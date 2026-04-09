“Lo dejó en coma en el hospital y se fue a dormir”: la denuncia de la madrastra del nene muerto en Comodoro Rivadavia

Investigan la muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

La muerte de Ángel, el nene de 4 años que perdió la vida el lunes pasado en un hospital de la ciudad de Comodoro Rivadavia, luego de presentar problemas para respirar, todavía es un misterio. Mientras el fiscal de la causa, Facundo Oribones, espera los resultados de la autopsia, desde el entorno paterno sospechan de la madre del menor.

Así lo expresó Lorena Andrade, la pareja de padre de Ángel, quien apuntó directamente contra la mamá del chico y la acusó directamente de ser la causante de la muerte.

“Si un hombre hubiese hecho eso, ya estaría preso, porque es así, pero como ella es la madre... Esa señora asesina, agarró, lo dejó coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”, aseguró en diálogo con TN.

Todo comenzó el domingo pasado en una vivienda de la zona de quintas, cuando la mamá del niño pidió ayuda porque su hijo tenía problemas para respirar. Según contó la mujer, había empezado a sentirse mal en su habitación, cerca de las 7 de la mañana.

Personal médico y policías llegaron al lugar, encontraron al nene sin signos vitales y comenzaron maniobras de reanimación. Minutos después lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó cerca de las 8:35 de la mañana y fue atendido en la guardia pediátrica.

Allí, los médicos intentaron estabilizarlo, pero el cuadro era grave y el menor falleció en la noche del lunes. Hasta el momento, no se sabe qué causó el paro cardiorrespiratorio.

En el diálogo con el canal de noticias, Lorena dio cuenta de cómo el niño fue alejado de su ambiente familiar, de su padre en específico, y sufrió un deterioro físico y emocional. Contó cómo el chico no quería compartir tiempo con su madre biológica, con quien compartió por primera vez cuando ya tenía un año y medio de edad, ya que apenas nació, la mujer se mudó a la provincia de Córdoba.

El nene que murió en Comodoro Rivadavia

Lorena apuntó también contra las autoridades provinciales al separar a Ángel de su papá, luego de que la mamá lo denunciara por violencia de género.

La mujer remarcó que hubo mala praxis judicial y negligencia por parte de funcionarios de Chubut, quienes permitieron que Ángel fuera entregado a personas que no lo conocían ni tenían un vínculo estable con él. “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, cuestionó Lorena Andrade en diálogo con El Trece.

La mujer aseguró que la madre volvió a Chubut recién a principios de 2025 y fue entonces cuando pidió la tenencia del chico.

“El padre accedió, pero ella quería llevárselo a dormir. Ángel primero tenía que conocerla, tendría que haber hecho un proceso para que vaya conociéndola. Ella pedía que se lo den para que vaya a dormir y después lo devolvía. ¿En qué momento ella se, se forma un lazo con su hijo? ¿Lo conoce? ¿En qué momento? No podés darle una criatura a alguien que no conoce, por más que sea la madre, no la conoce", agregó.

Lorena relató que la Justicia les ordenó restituir al nene a su mamá biológica a pesar de que “Ángel demostró que les tenía miedo”.

“El que cuidaba a Ángel, y no lo cuidaba en realidad, era la pareja de la madre porque ella se iba a trabajar. Seguramente era él quien lo maltrataba”, explicó a Arriba Argentinos. “El nene salió muerto de esa casa”, subrayó.

El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del caso a partir de una denuncia del padre del niño y dispuso que el cuerpo fuera llevado a la morgue judicial para hacer la autopsia.

“Se han realizado las primeras medidas de investigación, se le ha dado intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense. Asimismo, se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte de este menor, como también la responsabilidad de alguna persona”, informaron las autoridades a través de un comunicado.

Además, agregaron que “el padre denunciante está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito de fiscalía y ya tuvo contacto con el equipo de investigación asignado al caso”.

“El padre que se hizo cargo de su hijo siempre. Siempre. Que trabajó, que se, que antes que yo lo conozca a él tuvo que aprender todo”, añadió, entre lágrimas y en medio del velatorio, al que no asistió la mamá.