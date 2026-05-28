Mensajes con sangre y el “consejo del terror”: las siniestras redes del detenido del grupo satánico 764 en Rosario

La imagen muestra el contenido del celular del miembro de la Red 764 detenido, incluyendo fotos con simbología inquietante y capturas de pantalla de chats del grupo.

Un estudiante de Historia de la Universidad Nacional de Rosario de 24 años estaba detrás de amenazas dirigidas a un templo religioso de la colectividad judía, según la pesquisa del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. El joven fue detenido. Durante la investigación, los detectives dieron con valiosa información sobre la peligrosa red 764 a nivel internacional.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, mediante un mail intimidatorio, el sospechoso manifestaba la intención de colocar un artefacto explosivo en una sinagoga, transmitir en vivo la detonación y posteriormente ejecutar con armas de fuego a los sobrevivientes —emulando las acciones perpetradas por el noruego Brenton Tarrant que mató a 77 personas en 2011 y Anders Behring Breivik, el terrorista australiano que asesinó en masa a 51 personas en el ataque contra dos mezquitas de Nueva Zelanda.

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El perfil del detenido en una aplicación de mensajería muestra a una persona de torso y brazos con lo que parece ser un fusil de asalto

En el correo, los detectives también observaron referencias y conceptos vinculados a la subcultura digital conocida como “764”. Se trata de una red terrorista, de extrema derecha y satánica neonazi, conocida a nivel internacional por reclutar y extorsionar a menores de edad en línea para que se autolesionen o realicen actos sexuales. Sus miembros son catalogados por el FBI como “depredadores cibernéticos”.

En este contexto, el mensaje incorporaba además la expresión “No Lives Matter”, consigna utilizada dentro de determinados espacios extremistas de internet para transmitir una postura nihilista y misántropa, caracterizada por la desvalorización de la vida humana y la reivindicación de actos violentos indiscriminados.

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Una nena gesticula frente a una pared con dibujos de una estrella y una cruz invertida, acompañada de textos en inglés.

Al mismo tiempo, en el correo incluyó un enlace a un grupo específico de Telegram, del que el detenido era parte, relacionado con la comunidad, creada a comienzos del mes de octubre.

En el mismo, usuarios a nivel global compartieron contenido vinculado a la autolesión, el sadismo y el gore. Al mismo tiempo, se encontraron referencias a la práctica conocida como “blood writing”, que consiste en la realización de cortes autoinfligidos en distintas partes del cuerpo para posteriormente escribir, con la propia sangre, nombres, frases o consignas asociadas a ese entorno digital.

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Dentro del contenido compartido en la comunidad, los federales hallaron un importante listado que hace referencia a los integrantes de la organización a nivel internacional, indicaron las fuentes.

Una pared blanca presenta un mensaje escrito en sangre que dice 'ASSASSIN made me relapse!!!', un pentagrama y huellas de manos, sugiriendo un escenario perturbador.

Titulada “764 LISTA PÚBLICA” menciona al “propietario”, al “líder”, al “líder del terror” (cuatro usuarios) al “consejo del terror” -integrado por tres usuarios), “oficiales de relaciones públicas” (dos usuarios) y “miembros” (19). El mensaje invita a unirse enviando un mensaje directo a uno de los integrantes.

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“Es real. Detrás de esos usuarios hay personas. Por ahora son usuarios virtuales, pero la intención es identificar a cada uno de ellos”, aseguró un investigador ligado al caso.

Con ese fin, las fuentes precisaron que compartirán la información con policías del mundo a través de Interpol.

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Una captura de pantalla muestra una lista pública con estructura jerárquica y roles como "Líder del Terror" y "Consejo del Terror" en una aplicación de mensajería.

Títulada “764 LISTA PÚBLICA” menciona al “propietario”, al “líder”, al “líder del terror” (cuatro usuarios) al “consejo del terror” -integrado por tres usuarios), “oficiales de relaciones públicas” (dos usuarios) y “miembros” (19). El mensaje invita a unirse enviando un mensaje directo a uno de los integrantes.

“Es real. Detrás de esos usuarios hay personas. Por ahora son usiarios virtuales, pero la intención es identificar a cada uno de ellos”, aseguró un investigador ligado al caso.

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Con ese fin, as fuentes precisaron que compartirán la información con policías del mundo a través de Interpol.

Agentes de la PFA detuvieron a un miembro de la organización extremista internacional 764, en una operación que destaca el compromiso contra el extremismo.

En otro mensaje escrito con aparente sangre puede leerse “ASSASIN Made me relapse”, en español, asesino me hizo recaer. Al lado del texto también se observa un dibujo de un pentagrama dentro de un círculo, asociado al ocultismo, una huella de mano y una carita sonriente.

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Durante el 2026, se registraron cuatro amenazas similares relacionas al grupo 764 en Argentina. Algunas de ellas tuvieron como blanco universidades.