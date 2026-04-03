Crimen y Justicia

Hallaron enterrado a un músico en Morón: investigan si lo asesinaron para quedarse con su casa

Roberto Alleruzzo tenía 58 años y era conocido como “Tito” o por su nombre artístico, “Mike Dee”. Una kiosquera vecina señaló a un hombre que se acercó a su negocio y le preguntó cuál era el mejor jabón para sacar la sangre de la ropa. Hay sospechoso un detenido y otro prófugo

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Mike Dee Morón
Roberto Martín Alleruzzo, el hombre que fue encontrado enterrado en su casa

Un músico fue hallado asesinado y enterrado en el patio de su casa en Morón, en el oeste del conurbano bonaerense. La Justicia investiga si lo mataron para quedarse con su vivienda, una hipótesis que surge de los relatos de allegados y vecinos. Por el caso hay un sospechoso detenido y otro prófugo.

Fuentes policiales informaron a Infobae que por el crimen fue arrestado Joel Ramses Baladán, un vecino moronense de 29 años, señalado como uno de los autores del hecho. Además, buscan a un segundo sospechoso de 33 años, que permanece prófugo.

El sospechoso detenido es vecino de Morón y tiene 29 años

La víctima, identificada como Roberto Martín Alleruzzo, era conocido en el barrio como “Tito” y tenía 58 años. Era cantante de rap y se presentaba con el nombre artístico “Mike Dee”.

Su esposa, Aldana Mariela Barrios, contó que la última vez que lo vio fue el 5 de marzo, día de su cumpleaños. “Lo dejé durmiendo y me fui porque mi mamá la estaba pasando mal”, relató en diálogo con TN. Desde ese momento, no volvió a la casa ubicada en la esquina de Avelino Palacios y Ángel Pache.

“Estábamos bien, pero yo me fui sin decirle nada. Fue mi culpa dejarlo solo”, expresó Barrios, quien convivió con Alleruzzo durante 15 años.

Mike Dee Morón
El lugar donde fue encontrado el cuerpo

El martes, varios vecinos notaron la ausencia de “Tito” y comenzaron a preocuparse. Rosa, una comerciante del barrio, contó que ese mismo día tuvo un diálogo inquietante con un hombre que luego sería señalado como sospechoso.

“El asesino vino al kiosco y me dijo: ‘¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?’”, relató. El hombre intentó justificar su pedido: “Yo trabajo en el matadero y se me mancha la ropa”.

Rosa le vendió un jabón y una esponja, y no sospechó nada en ese momento porque el hombre llevaba ropa de matarife en la mano. Más tarde, su hijo le comentó que había visto a “Tito” “con la nariz ensangrentada” y que le habían dado una paliza.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del músico en Morón
El sospechoso detenido

En la noche del martes, la comerciante volvió a cruzarse con el sospechoso, que se le acercó con una actitud desafiante y se unió a un grupo de hombres que ”no son del barrio”. Según afirmó la vecina, el grupo saludaba frente a la casa de Alleruzzo y uno de ellos dijo: “Esa casa se va a vender, porque él se fue y me la dejó”.

Ayer, los vecinos llamaron a la policía. Los agentes entraron a la vivienda, pero no revisaron el patio porque no había luz y adentro todo estaba inundado.

Este jueves, Rosa decidió entrar con otra vecina. Cuando llegaron al fondo, notaron tierra removida y raíces fuera de lugar. Sospechó el desenlace que luego se daría. “Hay palada, tiene que estar enterrado ahí”, pensó.

Fue el hijo de la comerciante quien posteriormente revisó la zona y halló el cuerpo enterrado.

Mike Dee Morón
Alleruzzo tenía 58 años

Barrios detalló que los vecinos le informaron que encontraron a Alleruzzo en un pozo, tapado con escombros y una heladera arriba. “Los vecinos me dijeron que lo vieron y que le sangraban la nariz, las orejas, los brazos y todo el cuerpo”, contó.

Según le dijeron los policías, dos hombres habrían atacado a golpes al músico durante la noche del martes.

La causa quedó en manos de la UFI N°5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo. La principal hipótesis es que el crimen estuvo vinculado a un intento de apropiación de la vivienda de Alleruzzo.

Mike Dee Morón
Mike Dee en un show en Ramos Mejía, en 2012

“Toda su vida se la pasó en un escenario haciendo música y grabando discos”, afirmó su esposa. “Era un hombre bueno”, agregó.

En el barrio, “Tito” justamente era conocido por su historia ligada a la música y las presentaciones en distintos escenarios. De joven, tuvo una aparición televisiva cuando bailó breakdance en el programa de Susana Giménez, un recuerdo que muchos vecinos compartían hasta el día de hoy.

También salió en los canales de televisión en septiembre de 2022 para defender a su vecino Nicolás Gabriel Carrizo, el hombre que estuvo varios años preso y señalado como “jefe de la banda de los Copitos” en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, y terminó absuelto durante el juicio.

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