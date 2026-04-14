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Tiempo en el AMBA: qué dice el pronóstico sobre las lluvias para esta semana

Todo el norte del país volverá a verse afectado por fuertes precipitaciones, algunas podrían llegar a ser localmente fuertes. De acuerdo con el mapa de alertas del SMN, las advertencias se extenderán hasta el míercoles por la madrugada

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fuerte tormenta que se desató sobre el AMBA
El pronóstico indica que se registrarán lluvias durante todo un día esta semana (Foto: RSFotos)

Las condiciones agradables registradas el lunes no serán la regla esta semana, puesto que el pronóstico del tiempo anuncia lluvias para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Este martes, el cielo se mantendrá mayormente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre 17 y 24 ° C, mientras que el viento soplará del este con una velocidad de 13 a 22 km/h.

Las condiciones cambiarán mañana, puesto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada inestable, con una probabilidad de lluvias que osilará entre el 10 y el 40 % a lo largo del día. Las temperaturas rondarán entre los 19 y 23 grados. Durante la tarde, se registrarán ráfagas de viento del este que podrían alcanzar los 50 km/h.

La nubosidad persistirá el jueves, aunque ya sin pronóstico de lluvias. Con respecto a los valores térmicos, se espera una mínima de 18° y una máxima de 24° C.

Tabla del pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Muestra temperaturas, probabilidad de lluvia y dirección del viento para cada día
El pronóstico del tiempo para esta semana (SMN)

El viernes, el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 25, con viento del este.

Las condiciones se mantendrán similares el sábado, mientras que el domingo la temperatura disminuriá levemente hacia los 23 grados de máxima.

De igual forma, aún las condiciones podrían llegar a cambiar conforme avance la semana, por lo que resulta necesario esperar a los próximos días para definir los planes del fin de semana.

El mapa de alertas en todo el país

Para este martes, rigen una serie de alertas meteorológicas. En ese sentido, el norte del país será el más afectado por fuertes tormentas.

De hecho, la pronvicia de Chaco, el oeste de Corrientes, el centro-norte de Santa Fe, así como el norte de Córdoba, el oeste de Santiago del Estero y de Salta se encuentran bajo alerta naranja por tormentas. La advertencia rige para todo el día de hoy y podría extenderse hasta la madrugada de mañana.

Mapa de Argentina con divisiones de colores que indican alertas meteorológicas. Zonas verdes, naranjas y amarillas cubren el territorio continental
El mapa de alertas meteorológicas

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, aseguraron.

La situación podría cambiar el miércoles en estas provincias, puesto que las tormentas continuarán afectando solo a algunas de ellas. De hecho, se esperan precipitaciones de nivel naranja de peligrosidad en el sur de Chaco, el oeste de Corrientes y el este de Santa Fe.

Mientras tanto, Formosa, Tucumán, gran parte de Corrientes y Entre Ríos, el centro de Sana Fe y Córdoba, el sur de La Rioja y el centro-este de Santiago del Estero experimiterán fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Así, el SMN emitió una alerta amarilla para las provincias de Formosa, Chaco, gran parte del territorio restante de Santa Fe y el centro-norte de Entre Ríos. Lo mismo rige para el resto de la provincia de Corrientes y parte del centro-sur de Misiones.

En simultáneo, la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut, al igual que toda la provincia de Tierra del Fuego experimentarán lluvias de consdieración durante la mañana de este martes.

Por último, gran parte de Chubut, el centro-norte de Santa Cruz, todo el territorio fueguino y las Islas Malvinas registrarán vientos fuertes del sector norte, con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Luego, los vientos rotarán al sector oeste. Algo similar se espera para la tarde-noche de hoy en la zona cordillerana de Jujuy y Salta.

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