Crimen y Justicia

Golpe histórico al narcotráfico en Misiones: secuestraron casi 6 toneladas de marihuana

El impresionante operativo de decomiso se realizó en un campamento narco ubicado en una zona de monte de Caraguatay, al oeste de la provincia

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El operativo policial en Misiones (@polmisoficial.ok)

La Policía de Misiones y el Grupo Operativo Conjunto del Nordeste Argentino (GOC-NEA) desmantelaron un campamento narco en una zona de monte de Caraguatay, al oeste de la provincia de Misiones.

Los efectivos secuestraron 5.770 kilogramos de marihuana valuados en $21.639.375.000. La carga estaba distribuida en 257 bultos y era usada como acopio para su traslado.

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Operativo contra el narcotráfico en Misiones
El hallazgo se realizó en una zona selvática (Policía de Misiones)

El procedimiento realizado ayer fue uno de los mayores de los últimos años en Misiones. Del total incautado, 4.912 kilogramos correspondían a marihuana prensada y 858 kilogramos a flores de marihuana.

El operativo fue ejecutado por efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de las Unidades Regionales III de Eldorado y XV de Montecarlo, junto con fuerzas federales del Grupo Operativo Conjunto del Nordeste Argentino.

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La investigación permitió detectar un punto de acopio clandestino en un sector rural donde una organización criminal mantenía almacenada la carga.

Operativo contra el narcotráfico en Misiones
El rastrillaje del campamento en Caraguatay (Policía de Misiones)

Cómo encontraron el campamento

Una vez confirmado el lugar, los agentes ingresaron al monte e hicieron rastrillajes en chacras y sectores rurales cercanos para localizar a los responsables de la custodia del cargamento. Durante ese despliegue hallaron los 257 bultos escondidos entre la vegetación y cubiertos con lonas.

La intervención se concretó en la tarde de ayer y continuó con el traslado de toda la carga bajo un dispositivo de seguridad. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Eldorado, que ordenaron llevar el material a un predio acondicionado para el pesaje y las diligencias judiciales.

Operativo contra el narcotráfico en Misiones
La prueba que da positivo para marihuana (Policía de Misiones)

De acuerdo con el material difundido por la Policía de Misiones, el operativo conjunto sigue desplegado en la zona de Caraguatay con nuevas tareas investigativas y rastrillajes. El objetivo es identificar y detener a los integrantes de la estructura criminal que resguardaban la droga y organizaban su movimiento posterior.

La publicación oficial y los medios locales coinciden en que se trata de uno de los procedimientos antidrogas de mayor escala registrados en la provincia en los últimos años. Para las fuerzas intervinientes, el hallazgo permitió desarticular un centro de acopio dentro de la logística de la organización investigada.

Operativo narco en Misiones
El despliegue de las seis toneladas de marihuana halladas en Misiones (Policía de Misiones)

Dictaron prisión preventiva a una pareja acusada de almacenar más de 200 kilos de droga en Salta

En otra causa, la Justicia Federal de Salta dictó prisión preventiva para una pareja acusada de acopiar y comercializar más de 200 kilos de marihuana y cocaína, luego de un operativo que permitió secuestrar un cargamento valuado en más de 900 mil dosis, según estimaciones oficiales. La investigación, bajo la órbita federal, se inició tras un control vehicular y derivó en el allanamiento de una vivienda en el barrio Juan Pablo II, en la zona sur de la capital provincial.

El procedimiento comenzó con efectivos de la Policía de Salta en un punto de control vial, donde detectaron inconsistencias en la documentación de un automóvil conducido por una persona identificada como J.L.M. Durante la requisa, la Policía encontró 17 kilos de marihuana en el baúl y más de un kilo de cocaína debajo del asiento. El hombre quedó detenido en ese momento y el caso pasó a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Las autoridades hallaron además comprobantes de pago de expensas vinculados a un departamento en la zona sur, lo que orientó la investigación hacia un posible lugar de acopio. Según El Tribuno, la fiscalía federal solicitó un allanamiento en ese inmueble. Allí, los agentes secuestraron nueve bolsas de arpillera con 188 kilos de marihuana y casi 400 gramos de cocaína, además de documentación relevante para la causa.

Efectivos de la Policía de Salta exponen los paquetes de marihuana y cocaína incautados durante el operativo en barrio Juan Pablo II (El Tribuno)
Efectivos de la Policía de Salta exponen los paquetes de marihuana y cocaína incautados durante el operativo en barrio Juan Pablo II (El Tribuno)

Durante el operativo en la vivienda allanada se presentó la pareja del detenido, S.A.B., quien fue arrestada luego de que testigos aseguraran que convivía con J.L.M. en ese inmueble. El sitio posiblemente funcionaba como punto de almacenamiento o distribución de estupefacientes.

La cantidad de droga incautada superó los 205 kilos y estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia.

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