Buscan intensamente a un joven que desapareció hace días en Córdoba: la reconstrucción de sus últimos movimientos

Buscan a un joven que desapareció hace cuatro días en Cordoba

Las autoridades de las localidades cordobesas de Mina Clavero y Villa Cura Brochero intensificaron los operativos de búsqueda de un joven de 26 años que desapareció hace casi una semana cuando salió de su casa para reunirse con amigos. La familia realizó la denuncia y dio detalles de algunos lugares y personas con los que habría estado José Gabriel Allende, antes de que le perdieran el rastro.

Bomberos Voluntarios, DUAR, ETAC y la Policía de Córdoba junto con 40 efectivos desplegaron tareas en sectores urbanos y rurales de la región de Traslasierra. La última vez que vieron a Allende vestía jogging negro, buzo marrón claro con letras blancas en la espalda, gorra negra y zapatillas negras. De acuerdo con la información suministrada por Valle Digital, en las últimas horas se realizó un nuevo operativo de búsqueda que estuvo supervisado por director de la Departamental San Alberto, Víctor Guzmán.

Desde el 22 de marzo su familia no volvió a tener contacto pero supo lo qué estuvo haciendo en los minutos previos a su desaparición a partir de algunos relatos de personas que estuvieron con él. Luciana, hermana del joven, reconstruyó alguno de los movimientos previos a la desaparición.

Allende salió el domingo por la tarde y se dirigió a la Plaza Centenario de Villa Cura Brochero, donde permaneció junto a amigos hasta cerca de las 3 de la mañana del lunes. En ese momento, le envió un mensaje a su sobrino indicando que iría a la terminal de Brochero al baño. Esa fue la última comunicación registrada.

Según la información reunida por El Doce, algunos testimonios aportados por allegados señalaron que luego de ese mensaje, Allende se habría encontrado con un conocido y su novia, además de un tercer joven que no pertenecía a su círculo habitual de amistades. En ese grupo, según el relato familiar, se dirigieron caminando hacia Mina Clavero y pasaron por un kiosco reconocido en la zona. Mientras la pareja ingresaba a comprar, el chico desaparecido permaneció afuera con el desconocido.

Los datos aportados por la Policía para dar con el paradero del chico de 26 años

En esa esquina, este último le habría pedido que entregara algo pero cuando se dispuso a hacerlo lo golpearon y le robaron el celular. Desconocen quién provocó el incidente. “Me dicen que este desconocido le da a mi hermano un envoltorio para que mi hermano haga un pasamano, que cuando mi hermano va a llevar esto en la esquina de ese kiosco, lo golpean y cuando mi hermano cae al piso le roban el celular y sale corriendo”, dijo la hermana al medio local.

Tras ese episodio, Allende se reunió nuevamente con la pareja y el joven desconocido y emprendieron una caminata hacia la casa de este último para cargar su propio celular y llamar al presunto ladrón con la intención de recuperar el dispositivo. Todos se dirigieron a una vivienda cercana al centro de salud de la plazoleta Merlo. "Supuestamente ahí coordinaron para que a mi hermano le devuelvan su celular y bajan un par de cuadras más abajo”, añadió la mujer.

El joven que se encontraba con la novia decidió regresar, pero Allende habría decidido quedarse. Posteriormente, una cámara de seguridad lo captó cerca de las 6 de la mañana deambulando solo a unas cuadras del centro de salud. Ese fue el último registro.

La hermana de José Gabriel mantuvo una reunión con la fiscal de la causa y los responsables del operativo. Durante el encuentro, recibieron detalles sobre los procedimientos y avances realizados desde el inicio de la denuncia. En paralelo, familiares y allegados a Allende organizaron parahoy al mediodía una manifestación con corte en la Ruta Provincial 34, en el denominado Camino de las Altas Cumbres, a la altura del semáforo cercano al hospital de Mina Clavero.