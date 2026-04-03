Crimen y Justicia

Qué dijo la abogada de Agostina Páez tras los gestos de mono que hizo el papá de la joven

La abogada Carla Junqueira advirtió en Infobae al Regreso que la viralización del video de Mariano Páez podría agravar la situación judicial de Agostina en Brasil. Señaló que la presión social y mediática ya condicionó decisiones clave en la causa

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La abogada de Agostina Páez advirtió que la viralización del video de su padre podría complicar la situación judicial en Brasil

En una entrevista exclusiva, Carla Junqueira describió el impacto del video de Mariano Páez —donde replica el gesto de mono que motivó la causa penal contra su hija— y advirtió sobre la influencia mediática en la justicia brasileña durante el debate en vivo por Infobae al Regreso.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Mica Mendelevich, Junqueira sostuvo: “No debería afectar, porque de una perspectiva puramente jurídica, estamos hablando de un tercero al proceso y de un impacto social de opinión pública que no debería ser llevado en consideración por un juez”. La letrada remarcó que, en teoría, el caso ya tiene la instrucción probatoria cerrada, pero reconoció: “Sabemos que la opinión pública influenció mucho este caso”.

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El video de Mariano Páez y la reacción de la abogada

La grabación, tomada en un bar de Santiago del Estero y difundida por medios locales, muestra a Mariano Páez replicando el gesto de mono por el que su hija terminó con una causa penal en la justicia brasileña. Consultada sobre las posibles consecuencias judiciales del video, Junqueira explicó: “La preocupación nuestra es la reacción de la sociedad en Brasil y cómo Fiscalía y primera instancia van a reaccionar a las demandas de la sociedad por una respuesta”.

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Carla Junqueira destacó que la exposición mediática dificulta la estrategia y el desarrollo del proceso judicial contra Agostina Páez (RS Fotos)

El padre de Agostina argumentó que se trata de un video generado con inteligencia artificial, pero el caso volvió a poner en debate el peso de la exposición mediática y las repercusiones en los procesos judiciales de alto perfil.

La influencia de los medios en la decisión judicial

Gonzalo Aziz planteó ante la abogada: “No sería raro que si el juez ve esto, digamos, un juez afectado por lo que dicen los medios de comunicación, que pueda tomar alguna decisión”. Junqueira coincidió, recordando que “fue lo que pasó cuando se dio vuelta en lo que se había acordado en la audiencia y tuvimos que ir a tribunal”. En ese sentido, alertó: “Si pasa, lo vamos a tener que apelar de vuelta a tribunal. Y todo esto, bueno, es más trabajo, más tiempo”.

La abogada remarcó que el proceso judicial, que ya era desafiante, ahora se vuelve aún más complicado debido a la presión social y la atención mediática sobre el caso. “Es un caso que ya era desafiante y ahora es más”.

Agostina Paez regresó a la Argentina tras la denuncia por injuria racial en Brasil
El gesto de mono de Mariano Páez reavivó el debate sobre la influencia de la presión social en las causas penales mediáticas (RS Fotos)

La causa penal y el contexto de la indignación

El episodio ocurre en medio de la indignación que generó el video del papá de Agostina Páez, cuya hija permanece involucrada en una causa penal en Brasil por un gesto discriminatorio. La situación expuso nuevamente cómo el debate público y la viralización de imágenes pueden incidir en la agenda judicial. Junqueira insistió en que el proceso formal debería estar blindado ante manifestaciones externas, aunque reconoció que en la práctica la presión social “ya influenció mucho este caso”.

La entrevista, realizada en el ciclo vespertino de Infobae al Regreso, evidenció la preocupación de la defensa por el efecto multiplicador de los contenidos virales y la dificultad para sostener una estrategia judicial en escenarios de alta sensibilidad social.

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