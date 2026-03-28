Crimen y Justicia

Dos personas dejaron dos mochilas con más de 25 kilos de cocaína y escaparon en Tucumán: la droga fue incautada por la policía

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Lapacho y contó con la intervención del Juzgado Federal, que ordenó el secuestro de los estupefacientes para su análisis

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Dos personas abandonaron una mochila y un bolso con cocaína en una zona de monte cerca del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo
Dos personas abandonaron una mochila y un bolso con cocaína en una zona de monte cerca del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo

Más de 25 kilos de cocaína fueron incautados por la Policía de Tucumán en las inmediaciones del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, en el límite entre las provincias de Tucumán y Salta, durante un operativo que formó parte del denominado Operativo Lapacho.

Personal de la Dirección General de Unidades Especiales localizó la droga en una zona de monte, hacia el este de la base operativa, después de que dos personas abandonaran una mochila y un bolso en medio de la vegetación y emprendieran la huida.

De acuerdo con datos suministrados por la propia Policía de Tucumán, al revisar el contenido de los equipajes los agentes hallaron 25 paquetes de cocaína, con un peso que superó los 25 kilos.

El Juzgado Federal ordenó el secuestro y análisis de la droga incautada en el marco de una estrategia de control fronterizo
El Juzgado Federal ordenó el secuestro y análisis de la droga incautada en el marco de una estrategia de control fronterizo

La intervención fue liderada por el comisario general Fabio Ferreyra, quien señaló: “Le dimos un gran golpe al narcotráfico en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, donde realizamos un procedimiento en una zona de monte, hacia el este de la base operativa. Allí, dos personas que circulaban por la vegetación arrojaron una mochila y un bolso antes de darse a la fuga”.

El procedimiento continuó con la intervención del Juzgado Federal, que dispuso la toma de muestras fotográficas del material incautado y el posterior traslado de los estupefacientes al destacamento policial. Desde allí, la Dirección General de Drogas Peligrosas quedó a cargo de la realización de las pruebas de campo para determinar la pureza y otras características de la sustancia hallada.

El despliegue de recursos de la Policía de Tucumán y la coordinación con la justicia federal forman parte de una estrategia de control fronterizo que busca evitar el ingreso de estupefacientes al territorio provincial.

Antecedentes de secuestros de cocaína

Efectivos de Gendarmería detuvieron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y encontraron más de 10 kilos de cocaína distribuidos en cápsulas ingeridas y paquetes ocultos en el cuerpo y pertenencias de diferentes pasajeros. El operativo se llevó a cabo en el límite entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha.

Radiografía en escala de grises del abdomen y la pelvis de una persona, revelando múltiples objetos ovalados en el intestino grueso y delgado
La investigación reveló el uso del método de cápsulas ingeridas por "mulas" para el transporte clandestino de cocaína

Durante la intervención, integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” frenaron un colectivo que recorría la ruta entre Aguas Blancas (Salta) y la Ciudad de Mendoza. Según detallaron fuentes del caso a Infobae, una pasajera mostró nerviosismo durante el control, lo que motivó una inspección a cargo del personal femenino.

Las agentes comprobaron que la mujer transportaba paquetes adheridos a su cuerpo, que contenían una sustancia blanca, y también hallaron otros envoltorios escondidos en su asiento y en distintos puntos del vehículo.

Este primer hallazgo generó sospechas acerca de la posible utilización del método de los “cápsuleros” o “mulas”, consistente en la ingestión de cápsulas con droga por parte de algunos pasajeros. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó que los 53 pasajeros fueran trasladados al asiento del Escuadrón 71 para una revisión exhaustiva.

Durante la inspección física y documental, los agentes descubrieron 249 envoltorios que sumaban más de 3 kilos de cocaína, transportados en pertenencias y prendas de tres mujeres.

Al día siguiente, la hipótesis sobre la modalidad de “mulas” llevó a que todos los pasajeros se sometieran a placas radiográficas. Las imágenes mostraron la presencia de cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, ilustrando la peligrosidad de este método para la salud.

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron en total 503 cápsulas que superaron los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó 752 cápsulas con un peso total de 10 kilos 316 gramos.

El juez a cargo dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana y ordenó el secuestro de la droga, teléfonos, chips, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, boletos y otros elementos de interés para la investigación.

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