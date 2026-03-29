Crimen y Justicia

Cómo entró y cuál sería el destino: qué se sabe del camión hallado con una millonaria carga de ketamina en Caballito

El chofer continúa detenido en una alcaldía de la Policía de la Ciudad, mientras los investigadores trazan la ruta de la sustancia

Guardar
Camión con ketamina líquida en Caballito
Autoridades policiales y personal forense inspeccionan un camión en Caballito donde se descubrió ketamina líquida, confirmada por un dispositivo de prueba en la escena.

Casi no hay dudas: la millonaria carga de ketamina líquida descubierta por la Policía de la Ciudad de forma inesperada en un falso tanque de combustible de un camión que había estacionado en doble fila en Caballito ingresó desde Paraguay, vía Formosa, el 25 de marzo pasado, a través del Paso Internacional Clorinda-Puerto José Falcón.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el chofer, identificado como Joel R.A., de 40 años y nacionalidad paraguaya, no podía desconocer que llevaba la sustancia que suele tener como destino fiestas electrónicas.

Estiman, además, que hubo alguna falla en los controles aduaneros. ¿Lo dejaron pasar por negligencia, descuido o complicidad?

Un hombre con el rostro censurado y chaqueta gris está sentado en la cabina de un camión, con el volante visible y la carretera a través del parabrisas
El camionero detenido por la carga de ketamina en Caballito posa dentro de la cabina de su camión

Ahora mismo, los investigadores esperan informes de la empresa transportista, de sus dueños, pericia del celular incautado al chofer y las condiciones que permitieron su ingreso.

Sospechan que Joel R.A. habría cometido la infracción cuando esperaba instrucciones de la organización detrás del cargamento.

Teniendo en cuenta que un litro de ketamina, en el mercado negro, tras su tratamiento con cloruro bencetonio y agua, rinde 50 gramos, lo que llevaba el chofer -600 litros, según el último pesaje- daría un total 30.000 gramos.

Cada gramo se comercializa entre 15 y 20 mil pesos, lo que dejaría entre 450 y 600 millones de pesos de ganancia en el mercado minorista local. La sustancia, utilizada en veterinarias y laboratorios, produce euforia y alteración psicomotriz una vez solidificada para su consumo.

El operativo policial en Caballito
El operativo policial en Caballito

Suponen, por esa razón, que la estructura que organizó el envío es importante y, al mismo tiempo, sospechan que no era la primera vez que el camionero realizaba una entrega.

De acuerdo a la información obtenida por este medio, ese mismo miércoles pasaron la frontera otros cuatro camiones de la empresa de transporte para la que trabaja el chofer paraguayo. Dos de esos cinco salieron del país hacia Chile. Un tercero fue requisado y no se encontró nada.

En tanto, el Scania de patente paraguaya que conducía Joel R.A. -que tiene sobre el parabrisas una calcomanía de “El Patrón” y, apoyada delante del volante, una máscara del Joker- fue secuestrado, vaciado y trasladado a la Dirección Antidrogas de la fuerza de seguridad porteña, donde permanece a disposición de la Justicia.

Camionero detenido en Caballito con ketamina
El equipo del laboratorio de Policía de la Ciudad confirmó que se trataba de ketamina

El caso

Este sábado, la Policía de la Ciudad identificó un camión estacionado en doble fila en la Avenida J.B. Alberdi al 500. Según explicó un agente de la División Antidrogas Sur, efectivos en un móvil, al ver al camión en infracción, hicieron “un toque de luces”, en ese momento, el acompañante salió del vehículo y se retiró.

Notaron que el chofer presentaba una actitud confusa y evasiva, sin poder justificar su presencia en la zona. Nervioso, de forma espontánea reveló que llevaba ketamina.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos constataron que el camión tenía dos tanques de combustible: uno cargado con gasoil y otro que no estaba conectado a la bomba de combustible, el cual contenía un líquido transparente.

Camionero detenido en Caballito con ketamina
El falso tanque de combustible

Tras una consulta con la Unidad de Flagrancia Oeste, la fiscal Silvia Archilla dispuso que el personal de Policía Científica se presentara en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Al arribar, el equipo de Laboratorio Químico efectuó el análisis del contenido utilizando el dispositivo TruNarc.

