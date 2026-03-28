Crimen y Justicia

Detuvieron en Caballito a un camionero que transportaba ketamina líquida valuada en un millón y medio de dólares

Eran cerca de 400 litros los que llevaba en uno de los tanques. El vehículo, de patente paraguaya, había ingresado al país el miércoles pasado

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Un hombre de unos 30 años quedó detenido este sábado por la tarde en el barrio porteño de Caballito, tras un operativo realizado por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. El motivo fue el hallazgo de cerca de 400 litros de ketamina líquida en el tanque de un camión de patente paraguaya, con un valor estimado de un millón y medio de dólares.

El operativo ocurrió alrededor de las 14 horas en Avenida Alberdi al 500, donde el camión Scania se encontraba estacionado en doble fila. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el vehículo había ingresado al país por Clorinda el miércoles pasado, y su conductor llamó la atención de los agentes por su actitud sospechosa.

El procedimiento se inició cuando el personal de la Dirección Antidrogas inspeccionó el camión y detectó que uno de los tanques de combustible contenía un líquido transparente que no estaba conectado a la bomba de combustible. Tras una consulta con la fiscalía correspondiente, se solicitó la intervención de Policía Científica, que realizó pruebas químicas y determinó que se trataba de ketamina líquida.

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El comisario José Vera contó que el conductor detenido estaba solo, mostró evasivas en todo momento y no pudo justificar el contenido del tanque. “El camión tenía dos tanques: uno con gasoil, el otro con un líquido transparente. A través de equipos especializados detectamos ketamina líquida. Estimamos que el tanque en sí tiene 400 litros, el paso siguiente es determinar cuántos litros había dentro del contenedor”, explicó el comisario a TN.

La ketamina líquida se utiliza en fiestas electrónicas, donde suele solidificarse para su consumo. Según Vera, “produce euforia y alteración psicomotriz una vez solidificada”. El cargamento quedó secuestrado en la División Antidrogas para el análisis y resguardo pertinente.

El caso quedó bajo investigación judicial, con el magistrado interventor aún por confirmar. El valor de la droga secuestrada, según estimaciones de los investigadores, alcanza el millón y medio de dólares.

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