Un exjuez murió al ser atropellado por un auto en Río Negro

El accidente vial en la calle 9 de Julio involucró a un Volkswagen Vento cuyo parabrisas presentaba daños visibles tras el impacto

Un incidente vial en el centro de la ciudad de General Roca, Río Negro, causó la muerte de un reconocido vecino de la ciudad, quien se había desempeñado como juez de Cámara en el Poder Judicial de la provincia.

El viernes por la tarde, alrededor de las 18, Aldo Rolando fue atropellado mientras intentaba cruzar la calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Chacabuco. El hecho involucró a un vehículo Volkswagen Vento conducido por una persona identificada como A.P.E.R, cuyo automóvil presentaba una marca visible en el parabrisas producto del impacto.

De acuerdo con la información oficial, Rolando, de 83 años, fue hallado tendido sobre la cinta asfáltica con una herida profunda en la cabeza. Personal del servicio de emergencias SIARME junto a agentes de la Policía de Río Negro y del área de Tránsito municipal intervinieron rápidamente en el sitio, donde la víctima presentaba sangrado y pulso débil.

La víctima fue trasladada con código rojo al hospital local, donde el equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró estabilizarlo antes de proceder a su entubación e ingreso a terapia intensiva. Pero pocas horas después, el hombre murió.

Aldo Rolando, reconocido por su trayectoria en el Poder Judicial provincial, falleció luego de horas de internación en terapia intensiva

El hecho generó conmoción entre quienes presenciaron el accidente y en la comunidad local, ya que, según indicó el Diario Río Negro, la víctima había desarrollado una extensa carrera en el Poder Judicial de Río Negro como juez de la Cámara de Roca, y era considerado un vecino ampliamente conocido en la ciudad. Oriundo de Córdoba, Rolando había establecido su vida familiar y profesional en General Roca.

Según supo Infobae, la fiscal a cargo, Julieta Villa, dispuso la apertura de un legajo bajo la carátula de lesiones graves en accidente de tránsito. El conductor del vehículo fue identificado y los peritajes continúan para determinar las circunstancias exactas que derivaron en la colisión.

El entorno familiar informó que los restos de Aldo Rolando fueron velados este sábado en el cementerio Parque Las Fuentes de Roca, en horario matutino.

Murió un intendente de La Pampa en un accidente vial

Nazareno Cruz Otamendi, jefe comunal de Quehué en la provincia de La Pampa, murió semanas atrás en un siniestro ocurrido en el kilómetro 285 de la ruta provincial 18. El intendente viajaba en auto junto a su esposa y sus dos hijos con destino a la costa atlántica.

El hecho se produjo después de que un camión, que había salido de San Pedro (Buenos Aires) y se dirigía a Casa de Piedra (La Pampa), realizara una parada en Ataliva Roca (La Pampa). Según informes de la policía, un objeto contundente desprendido del camión impactó contra el vehículo del jefe comunal.

El centro de emergencias recibió el llamado a las 05:55. Cuando arribaron los primeros efectivos, encontraron en el lugar al personal de salud de Ataliva Roca. El médico Joao Taborda certificó el fallecimiento del intendente.

En La Pampa, el intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, perdió la vida tras el impacto de una pieza hidráulica desprendida de un camión

El cuerpo de Nazareno Otamendi permanecía en el asiento del conductor, sin vida. La Fiat Strada blanca había quedado en la banquina sur de la ruta, con el frente orientado hacia el este. Los daños eran notorios en el lateral izquierdo, lado del conductor, y el parabrisas presentaba múltiples fracturas.

Su esposa, Pamela Sieira, aguardaba sentada a un costado, sin lesiones. Según su testimonio: “Venía manejando Otamendi. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina“. Luego llamó al 101 para solicitar auxilio.

La revisión inicial permitió establecer qué ocurrió: un objeto metálico de grandes dimensiones, una parte hidráulica que se sitúa entre la cabina y la caja del camión, impactó en la parte frontal del lado del conductor. El asiento del acompañante estaba cubierto por fragmentos de vidrio. En la calzada no se observaron huellas de frenadas largas ni maniobras abruptas.