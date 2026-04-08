Crimen y Justicia

Investigan la muerte de un nene de 4 años que se descompensó en su casa de Comodoro Rivadavia

El menor fue trasladado de urgencia al hospital tras presentar problemas para respirar. Murió al llegar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para determinar las causas del fallecimiento. Desde el entorno paterno apuntan contra la madre

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El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia
El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia

La Justicia de Chubut investiga la muerte de un nene de 4 años tras descompensarse en su casa de Comodoro Rivadavia. Mientras se aguarda el resultado de la autopsia para conocer qué le provocó un paro cardiorrespiratorio, desde el entorno paterno del chico expresaron fuertes cuestionamientos hacia la madre del menor.

Toco comenzó el domingo pasado en una vivienda de la zona de quintas, cuando la mamá del niño pidió ayuda porque su hijo tenía problemas para respirar. Según contó la mujer, había empezado a sentirse mal en su habitación, cerca de las 7 de la mañana.

Personal médico y policías llegaron al lugar, encontraron al nene sin signos vitales y comenzaron maniobras de reanimación. Minutos después lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó cerca de las 8:35 de la mañana y fue atendido en la guardia pediátrica.

Allí, los médicos intentaron estabilizarlo, pero el cuadro era grave y el menor falleció en la noche del lunes. Hasta el momento, no se sabe qué causó el paro cardiorrespiratorio.

El Ministerio Público Fiscal dispuso que el cuerpo fuera llevado a la morgue judicial para hacer la autopsia.

Desde el entorno paterno, surgieron fuertes reclamos contra la madre del chico. Lorena, pareja del papá del menor, relató que el nene se había mudado con su mamá en noviembre por una decisión judicial, en medio de una pelea por la tenencia. “Nos decían que estaba bien y no era así”, afirmó en declaraciones a ADNSUR.

Y agregó que, después del cambio de hogar, el niño mostró angustia. También mencionó que en redes sociales varias personas señalaron posibles situaciones de maltrato.

La mujer recordó que la mudanza fue el 4 de noviembre y que, por una restricción perimetral, la familia paterna no tuvo contacto con el menor durante tres meses.

Contó que supieron en qué jardín estaba y que, a pocos días de la mudanza, el chico fue visto llorando y con hambre en la institución anterior, donde ya no asistía por el cierre del ciclo lectivo. Lorena sumó que contaba con grabaciones en las que la pareja de la madre decía que el nene era “una carga” porque tenían una beba y que la madre pasaba mucho tiempo trabajando o en el gimnasio.

La familia paterna presentó un video donde se ve al nene llorando, llevado de la mano por un policía, y denunciaron que cuando intentaron mostrar la grabación en la Defensoría, no recibieron respuesta.

“El día que el nene llegó al hospital, la madre se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa”, aseguró Lorena.

El entorno paterno reclama que nadie les explica el motivo del paro cardiorrespiratorio. “En todos los análisis que le hicieron no se explica qué le provocó eso. No tenía problema en el corazón, nada”, dijo la pareja del padre.

En cuanto a la atención médica, Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, explicó a SETA TV que el menor ingresó en paro y que pudieron restablecer el ritmo cardíaco, aunque el chico nunca volvió a respirar por sus propios medios.

“Era un paciente en estado crítico que nunca respondió. Desde el ingreso no se recuperó nunca”, señaló el médico. El niño fue derivado al shock room, luego a terapia intensiva y permaneció con asistencia respiratoria mecánica hasta el momento de su muerte.

El jefe de Pediatría aclaró que en la primera evaluación médica no encontraron marcas de violencia y que el chico no tenía antecedentes de enfermedades previas. “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acuesta y cuando lo encuentran estaba sin signos vitales”, indicó.

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