Crimen y Justicia

Se reabrirá el colegio de San Cristóbal donde un adolescente mató con un arma a un compañero

A días del ataque que dejó un estudiante muerto y ocho heridos, la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40 volverá a recibir alumnos. La Justicia mantiene abiertas las pesquisas sobre la planificación del hecho y la influencia de comunidades virtuales

Guardar
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
La escuela "Mariano Moreno" donde un adolescente mató a un compañero (Leo Galletto)

El ministerio de Educación de Santa Fe dispuso que, tras el tiroteo registrado el 30 de marzo en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, las actividades escolares comenzarán a restablecerse a partir del lunes 13 de abril. Las puertas del colegio reabriran en un proceso progresivo que prioriza tanto la seguridad física como el acompañamiento emocional de alumnos y docentes.

La orden judicial decretó que el establecimiento escolar ya podía volver a ser utilizado. Por su parte, el Ministerio de Educación definió un cronograma de limpieza, reorganización y de reencuentro académico y comunitario, que se ejecutarán el lunes 13 y martes 14 de abril, según informó el medio Rosario3.

El ministro de Educación santafesino, José Goity, enfatizó la necesidad de atender la integridad de la comunidad educativa durante el retorno. En sus palabras: “Nuestra intención es recuperar una relativa normalidad, pero no vamos a ser iguales”. El esquema prevé una diferenciación por niveles y fechas, con especial atención a la contención emocional e interacción gradual entre equipos docentes, familias y estudiantes en las instalaciones que fueron el centro de la tragedia.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
La última despedida a Ian Cabrera, la victima del tiroteo en el colegio (Leo Galletto)

En el Nivel Inicial, el martes 14 se organizarán reuniones entre equipos docentes y familias fuera del establecimiento, específicamente en la sede de la Delegación Regional de Educación. El miércoles 15 y el jueves 16 tendrán lugar actividades lúdicas en la escuela, enfocadas en la recuperación del clima áulico. El viernes 17 está previsto un encuentro global en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán propuestas pedagógicas para la etapa inmediata.

Por su parte, el Nivel Primario contempla una instancia de diálogo y acompañamiento: los días miércoles 15 y jueves 16 de abril, entre las 13:30 y las 17:30, se realizarán reuniones divididas por grados, destinadas a facilitar la expresión de necesidades y preocupaciones de las familias y el cuerpo docente. El acceso físico de los estudiantes al edificio del colegio se reanudará el viernes 17 de abril, con actividades debidamente organizadas y acompañadas por los equipos profesionales del Ministerio.

El tiroteo en el colegio de San Cristóbal

El 30 de mazo, un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El ataque ocurrió cerca de las 7:15, mientras los estudiantes esperaban en el patio interno el inicio de la jornada escolar. El agresor sacó una escopeta de su mochila, disparó entre cuatro y cinco veces y mató a un compañero de 13 años, identificado como Ian Cabrera. Además, otros ocho estudiantes resultaron heridos.

Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal (Fuente @mariogaloppo)

El tirador fue reducido por un asistente escolar, quien logró quitarle el arma. La policía detuvo al agresor y evacuó la escuela. La mayoría de los heridos recibió atención médica por lesiones leves y dos de los adolescentes requirieron traslado a hospitales de mayor complejidad.

El agresor, por su edad, es inimputable y permanece alojado en un instituto especializado bajo supervisión de su madre. Por otro lado, la Justicia imputó como partícipe del homicidio a otro adolescente de 16 años. Según las fuentes policiales, el alumno tuvo un “rol activo” ya que tenía conocimiento previo del ataque sucedido en San Cristóbal.

True Crime Community

En este marco, las autoridades detallaron sobre la hipótesis de que el ataque fue planeado y que el tirador habría actuado con influencias externas, especialmente de comunidades virtuales. Se realizaron peritajes sobre los dispositivos electrónicos del atacante para determinar las causas.

Una escopeta de cañones superpuestos yace sobre césped seco; a la derecha, el rostro pixelado de una persona joven con cabello oscuro rizado
En la imagen, el arma de fuego vinculada al crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, junto a una imagen pixelada del presunto involucrado.

Los organismos especializados confirmaron que el tirador formaba parte de la denominada “True Crime Community” (TCC), una subcultura digital surgida tras la masacre de Columbine. Allí, usuarios comparten información sobre distintos hechos criminales, discuten detalles de los ataques, intercambian memes y hasta rinden culto a los responsables de masacres emblemáticas. En estos espacios, los asesinos suelen ser tratados como figuras a emular y se publican guías, manifiestos y tutoriales sobre cómo planificar ataques similares.

