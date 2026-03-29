Cómo entró y cuál sería el destino: qué se sabe del camión hallado con una millonaria carga de ketamina en Caballito

Autoridades policiales y personal forense inspeccionan un camión en Caballito donde se descubrió ketamina líquida, confirmada por un dispositivo de prueba en la escena.

Casi no hay dudas: la millonaria carga de ketamina líquida descubierta por la Policía de la Ciudad de forma inesperada en un falso tanque de combustible de un camión que había estacionado en doble fila en Caballito ingresó desde Paraguay, vía Formosa, el 25 de marzo pasado, a través del Paso Internacional Clorinda-Puerto José Falcón.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el chofer, identificado como Joel R.A., de 40 años y nacionalidad paraguaya, no podía desconocer que llevaba la sustancia que suele tener como destino fiestas electrónicas.

Estiman, además, que hubo alguna falla en los controles aduaneros. ¿Lo dejaron pasar por negligencia, descuido o complicidad?

El camionero detenido por la carga de ketamina en Caballito posa dentro de la cabina de su camión

Ahora mismo, los investigadores esperan informes de la empresa transportista, de sus dueños, pericia del celular incautado al chofer y las condiciones que permitieron su ingreso.

Sospechan que Joel R.A. habría cometido la infracción cuando esperaba instrucciones de la organización detrás del cargamento.

Teniendo en cuenta que un litro de ketamina, en el mercado negro, tras su tratamiento con cloruro bencetonio y agua, rinde 50 gramos, lo que llevaba el chofer -600 litros, según el último pesaje- daría un total 30.000 gramos.

Cada gramo se comercializa entre 15 y 20 mil pesos, lo que dejaría entre 450 y 600 millones de pesos de ganancia en el mercado minorista local. La sustancia, utilizada en veterinarias y laboratorios, produce euforia y alteración psicomotriz una vez solidificada para su consumo.

El operativo policial en Caballito

Suponen, por esa razón, que la estructura que organizó el envío es importante y, al mismo tiempo, sospechan que no era la primera vez que el camionero realizaba una entrega.

De acuerdo a la información obtenida por este medio, ese mismo miércoles pasaron la frontera otros cuatro camiones de la empresa de transporte para la que trabaja el chofer paraguayo. Dos de esos cinco salieron del país hacia Chile. Un tercero fue requisado y no se encontró nada.

En tanto, el Scania de patente paraguaya que conducía Joel R.A. -que tiene sobre el parabrisas una calcomanía de “El Patrón” y, apoyada delante del volante, una máscara del Joker- fue secuestrado, vaciado y trasladado a la Dirección Antidrogas de la fuerza de seguridad porteña, donde permanece a disposición de la Justicia.

El equipo del laboratorio de Policía de la Ciudad confirmó que se trataba de ketamina

El caso

Este sábado, la Policía de la Ciudad identificó un camión estacionado en doble fila en la Avenida J.B. Alberdi al 500. Según explicó un agente de la División Antidrogas Sur, efectivos en un móvil, al ver al camión en infracción, hicieron “un toque de luces”, en ese momento, el acompañante salió del vehículo y se retiró.

Notaron que el chofer presentaba una actitud confusa y evasiva, sin poder justificar su presencia en la zona. Nervioso, de forma espontánea reveló que llevaba ketamina.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos constataron que el camión tenía dos tanques de combustible: uno cargado con gasoil y otro que no estaba conectado a la bomba de combustible, el cual contenía un líquido transparente.

El falso tanque de combustible

Tras una consulta con la Unidad de Flagrancia Oeste, la fiscal Silvia Archilla dispuso que el personal de Policía Científica se presentara en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Al arribar, el equipo de Laboratorio Químico efectuó el análisis del contenido utilizando el dispositivo TruNarc.

Las pruebas realizadas sobre una muestra extraída del tanque permitieron determinar que el líquido era ketamina líquida.

El hallazgo dio inicio a una investigación judicial sobre el origen y posible destino de la sustancia, mientras que el conductor quedó detenido a disposición de las autoridades.