Un alumno de 13 años llevó un arma casera a una escuela de Entre Ríos

La escuela en Entre Ríos donde un alumno de 13 años generó alarma al llevar un arma tumbera

Las alarmas se encendieron este martes en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz, provincia de Entre Ríos, cuando un alumno de 13 años llevó un arma de fabricación casera.

Las autoridades del establecimiento detectaron que uno de los estudiantes portaba un artefacto potencialmente peligroso. Se trataba de un arma tipo “tumbera”. Afortunadamente, la rápida intervención permitió que la situación no escalara y que ningún integrante de la comunidad educativa resultara herido.

El hecho se inscribe en un contexto nacional de creciente preocupación por la circulación de armas en ámbitos escolares y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Once, el comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta partió de la propia rectora del establecimiento. A partir de ese aviso, un equipo de efectivos se dirigió inmediatamente al lugar para evaluar la gravedad del caso. Una vez en la escuela, los agentes constataron que el estudiante tenía en su poder el arma en cuestión, pero que se encontraba sin cartuchos.

Según fuentes policiales, el artefacto fue resguardado de manera inmediata para evitar cualquier riesgo adicional.

Tras la intervención policial, se dio aviso a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el secuestro formal del arma de fabricación casera. Además, se requirió la participación de la Defensoría Oficial, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para casos que involucran a menores de edad y situaciones de riesgo.

El menor fue identificado y, conforme a la normativa vigente, entregado a sus progenitores. Paralelamente, se dio intervención a los organismos de protección correspondientes, con el objetivo de brindar contención y asegurar la protección de los derechos del niño involucrado.

La Policía llegó al lugar luego que la rectora de la escuela encontrara el arma en manos del alumno

Pocas horas antes, un hecho similar se registró en San Miguel de Tucumán. Un adolescente de 17 años fue reducido por la Policía luego de que ingresara a la escuela con un revólver cargado con seis balas. Todo sucedió durante la clase de Biología.

El suceso provocó la intervención inmediata de las autoridades y derivó en la activación de un operativo especial de seguridad en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación.

El episodio se desató cuando un compañero del estudiante advirtió que el joven portaba el arma y notificó sin demora a los directivos del establecimiento educativo. La reacción fue inmediata: las autoridades de la escuela se comunicaron con el 911 y solicitaron la presencia policial. Minutos después, agentes motorizados de la Policía de Tucumán arribaron al lugar y coordinaron el ingreso al aula donde se desarrollaba la clase.

El procedimiento se llevó a cabo sin que se registraran heridos ni situaciones de violencia. Los uniformados lograron reducir al adolescente y, tras requisarlo, confirmaron que llevaba consigo un revólver con seis proyectiles. La hipótesis inicial que manejan los investigadores apunta a que el alumno habría ingresado armado con la intención de intimidar a algunos de sus compañeros, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos dentro del curso o el establecimiento.

Estos hechos volvieron a alertar a las autoridades sobre la seguridad escolar y la violencia, en medio de los últimos episodios que se produjeron en distintas partes del país, dentro de los que se destaca al trágico tiroteo en San Cristobal, provincia de Santa Fe, que terminó con la muerte de un alumno en manos de un adolescente de 15 años. La comunidad educativa se vio sacudida tras el episodio y las autoridades buscan ahora determinar cómo llegó el arma a manos del adolescente y cuáles fueron las razones que lo llevaron a cometer este acto.