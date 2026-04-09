Perseguían a un menor que circulaba en moto a alta velocidad y se refugió en la escuela: portaba un puñal

Un menor fue detenido en esta escuela de Santiago del Estero con un puñal en el baúl de una moto, generando conmoción en la comunidad educativa (Google Maps)

Un adolescente de 15 años fue atrapado por la Policía con un puñal dentro de la escuela en Santiago del Estero. El menor fue seguido por las autoridades, cuando detectaron que conducía una motocicleta, sin registro alguno.

Todo comenzó cuando, pasadas las 10, un menor de edad fue detectado circulando a alta velocidad en una Corven 110cc, sin casco y con un escape libre, por inmediaciones de Pasaje Ricardo Rojas, entre Avenida Belgrano y Juan B. Alberdi. El comportamiento temerario del conductor llamó la atención de las autoridades, que rápidamente intentaron identificarlo.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Panorama, en un intento por evitar el control policial, el joven aceleró e ingresó directamente en la Escuela Técnica N°7, ubicada en la zona. Este movimiento intempestivo no pasó desapercibido para los efectivos de la Unidad de Tránsito Municipal (UTM) y para el personal de la institución educativa, que presenciaron la maniobra. La reacción de los agentes fue inmediata, desplazándose al interior del establecimiento para esclarecer la situación y prevenir incidentes mayores.

La presencia policial dentro de una escuela generó inquietud entre el personal y los estudiantes. El director del establecimiento colaboró con las autoridades e identificó al menor como alumno regular de la institución. Se determinó que tiene 15 años y reside en el barrio Adela, también en Termas de Río Hondo.

Al revisar el baúl del vehículo, encontraron un arma blanca tipo puñal de aproximadamente 30 centímetros de largo.

Las autoridades informaron que el arma blanca quedó secuestrada como parte de las pruebas del incidente.

Al tomar conocimiento de los hechos, el fiscal Emanuel Sabater dispuso que el menor fuera entregado bajo custodia a sus padres, quienes debieron presentarse en la escuela para retirar al joven y asumir la responsabilidad sobre sus acciones. Además, el fiscal ordenó que se diera participación a Seguridad Vial para intervenir respecto al rodado que presentaba múltiples infracciones, entre ellas la falta de casco, el escape libre y la conducción temeraria.

Tras ser detenida, el menor fue entregado a sus padres

Otro menor armado en una escuela

Un par de días antes, las alarmas se encendieron en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz, provincia de Entre Ríos, cuando un alumno de 13 años llevó un arma de fabricación casera.

Las autoridades del establecimiento detectaron que uno de los estudiantes portaba un artefacto potencialmente peligroso. Se trataba de un arma tipo “tumbera”. Afortunadamente, la rápida intervención permitió que la situación no escalara y que ningún integrante de la comunidad educativa resultara herido.

El hecho se inscribe en un contexto nacional de creciente preocupación por la circulación de armas en ámbitos escolares y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana.

De acuerdo con la información, el comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta partió de la propia rectora del establecimiento. A partir de ese aviso, un equipo de efectivos se dirigió inmediatamente al lugar para evaluar la gravedad del caso. Una vez en la escuela, los agentes constataron que el estudiante tenía en su poder el arma en cuestión, pero que se encontraba sin cartuchos.

Según fuentes policiales, el artefacto fue resguardado de manera inmediata para evitar cualquier riesgo adicional.

Tras la intervención policial, se dio aviso a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el secuestro formal del arma de fabricación casera. Además, se requirió la participación de la Defensoría Oficial, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para casos que involucran a menores de edad y situaciones de riesgo.

El menor fue identificado y, conforme a la normativa vigente, entregado a sus progenitores. Paralelamente, se dio intervención a los organismos de protección correspondientes, con el objetivo de brindar contención y asegurar la protección de los derechos del niño involucrado.