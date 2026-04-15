Una delegación de Pakistán llegó a Teherán para reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, recibió este miércoles en Teherán a una delegación de alto nivel procedente de Pakistán, encabezada por el comandante del ejército Asim Munir

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, recibió este miércoles en Teherán a una delegación de alto nivel procedente de Pakistán, encabezada por el comandante del ejército Asim Munir.

El grupo, que incluye al ministro del Interior Mohsin Naqvi y otros funcionarios, aterrizó en la capital iraní con el objetivo de mediar entre Washington y Teherán y preparar una posible segunda ronda de negociaciones para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La llegada de la delegación paquistaní se produce días después de que fracasara la primera ronda de conversaciones directas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, un encuentro que se prolongó durante 21 horas pero terminó sin acuerdo definitivo.

Según confirmaron tanto fuentes iraníes como el departamento de prensa de las Fuerzas Armadas de Pakistán, la visita responde a la intención de mantener abierto el canal diplomático y explorar nuevas fórmulas para relanzar las discusiones sobre un alto el fuego duradero y un posible acuerdo nuclear.

El canal oficial de Telegram del canciller Araghchi difundió imágenes de la recepción a Munir y su comitiva.

El canal oficial de Telegram del canciller Araghchi difundió imágenes de la recepción a Munir y su comitiva

Medios estatales iraníes habían adelantado que la delegación traería un mensaje actualizado desde Washington y que entre sus objetivos estaba sentar las bases de un segundo ciclo de negociaciones, probablemente en territorio paquistaní.

Durante una comparecencia ante la prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que los contactos indirectos no se interrumpieron tras la ruptura de las conversaciones en Islamabad.

“Desde el domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, se han intercambiado varios mensajes a través de Pakistán”, señaló Baqaei. Añadió que la mediación de Islamabad ha sido fundamental para mantener abiertas las posibilidades de un acercamiento diplomático, pese al clima de desconfianza entre las partes.

El punto central de fricción sigue siendo el programa nuclear iraní y el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos sobre los puertos de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recriminó a Teherán no haber permitido la reapertura total del estrecho de Ormuz, una de las exigencias clave de la delegación norteamericana.

Por su parte, Irán considera que algunas de las demandas de Washington son “poco realistas” y reclama el derecho a mantener un programa de enriquecimiento nuclear limitado para usos civiles y energéticos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recriminó a Teherán no haber permitido la reapertura total del estrecho de Ormuz (AP Foto/Alex Brandon)

Según fuentes iraníes, en la última ronda de diálogo Estados Unidos habría pedido una suspensión de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán propuso un cese de cinco años, una oferta rechazada por la administración Trump.

Baqaei insistió en que la postura de Irán sigue siendo la defensa del uso pacífico de la energía nuclear y advirtió que no aceptará negociaciones bajo presión militar o amenazas de sanciones.

“El nivel de enriquecimiento es negociable, pero no se puede eliminar nuestro derecho a la tecnología nuclear”, declaró.

La delegación paquistaní, según medios iraníes, tiene previsto mantener reuniones con altos funcionarios en Teherán para transmitir la posición estadounidense y buscar alternativas que permitan retomar el diálogo. El régimen iraní, por su parte, reiteró que solo participará en una nueva ronda de conversaciones si se respetan sus prerrogativas y no se le exige una capitulación unilateral.

El primer ministro de Pakistán inicia gira por Arabia Saudita y el Golfo

Mientras tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, llegó a Arabia Saudita en el inicio de una gira por la región que incluye visitas a Qatar y Turquía.

El viaje, enmarcado en los esfuerzos diplomáticos tras la cumbre de Islamabad, tiene como principal objetivo fortalecer la coordinación regional y asegurar respaldo económico para Pakistán. .

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, llegó a Arabia Saudita en el inicio de una gira por la región que incluye visitas a Qatar y Turquía (REUTERS/Archivo)

El mandatario paquistaní se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y abordará la situación de Oriente Medio, así como la posible reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Sharif estará acompañado por el ministro de Exteriores Ishaq Dar, uno de los mediadores clave en el proceso, y otros altos cargos.

Durante la visita, Arabia Saudita anunció un préstamo de 3.000 millones de dólares para reforzar las reservas financieras paquistaníes y extendió el vencimiento de un depósito de 5.000 millones.

(Con información de AFP y EFE)