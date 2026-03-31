Revocaron la prisión preventiva del fiscal de Santa Fe suspendido por acusaciones de abuso de sexual

Revocaron la prisión preventiva del fiscal Benegas acusado de abuso sexual en Santa Fe (X: @mariogaloppo)

La Cámara Penal de Santa Fe decidió revocar la prisión preventiva del fiscal de la localidad de Vera, Leandro Benegas, acusado por abuso sexual.

Benegas, actualmente suspendido y bajo investigación, fue detenido a mediados de marzo tras ser imputado por hechos ocurridos durante su desempeño como funcionario municipal. La resolución judicial establece que deberá cumplir con restricciones no privativas de la libertad, entre ellas la prohibición de salir del país.

El caso se remonta a inicios de año, cuando una joven denunció que fue víctima de reiterados episodios de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, agravados por el uso de intimidación o coerción. Los hechos habrían ocurrido cuando Benegas era funcionario en la municipalidad de Vera, y la denunciante era la hija de un empleado que trabajaba a su cargo. La imputación fue sostenida por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes encabezan la investigación.

Según informó el portal del diario La Capital de Rosario, la decisión tomada por el camarista Fernando Gentile Barsano implica un cambio significativo en la situación procesal de Benegas. Si bien se mantiene la acusación en su contra, el juez consideró que la prisión preventiva no resultaba procedente y optó por imponer medidas alternativas para asegurar el avance del proceso penal sin afectar la garantía de defensa.

La prisión preventiva de Benegas, dictada el 13 de marzo tras una audiencia en los tribunales de Vera, respondía al pedido de la querella que representa a la víctima. En aquella oportunidad, la defensa del fiscal apeló la medida y, en segunda instancia, la Cámara Penal analizó la validez de la audiencia y la proporcionalidad de la cautelar impuesta.

El camarista Barsano declaró la invalidez parcial de la audiencia inicial, revocó la prisión preventiva y dispuso un conjunto de normas de conducta. Entre ellas, Benegas debe fijar domicilio, se le prohíbe tener contacto con víctimas y testigos y no podrá salir del país mientras se desarrolla el proceso judicial. Los fiscales a cargo de la investigación habían solicitado estas restricciones al considerar que son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado y evitar riesgos procesales.

Por decisión unánime, la Legislatura de Santa Fe suspendió a Benegas

Al momento de ser imputado, Benegas contaba con inmunidad judicial por su condición de fiscal, lo que impidió inicialmente la aplicación de la prisión preventiva solicitada por la querella. La medida cautelar solo fue dispuesta posteriormente, una vez que fue suspendido de sus funciones y luego de la correspondiente audiencia judicial.

La investigación quedó en manos de los fiscales Spelta, Escobar Cello y Broggi, quienes sostuvieron la acusación y solicitaron la adopción de medidas que aseguren el normal desarrollo del proceso. La causa sigue su curso en el fuero penal provincial, mientras se mantienen vigentes las restricciones impuestas al imputado.

La resolución de la Cámara Penal marca un punto de inflexión en el caso del fiscal Benegas. El tribunal consideró que, pese a la gravedad de los delitos imputados y la persistencia de la acusación, no se verifica en este momento un riesgo procesal que justifique la prisión preventiva. En consecuencia, optó por sustituir la privación de libertad por un sistema de control basado en normas de conducta y prohibiciones específicas.

La causa contra Benegas continúa bajo la supervisión de los fiscales y con intervención de la Cámara Penal, que seguirá monitoreando el cumplimiento de las medidas impuestas. El tribunal remarcó que el imputado debe abstenerse de cualquier contacto con las partes involucradas y mantenerse a disposición de la justicia en todo momento.

La decisión de revocar la prisión preventiva responde a criterios de legalidad y proporcionalidad, al tiempo que busca proteger los derechos de la víctima y garantizar el debido proceso. En este sentido, la Fiscalía consideró que las restricciones vigentes permiten controlar la situación procesal de Benegas y asegurar su participación en las próximas instancias judiciales.