paz, agradecer su trabajo y honrar su legado”.

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