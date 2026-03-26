Crimen y Justicia

“Lo esperábamos en la cancha”: el triste relato del amigo del joven asesinado por un policía cuando iba a jugar al fútbol

Juan Cruz Leal tenía 20 años y murió el pasado 12 de marzo tras ser baleado por un agente porteño fuera de servicio que creyó que quería robarle. Las pruebas que contradicen al imputado y cómo avanza la causa

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Primer plano de un joven caucásico con gorra negra y camiseta blanca, haciendo un pulgar arriba, con un paisaje costero rocoso y el mar de fondo
Juan Cruz Leal (20), asesinado cuando iba a jugar al fútbol por un policía que lo confundió con un ladrón

Pasaron dos semanas de la trágica noche en la que Juan Cruz Leal fue asesinado a tiros cuando iba a jugar al fútbol en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El joven de 20 años se dirigía al partido en moto junto a un amigo, que lo había pasado a buscar por su casa. En un momento del camino quedaron detrás de una Honda XR blanca conducida por un agente porteño fuera de servicio. El policía, según declaró, pensó que los chicos querían robarle. Y, ante la duda, disparó y mató a Juan.

El amigo de la víctima fue testigo de toda la secuencia: desde que el agresor, identificado como Lucas Adrián Gómez (36), se bajó de su vehículo y les apuntó con el arma, hasta cuando disparó contra ellos. Uno de los tiros lo alcanzó a él en la zona axilar, mientras que el otro impactó en la ingle de Leal y le provocó la muerte poco después.

La otra persona que vio todo fue la pareja del policía acusado, la única que todavía no declaró en el marco de la causa que investiga la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI N°2 de Ituzaingó. Está previsto que lo haga en los próximos días.

Gómez fue detenido en el momento por los agentes de la Policía Bonaerense que intervinieron en el lugar del hecho. Allí los oficiales les tomaron las primeras declaraciones al acusado, a su pareja y al amigo de la víctima. La mujer dijo que los jóvenes intentaron asaltarlos; el chico, que se llama Daniel, les explicó que iban a jugar al fútbol.

Un hombre de cabello gris en camiseta negra y otro en uniforme policial de pie. Detrás, un coche patrulla y parte de un edificio
Por el hecho hay un policía de la Ciudad detenido

Entre las tareas realizadas en la escena del crimen, las autoridades revisaron el bolso que llevaban Juan Cruz Leal y su amigo: no había armas ni otros elementos sospechosos, solo botines y canilleras. De todas formas, fue incautado por la Justicia junto con el revólver homicida.

En el marco del expediente, las pruebas que confirman la versión de los chicos se acumulan. Daniel declaró y además aportó su celular, donde la fiscal vio una serie de mensajes y escuchó audios donde el adolescente coordinaba con la víctima para ir a su casa, buscar la ropa de fútbol y luego ir juntos al encuentro con el resto del equipo.

También prestó testimonio uno de los chicos que se iba a encontrar con Juan Cruz y con Daniel en el partido. Según supo Infobae de fuentes del caso, el joven contó que jugaban al fútbol semanalmente y que el día del hecho los estaban esperando en la cancha.

Grupo de jugadores de fútbol y personal en un campo de noche, sosteniendo una pancarta blanca con el rostro de Juan Cruz Leal y el texto 'JUSTICIA POR JUAN CRUZ LEAL'
Los jugadores de Club Atlético Ituzaingó pidiendo Justicia

No supo qué les pasó hasta que llegó a su casa, cuando recibió un llamado con la terrible noticia. De acuerdo a su declaración, inmediatamente después se fue al hospital Bicentenario, donde habían sido trasladados los dos jóvenes. Allí se encontró con la familia de Juan Cruz y se enteró de que su amigo estaba muerto.

“Está probado que los chicos iban a jugar al fútbol”, confirmó a este medio una fuente con acceso al expediente, el cual continúa en pleno trámite.

En los últimos días, la fiscal ordenó distintas medidas, entre ellas un informe psicológico del imputado, la pericia balística sobre el arma secuestrada y otra sobre la ropa de la víctima para su cotejo. También solicitó una pericia toxicológica del agente detenido.

Cartel blanco y rojo que convoca a una manifestación por Juan Cruz Leal con su foto, indicando lugar y fecha del evento
El cartel que convoca a la manifestación en la Plaza San Martín de Ituzaingó para pedir justicia por Juan Cruz Leal

Para este viernes 27 de marzo, la familia de Juan Cruz convocó a una marcha en Ituzaingó con el objetivo de pedir justicia. Será en Plaza San Martín a partir de las 17. “Difusión, unión y presencia. Tu voz importa, acompañanos”, reza el afiche con el que hicieron la convocatoria.

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