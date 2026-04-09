Crimen y Justicia

La Justicia pidió indagar a 53 personas por la estafa a Aerolíneas Argentinas: cuál es la sospecha

El pedido fue elevado por el fiscal Federal Guillermo Marijuan. Creen que le habrían comprado millas a Juan Ignacio Veltri, el principal acusado

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Juan Ignacio Veltri, un hombre joven de camiseta verde, es flanqueado por dos agentes de la Policía Federal Argentina frente a un banner institucional
Juan Ignacio Veltri, el programador acusado de una millonaria estafa a Aerolíneas Argentinas, fue detenido por la Policía Federal en el marco de la investigación.

El fiscal Federal Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, pidió la indagatoria de 53 personas sospechadas de participar en la presunta maniobra de manipulación informática que habría ocasionado un perjuicio millonario a Aerolíneas Argentinas, mediante su programa de millas. La sospecha, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, es que le habrían comprado millas a Juan Ignacio Veltri, el principal acusado en el expediente y quien ya fue procesado con prisión preventiva.

“Hay una sospecha probatoriamente fundada, un estado de sospecha, que indica que ellos no podían desconocer que no estaban recurriendo a la transferencia de millas de manera oficial, ni habían hecho ninguna gestión para eso”, explicaron.

De acuerdo con la investigación, los nuevos acusados habrían utilizado millas obtenidas de forma irregular por Veltri, detenido por la Unidad Investigativa contra la Coruppción de la PFA, a través del programa Aerolíneas Plus. Marijuán fundamentó su solicitud en el “grado de sospecha” suficiente para avanzar con la medida, en base a los datos reunidos hasta el momento.

La causa se inició tras una denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a partir de una presentación hecha por Aerolíneas Argentinas, que reportó una “maniobra sistemática de manipulación” en el sistema de compra de millas entre diciembre de 2023 y enero de 2025.

Según el escrito presentado por Marijuan, al que accedió Infobae, las 53 personas fueron citadas por su presunta relación en la maniobra que habría generado un perjuicio de más de USD 1,3 millones a la compañía estatal. La investigación apunta a un acceso indebido y alteración deliberada del sistema de compra de millas del programa “Aerolíneas Plus”.

La Fiscalía detectó una “maniobra sistemática” en la que los involucrados habrían logrado modificar parámetros dentro del sistema informático y consiguieron que la adquisición de millas se realizara a valores muy por debajo de los fijados oficialmente.

En el texto judicial se detalla que el perjuicio total denunciado asciende exactamente “a USD 1.320.479,10, producto de la compra fraudulenta de 44.414.400 millas".

Para documentar la maniobra, Aerolíneas Argentinas aportó una hoja de cálculo en la que identificó a los socios involucrados, detallando número de socio, número de documento, cantidad de millas, montos abonados y “vuelos emitidos resultantes de la operatoria ilícita”.

Según las declaraciones obrantes en la causa, la falencia técnica explotada consistía en la “interceptación y modificación de los parámetros de cantidad o precio de las millas al momento en que la web de la empresa enviaba los datos al servidor”, lo que permitía “saltarse” el valor original y acceder a precios diferenciales.

La Justicia Federal investiga una millonaria estafa a Aerolíneas Argentina a través de su programa de millas
La Justicia Federal investiga una millonaria estafa a Aerolíneas Argentina a través de su programa de millas

Un testimonio clave, brindado por el gerente de Seguridad Informática de la empresa, y ratificado por el CEO de Valtech (firma que programó el sistema), sostuvo que la acción exigía “conocimientos avanzados en desarrollo de software y manejo de comunicaciones cliente-servidor o el uso de un instructivo generado por alguien con experiencia técnica específica”.

Entre los imputados figura en primer lugar Veltri, sindicado como principal beneficiario de la maniobra: adquirió fraudulentamente 16.595.000 millas, lo que, según el expediente, generó un daño económico para Aerolíneas Argentinas estimado en USD 493.800. Veltri ya fue indagado, está procesado con prisión preventiva y sobre su domicilio se efectuó un allanamiento con secuestro de dispositivos informáticos.

El análisis de la fiscalía detectó, a partir de datos provistos por Aerolíneas Argentinas y de otros registros como redes sociales, fuentes abiertas y bases como NOSIS, “vínculos directos” entre Veltri y parte de los demás imputados: se observó tanto la utilización compartida de tarjetas de crédito como la transferencia de millas y pasajes entre cuentas relacionadas. Además, la Fiscalía subrayó que las conexiones entre los acusados incluyen tanto lazos laborales como personales.

El dictamen sostiene que, para cada una de las 53 personas identificadas, existen constancias de operaciones de compra de millas a valores manipulados, con emisión de pasajes aéreos —tanto nacionales como internacionales— de alto valor económico.

El perjuicio individual, la cantidad de millas y la cantidad de vuelos implicados se encuentran “debidamente identificados en la documentación aportada por la empresa que obra agregada en autos”.

La figura delictiva central es la defraudación mediante manipulación informática en perjuicio de la administración pública (tipificada en los artículos 173 inciso 16 y 174 inciso 5 del Código Penal), aunque se advierte que el encuadre legal podría modificarse mientras avance la investigación.

La presentación Marijuán concluyó con la solicitud para que el juez del caso, Sebastián Casanello, reciba declaración indagatoria a todos los involucrados y permita que efectúen su descargo.

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