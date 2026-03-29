Crimen y Justicia

Hallaron muerto a un hombre que se encontraba desparecido en el rio Suquía en Córdoba

El hombre de 48 años fue localizado tras una intenso operativo de rescate realizado por equipos especializados, que desplegaron maniobras subacuáticas y coordinación entre distintas divisiones policiales en el sector de Villa Warcalde

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El cadáver de un hombre es encontrado en el río Suquía tras operativos de rescate (Fuente: ElDoce.TV)
El cadáver de un hombre es encontrado en el río Suquía tras operativos de rescate (Fuente: ElDoce.TV)

El sábado por la mañana, equipos de rescate encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 48 años que había desaparecido horas antes en el río Suquía, en el sector de Villa Warcalde, al norte de la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo tras un operativo de búsqueda intensivo que involucró a distintas divisiones de la Policía de Córdoba: la División Canes, la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

La desaparición del hombre fue reportada durante la misma mañana que fue encontrado en el rio Suquía, lo que motivó el despliegue inmediato de personal policial en la zona donde había sido visto por última vez. La víctima, con domicilio en el barrio Argüello, había salido de su casa y no pudo volver a ser contactada por sus familiares, que fueron quienes alertaron su desaparición. La última ubicación conocida del hombre se estableció a partir de los registros de su teléfono celular.

El cadáver fue localizado a 1.600 metros del último punto en que la víctima había sido vista, gracias a maniobras subacuáticas y al despliegue de equipos especializados, informó el comisario Maximiliano Delgado, del DUAR. El caso generó conmoción en la zona norte de la ciudad y reavivó la preocupación por la seguridad en los márgenes del río Suquía, un área que ha sido escenario de otros operativos de rescate en los últimos años. La familia de la víctima, que impulsó la denuncia y la búsqueda desde las primeras horas, fue asistida por personal policial durante la jornada.

En este marco, la investigación policial permanece abierta para dilucidar las circunstancias del hecho, mientras la principal hipótesis es un suicidio, en base a los testimonios recabados poco antes de que se reportara la desaparición. El caso provocó conmoción en la zona norte de la ciudad por la peligrosidad de las proximidades del río Suquía.

Las investigaciones del caso

Las tareas de los efectivos incluyeron rastrillajes en tierra, el uso de perros entrenados, patrullajes a lo largo de la vera del río y maniobras subacuáticas por parte de buzos tácticos del DUAR. Según indicó el comisario Maximiliano Delgado, el cuerpo fue encontrado sumergido en el cauce del río a unos 1.600 metros del punto donde se había registrado el último contacto.

En el rastrillaje los agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo encontraron un cadáver
En el rastrillaje los agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo encontraron un cadáver

La Policía de Córdoba informó que, tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron extraer el cuerpo de las aguas y dieron intervención a la Justicia provincial para iniciar las actuaciones judiciales correspondientes. El sector donde lo encontraron permaneció vallado durante varias horas a fin de preservar la escena y facilitar la labor de los peritos forenses.

En el despliegue del operativo participaron distintos departamentos para realizar una investigación integral entre las distintas divisiones, quienes coordinaron tareas de rastrillaje con perros y trabajos dentro del río. Los agentes actuaron a partir de la última ubicación conocida del hombre, la cual se estableció a partir de los registros de su teléfono celular.

El resultado de la autopsia será clave para determinar si la muerte se produjo por accidente, suicidio u otra causa. Mientras tanto, la Justicia de Córdoba mantiene abiertas las actuaciones y trabaja sobre los antecedentes del caso, en coordinación con los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad.

El episodio se enmarca en una seguidilla de episodios trágicos ocurridos en los ríos y lagos de Córdoba en los últimos meses. Entre las víctimas se cuentan turistas y residentes que se encontraban disfrutando de zonas recreativas sin acompañantes o en compañía de familiares y amigos. Según datos oficiales, el primer mes de 2026 finalizó con cinco muertes por presunto ahogamiento o descompensaciones en espejos de agua de la provincia.

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