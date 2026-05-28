Crimen y Justicia

Mensajes con sangre y el “consejo del terror”: las siniestras redes del detenido del grupo satánico 764 en Rosario

Bajo la consigna nihilista “No lives matter”, el universitario rosarino formaba parte de una estructura global con líderes virtuales dedicados al sadismo, el gore y la captación de adolescentes

Guardar
Google icon
Varias imágenes del celular: una mujer frente a un tablero con símbolos y textos, un papel con la palabra 'ASSASSIN' y un chat de grupo '764 LISTA PÚBLICA'
La imagen muestra el contenido del celular del miembro de la Red 764 detenido, incluyendo fotos con simbología inquietante y capturas de pantalla de chats del grupo.

Un estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Rosario de 24 años estaba detrás de amenazas dirigidas a un templo religioso de la colectividad judía, según la pesquisa del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. El joven fue detenido. Durante la investigación, los detectives dieron con valiosa información sobre la peligrosa red 764 a nivel internacional.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, mediante un mail intimidatorio, el sospechoso manifestaba la intención de colocar un artefacto explosivo en una sinagoga, transmitir en vivo la detonación y posteriormente ejecutar con armas de fuego a los sobrevivientes —emulando las acciones perpetradas por el noruego Brenton Tarrant que mató a 77 personas en 2011 y Anders Behring Breivik, el terrorista australiano que asesinó en masa a 51 personas en el ataque contra dos mezquitas de Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD

Pantalla de aplicación de chat con perfil en blanco y negro de torso de persona sujetando un fusil, campo de texto vacío y botón 'SEND MESSAGE'
El perfil del detenido en una aplicación de mensajería muestra a una persona de torso y brazos con lo que parece ser un fusil de asalto

En el correo, los detectives también observaron referencias y conceptos vinculados a la subcultura digital conocida como764. Se trata de una red terrorista, de extrema derecha y satánica neonazi, conocida a nivel internacional por reclutar y extorsionar a menores de edad en línea para que se autolesionen o realicen actos sexuales. Sus miembros son catalogados por el FBI como “depredadores cibernéticos”.

En este contexto, el mensaje incorporaba además la expresión No Lives Matter”, consigna utilizada dentro de determinados espacios extremistas de internet para transmitir una postura nihilista y misántropa, caracterizada por la desvalorización de la vida humana y la reivindicación de actos violentos indiscriminados.

PUBLICIDAD

Una joven con el rostro censurado posa frente a una pared blanca con dibujos en rojo de una estrella, una cruz invertida y mensajes escritos
Una nena gesticula frente a una pared con dibujos de una estrella y una cruz invertida, acompañada de textos en inglés.

Al mismo tiempo, en el correo incluyó un enlace a un grupo específico de Telegram, del que el detenido era parte, relacionado con la comunidad, creada a comienzos del mes de octubre.

En el mismo, usuarios a nivel global compartieron contenido vinculado a la autolesión, el sadismo y el gore. Al mismo tiempo, se encontraron referencias a la práctica conocida como “blood writing”, que consiste en la realización de cortes autoinfligidos en distintas partes del cuerpo para posteriormente escribir, con la propia sangre, nombres, frases o consignas asociadas a ese entorno digital.

Dentro del contenido compartido en la comunidad, los federales hallaron un importante listado que hace referencia a los integrantes de la organización a nivel internacional, indicaron las fuentes.

Mensaje en sangre sobre superficie blanca: 'ASSASSIN made me relapse!!!', un pentagrama, huellas de manos y manchas. Parte de un brazo con marcas rojas
Una pared blanca presenta un mensaje escrito en sangre que dice 'ASSASSIN made me relapse!!!', un pentagrama y huellas de manos, sugiriendo un escenario perturbador.

Titulada “764 LISTA PÚBLICA” menciona al “propietario”, al “líder”, al “líder del terror” (cuatro usuarios) al “consejo del terror” -integrado por tres usuarios), “oficiales de relaciones públicas” (dos usuarios) y “miembros” (19). El mensaje invita a unirse enviando un mensaje directo a uno de los integrantes.

Es real. Detrás de esos usuarios hay personas. Por ahora son usuarios virtuales, pero la intención es identificar a cada uno de ellos”, aseguró un investigador ligado al caso.

Con ese fin, las fuentes precisaron que compartirán la información con policías del mundo a través de Interpol.

Captura de pantalla de una interfaz de aplicación de mensajería mostrando una "LISTA PÚBLICA" con roles como "Propietario", "Líder del Terror" y "Miembros", con texto redactado
Una captura de pantalla muestra una lista pública con estructura jerárquica y roles como "Líder del Terror" y "Consejo del Terror" en una aplicación de mensajería.

