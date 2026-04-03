Crimen y Justicia

Indignación por un video del papá de Agostina Páez donde replica el gesto racista que hizo su hija en Brasil

La grabación habría sido tomada en un bar de Santiago del Estero y muestra a Mariano Páez imitar a un mono. Él asegura que la imagen está trucada

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Mariano Paéz fue grabado en un bar de Santiago del Estero cuando imitaba a un mono y celebraba el regreso de su hija, retenida en Río de Janeiro por una causa penal

El papá de Agostina Páez, la argentina que estuvo más de dos meses retenida en Río de Janeiro acusada de racismo, volvió al centro de la escena luego de que se difundiera un insólito video suyo en las últimas horas. Se trata de una grabación tomada en un bar de Santiago del Estero y divulgado por medios locales, donde se ve al hombre replicar el gesto de mono por el que su hija terminó con una causa penal en la Justicia brasileña.

El hecho ocurrió en las últimas horas durante una celebración por la vuelta de la joven abogada a su provincia. El regreso de Agostina al país ocurrió el miércoles por la tarde luego de que su familia pagara una fianza de 20 mil dólares impuesta por las autoridades locales para volver a su hogar.

En la filmación, Mariano Páez está junto a su pareja y otras personas. Se lo ve riéndose y actuado como un mono, el mismo gesto que la llevó a su hija a quedar imputada por injuria racial y enfrentar un proceso por el que pudo haber sido condenada a hasta 15 años de prisión en Brasil.

También se lo escucha decir que él pagó 18 mil dólares del monto total de la fianza y reclamó que ninguna autoridad argentina le dio “ni un peso”. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se oye.

El papá de Agostina Páez replicó el gesto racista que hizo su hija en Brasil
El papá de Agostina Páez dice que el video está trucado

Al ser consultado por el video, Mariano Páez dijo que “está trucado”.

“Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que ‘no, hacé lo que quieras’. Tengo los mensajes”, explicó.

“Es un video que me han querido vender esta mañana”, insistió y agregó: “No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”.

El hombre sí confirmó que estuvo anoche en ese bar. “Siempre voy, soy un habitué”, dijo.

Su hija Agostina viajó este miércoles desde Río de Janeiro hacia la Argentina junto a su equipo legal, entre quienes se encontraba su defensora Carla Junqueira, con quien compartió las primeras imágenes del retorno desde el aeropuerto brasileño. El arribo se produjo alrededor de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

En su primer contacto con la prensa, la abogada dijo que está “muy aliviada” y “emocionada” porque no “veía la hora de volver”. “No puedo creer estar aquí, soñaba con esto”, agregó.

“Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, aseguró. También contó que le tuvo que pedir perdón al mesero, además de la fianza que pagó.

Cómo sigue la causa de Agostina Páez

El retorno de la joven a Argentina fue posible tras la decisión de la justicia brasileña de otorgarle un hábeas corpus, lo que le permitió salir de Brasil y aguardar la resolución final en Santiago del Estero. Para ello, Páez debió abonar una fianza de 20.000 dólares, transferencia que concretó este martes luego de que se aceptara el recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial contra la abogada comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. La figura penal contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía avalaron el pedido y ahora la jueza de la causa debe decidir si homologa el acuerdo alcanzado, lo que podría traducirse en una condena de dos años con cumplimiento de medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa.

Mientras tanto, Páez cuenta con permiso para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse en los próximos días. Durante este período, solo deberá respetar las restricciones que eventualmente disponga la justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

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