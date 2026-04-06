Crimen y Justicia

Qué determinó la autopsia al enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo

Eduardo Bentancourt tenía 44 años y era oriundo de Gualeguaychú

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Primer plano de un hombre barbudo mirando al frente, vistiendo una chaqueta de cuero oscura, con un fondo urbano nocturno borroso de luces de vehículos y edificios
Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de fentanilo y propofol

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, comunicó este lunes los primeros avances en el expediente que investiga las circunstancias del la muerte de Eduardo Alejandro Bentancourt, el enfermero de 44 años que el jueves pasado fue hallado sin vida en un departamento del barrio porteño de Palermo, donde agentes de la Policía de la Ciudad hallaron ampollas de propofol y fentanilo, entre otros medicamentos hospitalarios.

De acuerdo con el adelanto de autopsia remitido por el Cuerpo Médico Forenses a la fiscalía, la muerte de Bentancourt se produjo como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

Asimismo, el informe forense citado por el sitio Fiscales.gob.ar indica que el cuerpo presentaba una venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni indicios de heridas defensivas. Los peritos establecieron que la persona fallecida se encontraba en posición sentada al momento de su muerte y que padecía una patología cardiovascular preexistente.

Encontraron muerto a un enfermero en Palermo
Las ampollas halladas en departamento del enfermero

En relación con la data de muerte, los profesionales estimaron que el deceso ocurrió en un intervalo aproximado de entre tres y cinco días previos a la autopsia, realizada el 4 de abril de 2026 a las 8 de la mañana.

Por último, se encuentran pendientes los estudios histopatológicos y toxicológicos, cuyos resultados permitirán profundizar el análisis médico-legal.

Al mismo tiempo, peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad que relevaron el lugar del hecho, no hallaron, hasta el momento, indicios o elementos que permitan suponer la participación de terceras personas.

En cuanto a las sustancias halladas —entre ellas propofol 10 mg., fentanilo 0,5 mg. y lidocaína—, la fiscalía dispuso medidas para determinar su trazabilidad, origen y eventuales responsabilidades vinculadas a su forma de obtención.

El contenido de las ampollas abiertas fue remitido al Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, donde será analizado el próximo 13 de mayo.

El Ministerio Público estima que los resultados preliminares estarán disponibles en un plazo de siete días hábiles, el cual podrá extenderse en caso de resultar necesario repetir las pruebas.

El hallazgo

Según surge de las actuaciones, el 3 de abril último, alrededor de las 13.40, efectivos de la comisaría vecinal interviniente ingresó al departamento ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400 junto con familiares del fallecido, donde lo hallaron sentado en una silla, sin signos vitales. A las 13.53, el médico del SAME interviniente constató el fallecimiento.

Primer plano de Eduardo Bentancourt, un hombre con cabello oscuro y barba, mirando directamente a la cámara mientras sostiene un frasco de vidrio
Imagen de Eduardo Bentancourt, el enfermero encontrado sin vida en un departamento de Palermo, donde se hallaron ampollas de fentanilo y propofol.

Durante la inspección del lugar, en la cocina se observó una caja pequeña de cartón con ampollasdos de ellas rotas parcialmente y llenas y una tercera en el cesto de basura vacía, una jeringa y un guante de látex. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares —marcas iPhone, Samsung y Xiaomi— que los familiares los reconocieron como pertenecientes a la persona fallecida y cuyo análisis se encuentra en curso.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Bignone. La investigación continúa en curso y no se descarta la adopción de nuevas medidas en función de los resultados pendientes.

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