Las pruebas realizadas sobre una muestra extraída del tanque permitieron determinar que el líquido era ketamina líquida.

El hallazgo dio inicio a una investigación judicial sobre el origen y posible destino de la sustancia, mientras que el conductor quedó detenido a disposición de las autoridades.

Temas Relacionados

KetaminaNarcotráficoPolicía de la CiudadCaballitoúltimas noticias

Últimas Noticias

Tragedia en Córdoba: una mujer murió tras chocar contra un camión e incendiarse su auto

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 565 de la Ruta Nacional 35, en las inmediaciones de la localidad de Del Campillo

Tragedia en Córdoba: una mujer murió tras chocar contra un camión e incendiarse su auto

Un gendarme mató a un motochorro e hirió a otro en Moreno: tiene custodia por temor a represalias

El efectivo fue abordado por los delincuentes cuando circulaba en su moto, de civil. El intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad

Un gendarme mató a un motochorro e hirió a otro en Moreno: tiene custodia por temor a represalias

Hallaron muerto a un hombre que se encontraba desparecido en el rio Suquía en Córdoba

El hombre de 48 años fue localizado tras una intenso operativo de rescate realizado por equipos especializados, que desplegaron maniobras subacuáticas y coordinación entre distintas divisiones policiales en el sector de Villa Warcalde

Hallaron muerto a un hombre que se encontraba desparecido en el rio Suquía en Córdoba

Una nena de 10 años fue a visitar a su mamá y terminó brutalmente golpeada por su padrastro: quedó internada

El acusado se había dado a la fuga del domicilio donde ocurrieron los hechos, pero fue atrapado en otro barrio cercano

Una nena de 10 años fue a visitar a su mamá y terminó brutalmente golpeada por su padrastro: quedó internada

Deportaron a tres chilenos que habían sido detenidos mientras intentaban robar casas de San Isidro

La captura de los sospechosos fue posible gracias al llamado de un vecino. Tras confirmarse su situación migratoria irregular y su condena, fueron escoltados hasta el aeropuerto

Deportaron a tres chilenos que habían sido detenidos mientras intentaban robar casas de San Isidro
DEPORTES
Impacto en la F1: Max Verstappen puso en duda su futuro tras el Gran Premio de Japón

Impacto en la F1: Max Verstappen puso en duda su futuro tras el Gran Premio de Japón

El impactante choque en cadena por el error de un piloto que involucró a 20 automóviles en el NASCAR: “Lo siento”

El pedido de la agencia que representa a Colapinto ante el acoso en redes que sufrió por el accidente de Bearman en Japón

El gesto de dos referentes de Italia con el que ofendieron a su rival antes del duelo que definirá el pasaje al Mundial: “Es una falta de respeto”

La decisión de la FIA tras el grave accidente de Bearman por esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

TELESHOW
Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”

Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”

Mirtha Legrand fue a ver Annie y emocionó con sus palabras a Lizzy Tagliani y a todo el público: “Maravillosa”

Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

El mundo sensible de Cayetana Cabezas, la actriz española que se luce en Machos alfa y quiere triunfar en Argentina

Teo López Puccio debuta en el Picadero con una obra que fusiona matemática, música y humor: “Era un desafío”

INFOBAE AMÉRICA

Irán utilizó más de 2.000 drones y cerca de 500 misiles para atacar a Emiratos Árabes y Bahréin en el primer mes de guerra

Irán utilizó más de 2.000 drones y cerca de 500 misiles para atacar a Emiratos Árabes y Bahréin en el primer mes de guerra

Un misil iraní provocó un incendio en una zona industrial del sur de Israel: intentan contener la fuga de materiales peligrosos

El régimen de Irán eleva la tensión con EEUU: “Estamos esperando a sus soldados en el terreno para atacarlos”

Varios países de Medio Oriente se reunieron en Pakistán para abordar el conflicto en la región

Entre sirenas y templos cerrados: Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa bajo la sombra de la guerra con Irán