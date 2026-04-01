Investigan a un adolescente por atropellar a una policía mientras intentaba evadir un control en Entre Ríos

Efectivos de la policía allanan un domicilio en Liniers y Yapeyu, provincia de Entre Ríos (Fuente: Ahora)

Una funcionaria policial fue atropellada por un motociclista en medio de un control vehicular. En este marco, los agentes de la Policía de Victoria allanaron un domicilio en la zona de Liniers y Yapeyú en Entre Ríos para continuar con la investigación sobre el sospechoso.

Tras el incidente vial, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, logró identificar al autor como un adolescente de 15 años y quedó notificado de la causa en su contra. Además, secuestraron una moto Zanella 90cc de color negra y una vestimenta que aparentemente llevaba en el momento del acontecimiento.

La agente fue trasladada al Policlínico para recibir atención médica tras el hecho. El subjefe de la Jefatura Departamental de Victoria, Ricardo Ríos, confirmó que las lesiones fueron leves y la víctima se encuentra fuera de peligro.

Un hecho similar ocurrió pocos días atrás, cuando la Policía detuvo a un joven que intentó evadir un control de identificación policial y chocó a un efectivo policial. El hecho ocurrió en Concepción del Uruguay, particularmente, en el Parque La Ciudad.

Cuando la Patrulla Motorizada de la Policía de Concepción de Uruguay interceptó al joven en la rotonda, aproximadamente a las 18hs. para pedirle la identificación, este intentó fugarse. El chico de 18 años se desplazaba en una motocicleta KTM Duke. Sin embargo, cuando intentó escaparse, impactó contra la moto de la policía.

Tras la maniobra que realizó el joven, los agentes policiales cayeron de la moto y aunque no provocó ningún perjuicio grave, el choque generó daños materiales en el espejo del vehículo. Ante esta situación, se dio la intervención inmediata de la fiscal de turno. En este contexto, la jueza interviniente en la causa ordenó la detención del conductor y el secuestro del vehículo.

La Policía secuestró la moto del joven que intentó evadir un control policial (Fuente: Ahora)

Precedentes de fuga en controles policiales

Un hombre de 29 años evadió un control policial con su auto y chocó a un funcionario al huir a máxima velocidad. Este hecho sucedió el domingo pasado en Entre Ríos y la Justicia dispuso su medida tras el incidente vial. El juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo A. Díaz, dictó la prisión preventiva por 30 días para el joven que protagonizó una fuga violenta y ocasionó lesiones a funcionarios policiales.

El hecho se originó en el marco de un operativo preventivo llevado adelante por la División Operaciones y Seguridad y Tránsito Municipal, destinado a garantizar el descanso de los vecinos ante denuncias por ruidos molestos. Durante el procedimiento, el conductor de un Ford Focus ignoró las indicaciones de los agentes y evadió los controles de alcoholemia, que ya habían resultado positivos en otros tres automovilistas.

En ese contexto, embistió con su vehículo al Segundo Jefe de Comando Radioeléctrico, para luego huir a alta velocidad, circulando en contramano y poniendo en riesgo a otros transeúntes y conductores. La persecución culminó cuando el automóvil volcó en una de las arterias de la ciudad.

La investigación judicial avanza bajo la carátula de “Resistencia a la autoridad, desobediencia, lesiones leves dolosas agravadas por ser cometidas contra un funcionario policial en el ejercicio del cargo y lesiones en perjuicio de los demás ocupantes del vehículo”, según consta en el expediente. Desde la Policía de La Histórica destacaron que la medida de prisión preventiva busca garantizar el normal desarrollo del proceso y advertir sobre las consecuencias de desafiar los controles viales y la autoridad policial.

El detenido quedó alojado en la Comisaría 1°, a disposición del Juzgado de Garantías y la Fiscalía, a cargo de Juan Pablo Gile. La medida de coerción se mantendrá mientras se evalúan los riesgos procesales y se recaban pruebas en el marco de la investigación en curso.