Crimen y Justicia

“El agresor atravesaba una situación muy compleja en el ámbito intrafamiliar”, dijo el Ministro de Educación de Santa Fe

A pesar de que la investigación recién comienza, José Goity deslizó que lo ocurrido en la escuela de San Cristóbal no estaría relacionado a un conflicto escolar. Además, señaló que el joven “no tenía antecedentes en el sistema socioeducativo”

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José Goity, ministro de Educación de Santa Fe (santafe.gob.ar)
José Goity, ministro de Educación de Santa Fe (santafe.gob.ar)

El agresor atravesaba una situación del ámbito intrafamiliar muy compleja”. Con esa definición, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, comenzó a delinear uno de los pocos elementos firmes que, hasta el momento, surgieron tras el crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente ingresó armado y mató a un compañero.

El funcionario brindó detalles en medio de un clima de conmoción generalizada y remarcó que el caso aún se encuentra bajo investigación. “Tenemos algunos datos y certezas, pero también muchas cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar”, señaló, al tiempo que pidió prudencia frente a las múltiples hipótesis que comenzaron a circular.

“No registra antecedentes ni intervenciones del sistema socioeducativo a lo largo de su trayectoria escolar”, afirmó Goity, quien indicó que el alumno había transitado los distintos niveles sin alertas previas.

En esa línea, sostuvo que, hasta ahora, “no se trataba de un conflicto intraescolar”, aunque aclaró que la investigación continúa en curso y que no pueden realizarse afirmaciones concluyentes.

Tras el hecho, el Gobierno provincial dispuso la suspensión de las clases y el despliegue de equipos de asistencia en la institución. “Que la escuela no tenga actividad no quiere decir que no tengamos que trabajar, y muchísimo, sobre lo que sucedió”, remarcó.

Además, detalló que intervienen de manera coordinada distintas áreas del Estado, incluyendo Salud, Seguridad y organismos de niñez, con el objetivo de acompañar a la comunidad educativa y a las familias.

Goity también subrayó la magnitud del caso: “Es algo que nos atraviesa como sociedad y que no tiene antecedentes de este nivel en la provincia ni en el país”, afirmó.

Los dichos del funcionario se realizaron este mediodía durante una conferencia de prensa donde se confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Ian Cabrera, de 13 años, quien recibió un disparo mortal por parte de un compañero de 15 años dentro de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal.

Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal
La publicación de Antonela Cabrera, familiar de Ian, el chico asesinado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal

“Tanto el presunto autor como sus víctimas son todas personas menores de edad. Algunos datos nos obligan a una doble precaución a la hora de comunicar. Además del lamentable fallecimiento de Ian, hay otros dos menores que tuvieron heridas de arma de fuego. En principio estarían fuera de peligro. Fueron trasladados a hospitales públicos, de 13 y 15 años”, explicó ante la prensa Pablo Coccocioni, ministro de Justicia y Seguridad provincial.

El menor de 13 años fue derivado al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Ingresó al centro de salud con código rojo, pero ya se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. No obstante, será trasladado al Hospital Alassia, en la capital provincial, donde recibirá atención de mayor complejidad.

Según precisó en diálogo con el diario UNO de Santa Fe el doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad de San Cristóbal, este chico presentaba impactos de bala en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado a un centro de salud de la ciudad de Rafaela para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva.

En tanto, el otro varón, de 15 años, fue trasladado al hospital rafaelino para controles de rutina por heridas superficiales en un brazo y en la zona del tórax, aunque al momento de su atención se encontraba estable.

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