Crimen y Justicia

Un fiscal de Santa Fe fue detenido acusado del abuso sexual de la hija de uno de sus subalternos hace casi 20 años

Se trata de Leandro Benegas. La orden de arresto llegó luego de ser suspendido por la Legislatura

Guardar
Además de no poder ingresar
Además de no poder ingresar a las oficinas del MPA, Benegas afrontará una reducción del salario (X: @mariogaloppo)

El fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Leandro Benegas, fue detenido tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal y promoción de corrupción de menores en perjuicio de una adolescente, hija de un subordinado. El arresto se concretó luego de que la Legislatura provincial le retirara los fueros y aprobara su suspensión preventiva, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La investigación judicial, iniciada semanas atrás, atribuye los hechos a un período comprendido entre 2008 y 2009, cuando la víctima era menor de edad y Benegas cumplía funciones como funcionario municipal en Vera, al norte de la provincia. En ese momento, el ahora detenido ejercía como supervisor directo del padre de la presunta víctima, según detallaron las fuentes.

El 23 de febrero de 2026, la acusación formal contra el funcionario de la Región 5 fue presentada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, ante la jueza Norma Senn, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Vera.

Senn solicitó a la Legislatura el tratamiento del caso por la condición de funcionario público de Benegas y luego fue apartada. Con la aprobación legislativa y la consecuente pérdida de inmunidad de arresto, fue la jueza Claudia Bressán quien ordenó la detención, que se concretó en el domicilio del acusado en la ciudad de Vera.

Por razones de seguridad y salud, Benegas fue inicialmente alojado en el Hospital de Vera y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en la capital provincial.

Por decisión unánime, la Legislatura
Por decisión unánime, la Legislatura de Santa Fe suspendió a Benegas

Durante la audiencia judicial realizada en Vera, familiares y allegados del imputado se manifestaron frente a los tribunales para reclamar su libertad y denunciaron la existencia de “denuncias falsas”. Voceros de la familia de Benegas señalaron ante la prensa que el detenido padece cáncer renal y cuestionaron el traslado sin alta médica desde el hospital local.

La defensa de Benegas presentó recursos para que se evalúe la validez de las medidas adoptadas luego del apartamiento de la jueza de primera instancia por supuestas irregularidades vinculadas a su imparcialidad y al debido proceso, según expuso el propio acusado en declaraciones públicas.

El proceso judicial continúa bajo análisis, mientras la causa permanece a disposición de la Justicia provincial y la fiscalía especializada.

La defensa del fiscal

Antes de ser detenido, el fiscal de la Región 5 negó categóricamente la veracidad de las acusaciones y afirmó ser víctima de una campaña de venganza y desprestigio derivada de su actividad judicial. En línea con esto, recordó que, como fiscal, impulsó el proceso que llevó a la condena a once años y diez meses de prisión de Luis Guzmán por delitos contra la integridad sexual de su hijastra, en un fallo unánime pronunciado entre 2021 y 2022.

Para el acusado, este antecedente resultaría relevante para explicar su situación actual, tras apuntar que Guzmán es hermano de la persona que posteriormente lo denunció por abuso sexual. Al mismo tiempo, responsabilizó al abogado de la denunciante por el supuesto “armado” de la causa penal en su contra.

Incluso, recordó un desacuerdo que había tenido con el abogado, ya que en el pasado obtuvo una condena contra el policía Rolando Senn en un juicio oral celebrado en enero de 2025 en los tribunales de Vera, tras apelar una probation que Ayala había conseguido en primera instancia para su cliente. Así, consideró que la acusación estaría marcada por un patrón de animosidad vinculado a su desempeño profesional en causas judiciales previas.

Además de calificar nuevamente a Ayala como “denunciador serial”, sostuvo que la denunciante llegó a “amenazarlo con denunciarlo” después de la condena de su hermano, enlazando los hechos imputados a una animadversión personal. “Es una clara vinculación con la animosidad y el odio surgidos tras mi trabajo como fiscal en esos casos”, reiteró antes de retirarse de las oficinas judiciales.

Temas Relacionados

Leandro BenegasSanta FeAbuso sexualúltimas noticias

Últimas Noticias

Asalto, alerta y captura: la Policía de la Ciudad recuperó un auto que había sido robado media hora antes en Quilmes

El Anillo Digital detectó el paso del vehículo apenas 24 minutos después de que fuera denunciado el asalto. Con el seguimiento en tiempo real, los efectivos lograron interceptar al delincuente

Asalto, alerta y captura: la

Video: pánico en un partido de fútbol amateur por una balacera en La Matanza

Jugadores y espectadores del encuentro debieron buscar refugio a causa de los disparos

Video: pánico en un partido

Tragedia en Entre Ríos: murieron tres miembros de una familia y un adolescente está en estado crítico tras un choque frontal

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 127, a la altura del municipio de Bovril. La camioneta en la que viajaban colisionó contra un camión cargado de trigo. También hubo dos muertos en un accidente en Río Negro

Tragedia en Entre Ríos: murieron

Atraparon a dos dealers por un doble femicidio y encontraron un campamento narco a la vera del río Matanza

La DDI desplegó un megaoperativo para dar con los integrantes de una red criminal detrás de los asesinatos de Vanesa Alejandra Lachmañuck (28) y Aylen Alejandra Benítez Medina (14)

Atraparon a dos dealers por

Tras tres meses prófugo, capturaron al último preso que había escapado de una comisaría de Mendoza

El recluso había sido detenido por tener un arma de fuego sin habilitación, aunque ya había sido condenado por violencia de género

Tras tres meses prófugo, capturaron
DEPORTES
La reacción de Ocon tras

La reacción de Ocon tras chocar a Colapinto en el GP de China de la F1: el intercambio de mensajes en redes

En el primer partido de Coudet en el Monumental, River recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Marco Trungelliti se consagró campeón en Kigali: venció al ex campeón del Argentina Open ante la mirada del presidente de Ruanda

La preocupante imagen de Fernando Alonso por la falla del Aston Martin durante el GP de China: “No sentía las manos y los pies”

Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La emoción de Ángela Torres

La emoción de Ángela Torres tras su vibrante show en Lollapalooza Argentina 2026: “No tengo palabras”

Así fue la fiesta romántica y elegante que Antonela Roccuzzo organizó por su cumpleaños en Miami

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

INFOBAE AMÉRICA

La Comisión Europea amenazó con

La Comisión Europea amenazó con suspender el financiamiento a la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah

La capitana de la selección iraní de fútbol retiró su pedido de asilo en Australia en medio de denuncias de presión sobre su familia

Tras dos siglos, Grecia recibió un icónico cuadro de Delacroix que simboliza la lucha por su independencia