Crimen y Justicia

El kit para atentados que encontraron en la casa del alumno tirador de Santa Fe que mató a un compañero

El procedimiento fue realizado por la PFA tras una orden de la fiscal Carina Gervaldo mientras continúa la investigación

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G.C. tirador de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe
G.C. tirador de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe

La Policía Federal allanó en las primeras horas del jueves la casa de G.C, la casa del adolescente de 15 años que mató a un compañero de 13, en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento fue realizado por la División Unidad Investigación Antiterrorista de la fuerza, tras una orden de la fiscal Carina Gervaldo, a cargo de esclarecer el hecho.

También fue allanado un comercio vinculado a la familia del chico, según confirmaron altas fuentes del expediente a este medio.

En el comercio no se incautó ningún objeto. Sin embargo, lo que se halló en la casa del menor fue de sumo interés para la causa. Además de un CPU y un pendrive que podrán ser peritados, los investigadores secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con doce estudiantes muertos.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
La despedida a Ian Cabrera, víctima del tirador de San Cristóbal Fotografía: Leo Galletto

Ambos domicilios allanados se ubican en la zona de San Cristóbal.

Mientras tanto, el menor continúa alojado en un centro de menores de la ciudad de Santa Fe, acompañado por su madre, una docente de la zona. La medida fue decidida en una audiencia judicial realizada el lunes último, a doce horas del hecho.

G.C, a pesar de tener 15 años, no es punible por ley. La baja de edad decidida en el Congreso, aún no cumplió los plazos de implementación.

Perfil y redes

Las corridas de los alumnos en una escuela en San Cristóbal, Santa Fe

La Policía de Santa Fe, que actuó en el caso desde el comienzo, trazó un perfil de G.C en base a diversos testimonios.

La fuerza provincial determinó que el menor atravesaba una fuerte crisis familiar, luego de la separación de sus padres, ocurrida dos años atrás.

Diversas versiones en torno a la Escuela Número 40 aseguraban que el chico sufría episodios de bullying, algo que fue desmentido por su abogada defensora, Macarena Oroño. Su defensa, también, aseveró que el chico intentó lesionarse a sí mismo en los meses anteriores.

Una cuenta atribuida al menor, hallada en redes sociales, incluía una serie de memes que glorificaban masacres estudiantiles como la de Columbine.

Esta semana, también trascendió que el asesino de Ian Cabrera había sido elegido mejor compañero a fines del año pasado.

Lo votaron porque lo quieren todos, a nadie le sorprendió que resultara electo; por eso no podemos creer que haya pasado esto, es una tragedia que nadie podía imaginar”, aseguraron entre la angustia y el impacto, integrantes del cuerpo docente de la escuela de San Cristóbal.

Según pudo averiguar Infobae, el equipo de profesoras y profesores no había recibido ninguna comunicación institucional que hiciera referencia a la salud mental o al curso de un tratamiento psicológico por parte del adolescente que abrió fuego este lunes. Tampoco tenían conocimiento de que se hubiera autolesionado.

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