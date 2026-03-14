Crimen y Justicia

“Ibamos a jugar al fútbol”: el amigo del joven asesinado por un agente porteño dio su versión y hay una prueba que lo respalda

Lo hizo en la comisaría a donde fue trasladado tras el episodio. El policía había dicho que intentaron robarle, pero la Justicia dudó y lo dejó detenido

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Un policía de la Ciudad,
Un policía de la Ciudad, detenido por balear a un delincuente en un intento de asalto, aparece junto a otro agente policial.

Daniel Enrique Kuhne tiene 20 años y el jueves a la noche presenció una dramática escena cuando circulaba en su moto Honda Twister negra por la localidad de Ituzaingó, donde vive. Estaba con un amigo, Juan Cruz Leal, de su misma edad. Según él, iban a jugar un partido de fútbol. Pero nunca llegaron: un policía porteño disparó contra ellos a mitad de camino porque pensó que querían robarle. Una de esas balas mató a Juan.

El agente fue identificado como Lucas Adrián Gómez, de 36 años, quien prestaba servicios en la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad. Esa noche viajaba junto a su pareja en una Honda XR blanca cuando notó que los dos jóvenes lo seguían en su moto, según relató a las autoridades.

Para Gómez estaba claro que le querían robar, de acuerdo a su declaración en el lugar del hecho ante el personal de la Policía Bonaerense que intervino. Por eso, al notar la presunta maniobra delictiva, detuvo su marcha, se identificó como agente y sacó su arma reglamentaria, una Thunder Pro 9 mm.

El arma y las municiones
El arma y las municiones secuestradas

Fue en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo donde el policía apuntó contra ellos y les disparó en supuesta defensa propia. En consecuencia, los dos chicos, cuyo vehículo no tenía ningún impedimento legal, fueron baleados.

Leal sufrió un impacto en la ingle que resultó mortal: fue trasladado al Hospital Bicentenario de la zona pero, pese a los intentos de reanimación, falleció a las 5AM. Kuhne, por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la zona axilar y fue trasladado al Hospital Posadas. Sobrevivió.

Tras recibir asistencia médica, el joven declaró en la comisaría y contó que no tenían intenciones de robo y que solo estaban yendo a jugar un partido de fútbol. Si bien la versión está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, hay elementos que la respaldan: las autoridades que intervinieron en la escena secuestraron un bolso con botines y otros elementos para jugar el deporte.

Kuhne todavía tiene que declarar ante la funcionaria judicial. No obstante, el material recabado ya fue incorporado al expediente.

El oficial Gómez, por su parte, fue detenido en el momento y al momento de la indagatoria se negó a declarar. Por inconsistencias en su relato, quedó bajo arresto por homicidio agravado tras la orden del Juzgado de Garantías.

Entre las pruebas que lo complican, se secuestró en la escena dos vainas servidas calibre 9 mm, el arma reglamentaria con 14 proyectiles intactos y uno en recámara. No hallaron nada vinculado a un posible robo de los jóvenes.

Mientras tanto, se espera para este fin de semana el resultado de la autopsia al fallecido que se hará en la morgue judicial de Lomas de Zamora. Asimismo, la fiscal continúa con el relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y aguarda que el amigo de la víctima se encuentre en buen estado de salud para declarar en Fiscalía.

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