Esta comunidad está principalmente integrada por jóvenes que son incentivados a perpetrar actos violetos. El menor responsable del ataque participaba activamente en foros y grupos virtuales vinculados a la TCC. Los investigadores señalaron que la pertenencia del tirador a estos espacios virtuales fue un factor clave en la planificación y ejecución del ataque.

Temas Relacionados

San CristóbaltiroteoTrue Crime Communitymasacrealumnocolegioúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a 4 personas por el crimen de un joven de 20 años en Rosario: secuestraron drogas, armas y dinero

La investigación por el crimen de Franco Beltrán derivó en el secuestro de cocaína, marihuana, armas y más de 300 mil pesos. Los fiscales sostienen la hipótesis de un ajuste de cuentas en el marco de la venta de drogas

Detuvieron a 4 personas por el crimen de un joven de 20 años en Rosario: secuestraron drogas, armas y dinero

La historia de “Luis Falopa”, el enfermero que vendía fentanilo del PAMI y que derivó en la muerte de un hombre

El caso, que investigó la Justicia federal por comercialización de estupefacientes, muestra un aspecto del desvío y venta ilegal de sustancias medicinales

La historia de “Luis Falopa”, el enfermero que vendía fentanilo del PAMI y que derivó en la muerte de un hombre

“Impediremos la impunidad de los responsables”: cómo se prepara la Fiscalía a días del juicio por la muerte de Maradona

Tras el escándalo judicial que anuló el debate oral por el fallecimiento del Diez en 2025, este martes se reinicia el proceso en los tribunales de San Isidro. Los 127 testigos que pasarán y por qué no se verá lo mismo que el año pasado

“Impediremos la impunidad de los responsables”: cómo se prepara la Fiscalía a días del juicio por la muerte de Maradona

Una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y la Policía detuvo a tres jóvenes

La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave el pasado 2 de abril y murió tras varios días de agonía

Una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y la Policía detuvo a tres jóvenes

Cuatro mujeres trans descartaron cocaína y se refugiaron en un hotel de Constitución, pero la jueza rechazó el allanamiento

En el operativo fueron secuestrados más de 100 envoltorios con droga y una balanza de precisión

Cuatro mujeres trans descartaron cocaína y se refugiaron en un hotel de Constitución, pero la jueza rechazó el allanamiento
DEPORTES
Así funcionó la trampa del auto que ganó el GP de Argentina en 1981 y los puntos que le costaron a Reutemann el título en la Fórmula 1

Así funcionó la trampa del auto que ganó el GP de Argentina en 1981 y los puntos que le costaron a Reutemann el título en la Fórmula 1

Fue campeón con River, Racing lo llevó a la Selección y vivió de cerca uno de los momentos más difíciles de Maradona: mano a mano con “Cacho” Borelli

Los argentinos Francisco Prado y Esteban Ribovics perdieron sus combates en una jornada clave para sus futuros en la UFC

9 frases de Úbeda tras el empate de Boca con Independiente: la rotación, el Superclásico y qué le dijo al Changuito Zeballos

Las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual luego del empate entre Boca e Independiente con un cambio de puntero

TELESHOW
Victoria Carreras y el regreso de El conventillo de la paloma: “Retomo un sueño inconcluso de mi padre”

Victoria Carreras y el regreso de El conventillo de la paloma: “Retomo un sueño inconcluso de mi padre”

Marta Albertini: “Por mis personajes de villana fui odiada, pero también muy amada”

Danny Trejo, entre secretos del pasado y hallazgos insólitos en su regreso a la TV: “Ese tipo de cosas me entusiasman”

Se estrenó La casaca de Dios, el filme sobre la mítica camiseta de Diego Maradona contra Inglaterra en México 86

Guillermo Cóppola conducirá un programa sobre el dinero en el fútbol: “Diego era generoso y derrochón, yo también”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Amigorena revela sus sensaciones de expatriado: “Cuando estoy en Francia me siento mucho más argentino que cuando estoy acá”

Santiago Amigorena revela sus sensaciones de expatriado: “Cuando estoy en Francia me siento mucho más argentino que cuando estoy acá”

El Ejército israelí destruyó un laboratorio de fabricación de explosivos en la frontera con Cisjordania

Aves en peligro en los pastizales pampeanos: qué descubrieron los científicos sobre su futuro

‘Los testamentos’, del libro de Margaret Atwood a la serie: obediencia, esperanza y poder femenino en Gilead

El Canal de Panamá desde sus silencios: arte revela historias fuera del relato oficial