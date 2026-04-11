Crimen y Justicia

Dos muertos y tres heridos en un vuelco en el sur bonaerense

El hecho ocurrió en la ruta 227, en el partido de Lobería. Las víctimas mortales fueron un expolicía que prestaba servicios de traslados en su vehículo y su esposa. Los heridos son cadetes de la Policía

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Tragico accidente vial en la ruta 227
Así quedó el auto volcado, donde murió la pareja y tres cadetes resultaron heridos

Un matrimonio de Lobería falleció anoche tras un trágico accidente en la ruta 227, entre las localidades bonaerenses de Pieres y Tamangueyú, unos 450 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires. El conductor, una de las víctimas mortales, era un policía retirado que trabajaba con su auto realizando traslados.

El siniestro se produjo por causas aún no establecidas, cuando el automóvil en el que se desplazaban, un Chevrolet Spark, volcó entre los kilómetros 28 y 29 de la vía que conecta Necochea y Lobería. El impacto se produjo sobre la mano derecha, en dirección a la segunda localidad.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Carlos Javier Becker (58), policía retirado, y su esposa Rosana Alfaro (50), según publicó El Día. Ambos vivían en Lobería hacia varios años.

La tragedia podría haber sido mayor, ya que junto a la pareja viajaban tres cadetes de entre 20 y 23 años de la Escuela de Policías de Mar del Plata, quienes resultaron heridos.

Tras el impacto, los jóvenes fueron trasladados al Hospital Municipal Gaspar M. Campos. Se informó que permanecen fuera de peligro.

Becker prestaba un servicio de traslados privados en los pueblos de la zona, sobre todo en viajes que eran compartidos. Su mujer trabajaba cuidando a personas mayores, según pudo reconstruir Infobae del recuerdo de allegados y vecinos necochenses en las redes sociales.

Tragico accidente vial en la ruta 227
La zona en la que se produjo el accidente fatal en la ruta 227 (Google Maps)

Hoy perdimos a mi mamá y esto es muy duro todo porque un auto los chocó y se dio a la fuga. Ojalá lo encuentren y pague lo que hizo. No voy a recuperar a mi mamá con eso, pero esa persona no puede quedar así”, expresó su hija, también llamada Rosana, desde su cuenta de Facebook, dando así una versión sobre lo ocurrido que aún no había sido confirmada por la investigación.

Los restos del matrimonio serán velados a partir del domingo en la sala velatoria de calle Saavedra 115, a partir de las 12, informó el servicio fúnebre de la Casa Arano.

Dos accidentes fatales en Río Negro y Entre Ríos

Tal como informó hoy Infobae, otro incidente fatal de tránsito ocurrió ayer en pleno centro de General Roca, donde murió un hombre tras ser atropellado en la esquina de calle 9 de julio entre Buenos Aires y Chacabuco, una de las zonas más transitadas de la localidad. La víctima fue trasladada en grave estado al hospital local, donde falleció horas después del impacto.

La víctima detrás del incidente vial en la localidad de Río Negro era un reconocido vecino de la ciudad, Aldo Rolando, quien se había desempeñado como juez de Cámara en el Poder Judicial de la provincia.

El ex magistrado fue atropellado por un un vehículo Volkswagen Vento conducido por una persona identificada como A.P.E.R, cuyo automóvil presentaba una marca visible en el parabrisas producto del impacto. El entorno familiar informó que los restos de Aldo Rolando fueron velados este sábado en el cementerio Parque Las Fuentes de Roca, en horario matutino.

Murió un ex juez en Río Negro tras un accidente vehicular
Aldo Rolando, el ex juez fallecido en General Roca

En otro siniestro vial registrado este sábado, una mujer murió y al menos otras dos personas resultaron heridas en la provincia de Entre Ríos. La tragedia se produjo tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 86, en Manantiales, distrito Pajonal, del departamento de Victoria.

El hecho tuvo lugar en un tramo ubicado sobre un puente, donde colisionaron un Peugeot 208 con dos ocupantes de la localidad de Paraná y un Peugeot 207 ocupado por una mujer de Victoria, según consignó APFD Digital.

La persona fallecida fue identificada como Daiana Orsini, de 36 años. Todo ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando uno de los vehículos habría intentado sobrepasar a un camión sin advertir la presencia del otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, Orsini perdió la vida en el acto, mientras que otras dos personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas al hospital Salaberry de Victoria.

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