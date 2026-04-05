Crimen y Justicia

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Por la grabación, en la que además imita los gestos racistas de su hija en Brasil, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero abrió una causa de oficio para determinar si el empresario cometió delito

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Mariano Paéz fue grabado en un bar de Santiago del Estero cuando imitaba a un mono y celebraba el regreso de su hija, retenida en Río de Janeiro por una causa penal

El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero inició una investigación de oficio contra el empresario Mariano Páez tras la difusión de un video viral en el que se lo escucha implicarse a sí mismo en supuestos actos de usura y narcotráfico, luego de imitar el gesto racista que motivó el procesamiento de su hija, la abogada Agostina Páez, en Brasil.

La fiscal Victoria Ledesma, representante del Ministerio Público Fiscal, dispuso el inicio formal de la investigación. Según un comunicado oficial del órgano judicial santiagueño, se busca establecer la existencia o no de ilícitos penales en base al contenido del material audiovisual, que adquirió amplia difusión y estado público. La medida responde al deber legal de promover la acción penal ante indicios de posibles delitos de acción pública detectados en el video viral.

De esta forma, la Justicia investigará a Páez porque en el mencionado video, difundido masivamente en redes sociales y medios, se lo ve y escucha identificándose como empresario, millonario, usurero y narco, además de replicar el gesto ofensivo que su hija realizó en Brasil y que derivó en una denuncia por racismo.

Agostina Paez regresó a la Argentina tras la denuncia por injuria racial en Brasil
El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero analiza el impacto legal de un video viral protagonizado por Mariano Páez (RS Fotos)

El video viral y las declaraciones de Mariano Páez

Tal como informó Infobae, la grabación fue realizada en un bar de Santiago del Estero durante la bienvenida de Agostina Páez tras su regreso a Argentina. En el video, Mariano Páez aparece junto a su pareja, Stefany Budan, e invitados, imitando movimientos simiescos como los que su hija realizó en Río de Janeiro y que estuvieron en el centro de su causa judicial en Brasil.

En la misma filmación, Páez declara: “Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”. Estas manifestaciones se suman a una dura crítica contra las autoridades nacionales: “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política”, una frase que pronunció luego de que una persona no identificada le recriminara que, supuestamente, el dinero de la fianza de su hija había sido sacado de las arcas públicas.

El video provocó una ola de indignación en redes sociales y medios nacionales. Además, Páez afirmó en la grabación haber pagado 18.000 dólares parte de la fianza impuesta por la justicia brasileña para liberar a su hija, y aseguró que no recibió ningún respaldo económico del Estado argentino.

Descargos de Mariano Páez y situación judicial de Agostina Páez

Consultado tras la viralización del video, Mariano Páez manifestó que la grabación es falsa y resultado de un montaje. Señaló: “Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente”. Además, relató que intentaron extorsionarlo pidiéndole 5 millones de pesos para evitar su publicación, y aseguró que cuenta con mensajes que supuestamente prueban ese intento.

El papá de Agostina Páez replicó el gesto racista que hizo su hija en Brasil
El video que motivó la causa incluye gestos racistas y menciones a delitos de usura y narcotráfico (Captura video)

Páez sostuvo que la escena podría haberse manipulado empleando inteligencia artificial, aunque reconoció que estuvo en el bar la noche en que fue grabado el video. En paralelo, Agostina Páez retornó a Argentina tras quedar en libertad el 1 de abril por decisión de un tribunal brasileño que le concedió un hábeas corpus. Para salir del país, se pagó una fianza de 20.000 dólares. La abogada permanece en libertad a la espera de la resolución judicial por injuria racial, sujeta a las restricciones fijadas por la justicia argentina en cooperación internacional, y podría enfrentar una condena alternativa de hasta dos años.

En sus primeras declaraciones tras regresar, Páez expresó su alivio y reiteró su arrepentimiento, afirmó que pidió disculpas al mesero afectado y que afrontó el pago de la fianza.

Mientras la investigación sobre Mariano Páez continúa en Santiago del Estero, el proceso judicial de su hija sigue su curso en Río de Janeiro. Fiscalía y querella solicitaron una pena de dos años para la joven, con opciones como trabajo comunitario, cursos o multas si se confirma el acuerdo entre las partes.

Agostina Páez, hija del empresario, enfrenta un proceso judicial en Brasil por injuria racial (Captura de video)
Agostina Páez, hija del empresario, enfrenta un proceso judicial en Brasil por injuria racial (Captura de video)

Respecto del video que involucra a su padre, abogada Carla Junqueira, expresó preocupación y sostuvo que, desde una perspectiva jurídica, la filmación no debería afectar el proceso porque involucra a un tercero, pero reconoció que la opinión pública ya influyó mucho en el caso. La abogada advirtió que la exposición mediática y la presión social complican la estrategia de defensa y el desarrollo del proceso judicial.

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