Títulada “764 LISTA PÚBLICA” menciona al “propietario”, al “líder”, al “líder del terror” (cuatro usuarios) al “consejo del terror” -integrado por tres usuarios), “oficiales de relaciones públicas” (dos usuarios) y “miembros” (19). El mensaje invita a unirse enviando un mensaje directo a uno de los integrantes.

Es real. Detrás de esos usuarios hay personas. Por ahora son usiarios virtuales, pero la intención es identificar a cada uno de ellos”, aseguró un investigador ligado al caso.

Con ese fin, as fuentes precisaron que compartirán la información con policías del mundo a través de Interpol.

Dos agentes de la PFA con chaquetas oscuras y gorras, vistos desde atrás, flanquean a una persona con el rostro difuminado frente a un banner de la PFA
Agentes de la PFA detuvieron a un miembro de la organización extremista internacional 764, en una operación que destaca el compromiso contra el extremismo.

En otro mensaje escrito con aparente sangre puede leerse “ASSASIN Made me relapse”, en español, asesino me hizo recaer. Al lado del texto también se observa un dibujo de un pentagrama dentro de un círculo, asociado al ocultismo, una huella de mano y una carita sonriente.

Durante el 2026, se registraron cuatro amenazas similares relacionas al grupo 764 en Argentina. Algunas de ellas tuvieron como blanco universidades.

Temas Relacionados

764TerrorismoExtremismoRosarioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara por primera vez la psiquiatra Agustina Cosachov

El debate continúa con el testimonio de Mariana Flichman, la médica legisla de la prepaga que se encargó de confeccionar el documento de externación del Diez. También declarará Rodolfo Benvenuti, un cirujano que supervisó la última operación del ex DT y se escuchará un audio clave

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara por primera vez la psiquiatra Agustina Cosachov

Antecedente por secuestro y empleado municipal: quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

El hombre de 33 años habría recibido a la chica cuando bajó del remis en el que se la vio por última vez. La denuncia por violencia de género que presentó su expareja

Antecedente por secuestro y empleado municipal: quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

El video que muestra el momento en que Agostina Vega entró a la casa del detenido

Las imágenes muestran cuando la menor ingresa a la vivienda junto a Claudio Barrelier, en la calle Campillo al 878

El video que muestra el momento en que Agostina Vega entró a la casa del detenido

Crimen de Diego Fernández Lima: realizarán nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf

Así lo dispuso el juez Alejandro Litvack, luego de que personal de Gendarmería Nacional recomendara una nueva verificación en el fondo de la propiedad tras el análisis que se llevó a cabo con un georradar

Crimen de Diego Fernández Lima: realizarán nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf

Cayó una red de hackers que robaba y vendía datos de organismos nacionales: hay siete detenidos

Se realizaron once allanamientos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Entre Ríos. Entre los detenidos hay un adolescente de 15 años

Cayó una red de hackers que robaba y vendía datos de organismos nacionales: hay siete detenidos

DEPORTES

Los dos penales que le dieron a River Plate ante Blooming por Copa Sudamericana

Los dos penales que le dieron a River Plate ante Blooming por Copa Sudamericana

Simone Biles habló a corazón abierto de los problemas que sufrió: “Lo mental es casi más importante que lo físico”

Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo aprovechó los problemas de Jannik Sinner y eliminó al 1° del mundo

Tensión en Brasil antes del Mundial: Neymar tiene una lesión más grave de lo esperado y será evaluado “día a día”

Nike apuesta por la moda circular en el Mundial 2026, estas selecciones vestirán uniformes reciclados

TELESHOW

Quién es Renata Mónaco, la joven modelo que enamoró a Ian Lucas

Quién es Renata Mónaco, la joven modelo que enamoró a Ian Lucas

Andrés Calamaro le dedicó un tema al Chiqui Tapia durante su show en Buenos Aires: “Gracias por la copa”

¿Planes frustrados? Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez no podrían ir a ver los partidos del Mundial

“¿Dónde está mi flan?”: la insólita pelea que expuso las fisuras en la casa de Gran Hermano

Diego Ramos recordó su papel en Violetta y contó por qué no va a los shows de Tini Stoessel: “Me da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según el The New York Times

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según el The New York Times

Un informe presentado ante la ONU reveló por qué el conglomerado militar GAESA es responsable del hambre en Cuba

Un T. rex de 67 millones de años saldrá a subasta en Nueva York: cuánto cotiza su excepcional grado de conservación

Exfuncionario de la CIA fue acusado de robar al gobierno federal 300 lingotes de oro valorados en USD 40 millones

Ucrania busca fortalecer su defensa ante el incremento de los ataques rusos: los aviones que quiere Zelensky