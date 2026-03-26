Crimen y Justicia

Una lancha paraguaya arrojó en las costas del río Bermejo una carga de marihuana valuada en $58 millones

Prefectura Naval incautó desde la maleza 16 kilos de droga. La lancha volvió rápidamente a su país de origen

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Dos escenas. Izquierda: Agente de seguridad y civil junto a bolsa en área verde ribereña. Derecha: Agentes y civiles con paquetes de marihuana en un porche
Efectivos de Prefectura Naval incautaron un importante cargamento de marihuana, presuntamente arrojado desde una lancha proveniente de Paraguay, en un operativo antinarcóticos (Prefectura Naval)

Una embarcación procedente de Paraguay arrojó el miércoles una carga de drogas valuada en más de 58 millones de pesos en costas argentinas, según informó Prefectura Naval.

El operativo se desarrolló en la zona ribereña de Puerto Bermejo, donde personal de la fuerza detectó el movimiento sospechoso y actuó de inmediato.

El procedimiento comenzó cuando efectivos divisaron una embarcación que cruzaba el río Paraguay desde el país vecino. Al acercarse a la costa argentina, los tripulantes arrojaron un bulto entre la vegetación y emprendieron el regreso hacia Paraguay antes de que los agentes pudieran interceptarlos. Esta maniobra fue observada por el personal de Prefectura, lo que permitió desplegar un operativo en tierra.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, los agentes se dirigieron rápidamente al sitio donde había sido arrojado el paquete. Tras buscar entre la maleza, hallaron un bolso negro que contenía diecinueve paquetes rectangulares envueltos cuidadosamente. Al revisar el contenido, constataron que se trataba de marihuana, con un peso total superior a 16 kilos.

El valor estimado de la droga incautada en el mercado ilegal supera los 58 millones de pesos. El hallazgo se produjo tras una rápida intervención en el sector costero, donde la vigilancia se ha intensificado debido a la frecuente utilización del río como vía para el tráfico de estupefacientes.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Resistencia, que dispuso las diligencias correspondientes para continuar con la investigación. Según informaron fuentes oficiales, se realizan tareas para identificar a los responsables del envío y determinar si existen conexiones locales que faciliten el ingreso y distribución de la droga.

Un agente de Prefectura Naval en uniforme de camuflaje examina documentos sobre una mesa, con otros dos hombres de pie en una habitación con baldosas
Agentes de la Prefectura Naval Argentina inspeccionan documentos en Chaco, como parte de un operativo que resultó en la incautación de marihuana (Prefectura Naval)

Un mes atrás, en un operativo realizado por la Prefectura Naval se secuestraron más de 900 kilos de marihuana en la localidad de Montecarlo, Misiones, tras detectar dos embarcaciones que cruzaban desde Paraguay.

El cargamento, compuesto por 1.200 panes prensados, está valuado en más de 3.183 millones de pesos, de acuerdo con las fuentes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos en la frontera, precisó la fuerza federal en un comunicado.

El personal, apostado en un puesto de vigilancia, utilizó un monocular de visión nocturna para advertir la presencia de dos botes a remos que ingresaban desde territorio paraguayo hacia la costa argentina.

Luego de desplegar recursos terrestres y fluviales, los efectivos hallaron 28 bultos ocultos entre la vegetación. No había rastros de las personas que lo trasladaban.

Luego de ser descubiertos, los panes rectangulares prensados, fueron trasladados a la base de Prefectura, donde fueron pesados.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Eldorado, encabezada por la fiscal Liliam Edith Delgado, quien dispuso el secuestro de la droga y la intervención judicial correspondiente.

La droga fue trasladada bajo custodia oficial hasta la sede judicial, donde se realizarán las pericias pertinentes.

Y semanas atrás, la Policía Federal Argentina incautó más de 10 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Los paquetes en los que se encontraba la droga habían sido arrojados por dos personas que se dieron a la fuga tras percatarse de la presencia de los agentes.

Según informaron las autoridades federales, la intervención se originó cuando patrullaban una zona conocida como “600 Hectáreas” en medio de tareas de prevención. Según pudo saber este medio de fuentes cercanas al caso, durante el recorrido, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), integrados a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú, detectaron una motocicleta con dos ocupantes que circulaba a alta velocidad por la calle Batalla de Mboreré. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la vía principal y se internaron en un área utilizada habitualmente para el ingreso y egreso de mercadería ilegal.

De acuerdo con el reporte, los agentes ingresaron en el área boscosa para identificar a los sujetos, pero no lograron atraparlos. La persecución concluyó en una zona próxima a la frontera con Brasil. Sin embargo, pusieron en marcha un operativo en el perímetro para poder rastrillar el terreno de manera minuciosa.

Durante la inspección, los efectivos hallaron ocultos entre la maleza siete paquetes tipo “ladrillo”. Tras los análisis correspondientes, se constató que los envoltorios contenían más de 10 kilogramos de marihuana, una cantidad que, de acuerdo con las estimaciones, equivale a numerosas dosis destinadas a la distribución local e interprovincial.

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