Crimen y Justicia

La Policía Caminera de Córdoba encontró a un hombre oculto en el baúl de un auto: la insólita respuesta que dio

El particular episodio ocurrió durante un operativo sobre la ruta provincial E-55. Los agentes buscaban a José Allende, que había desaparecido en Mina Clavero y apareció muerto en las últimas horas

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Policía Caminera halló a un hombre oculto en el baúl de un vehículo durante un control en la ruta E-55

Un control realizado por la Policía Caminera de Córdoba durante la madrugada del jueves, en búsqueda de José Allende, el hombre de 26 años que había desaparecido el domingo 22 de marzo en Mina Clavero y cuyo cuerpo fue hallado este viernes en un balneario de aquella ciudad, se cruzó con un inesperado hecho en la ruta provincial E-55, a la altura del kilómetro 4, en Córdoba.

Los uniformados detuvieron la marcha de un Toyota Corona blanco alrededor de las 20.20. En el vehículo viajaban cinco personas. Pero, al profundizar la inspección, los agentes se llevaron una sorpresa: abrieron el baúl y encontraron a otro ocupante oculto.

Parte trasera de un coche blanco con el baúl abierto. Un hombre con pantalón gris y camiseta clara se encuentra acostado dentro del baúl
"Estaba durmiendo", fue la inverosímil respuesta del hombre que estaba oculto en el baúl del vehículo detenido por las autoridades (Captura de video)

El video grabado por los efectivos exhibe el momento en que el hombre, ante la sorpresa de los efectivos, sale del compartimiento trasero por sus propios medios. Cuando un policía le preguntó irónicamente si “estaba cómodo”, el individuo contestó: “Estaba durmiendo”.

La reacción de los agentes incluyó una advertencia directa: “Si se dan vuelta, va a dormir para siempre”, dejando explícito el riesgo de lesiones graves, en caso de un vuelco o choque, como así también de asfixia al viajar en esas condiciones.

Maximiliano Ochoa Roldán Policía Caminera Córdoba
La Policía Caminera de Córdoba intensificó el rastrillaje de vehículos por la desaparición de un joven en Mina Clavero que, horas después, fue hallado sin vida

Este insólito hecho derivó en la apertura de un sumario por infracción al Código de Tránsito provincial. No se difundió información oficial sobre la identidad de los involucrados

En este caso, la infracción fue encuadrada bajo el Código 312 de la Ley Provincial 8560, que estipula las normas y sanciones para quienes incumplan las condiciones de seguridad y cantidad de pasajeros permitidas.

El motivo de la intensificación de los operativos en ruta

La Policía Caminera de Córdoba había redoblado esfuerzos en los rastrillajes de vehículos ante la desaparición de José Gabriel Allende en Mina Clavero, ocurrida hace casi una semana, y cuyo cuerpo apareció ayer en el balneario Los Elefantes de esta ciudad cordobesa: el hombre de 26 años había salido de su casa para reunirse con una amiga y un hombre desconocido.

Entre las principales hipótesis que maneja la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, encabezada por Analía Gallarato, se incluye la posibilidad de que el cadáver de Allende haya sido abandonado en la zona pocas horas antes, posiblemente durante la madrugada del viernes. Este hecho, junto a la ausencia de intentos de ocultamiento, refuerza la presunción de un crimen.

Los datos aportados por la Policía para dar con el paradero del joven de 26 años que fue hallado sin vida este viernes
Los datos aportados por la Policía para dar con el paradero del joven de 26 años que fue hallado sin vida este viernes

En el marco de la investigación, dos hombres fueron detenidos. Aunque las autoridades todavía intentan determinar el grado de participación de los arrestados en los hechos, el personal policial incautó varios teléfonos celulares, ropa y un vehículo relacionados con los sospechosos. Estos elementos serán analizados pericialmente para establecer su relación con la muerte, según detalló ElDoce.TV.

Dentro de las hipótesis de lo sucedido, consideran un presunto conflicto. En esta línea de investigación se teoriza que hubo un ajuste relacionado al narcomenudeo, surgido tras un encuentro durante el lunes por la madrugada.

El entorno familiar y los investigadores aportaron nuevos datos sobre la desaparición del joven (ElDoce.TV)
El entorno familiar y los investigadores aportaron nuevos datos sobre la desaparición del joven (ElDoce.TV)

Posiblemente, Allende fue enviado a realizar una entrega, lo que derivó en el hecho. El registro más reciente del joven con vida fue proporcionado por una cámara de seguridad, que lo captó caminando solo en la zona cerca de las 6 de la mañana tras haber estado acompañado por sus amigos hasta la madrugada, según reconstruyó el entorno familiar y consignó El Doce.

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