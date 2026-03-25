Crimen y Justicia

Intentó escapar de la Policía durante una persecución y se tiró al Riachuelo: lo detuvieron en un desagüe

Ocurrió en Villa Soldati. Agentes porteños arrestaron al sospechoso y a su cómplice, buscados por un robo en Villa Devoto

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Ocurrió en Villa Soldati. Agentes porteños arrestaron al sospechoso y a su cómplice, buscados por un robo en Villa Devoto

En una extensa persecución de película entre dos barrios porteños, la Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos de robo tras un operativo que culminó en el Riachuelo, donde uno de los implicados intentó huir arrojándose al agua. Lo terminaron encontrando adentro de un desagüe.

El hecho comenzó en la tarde del martes, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un asalto en Villa Devoto. Tras la denuncia, se dio inicio a un operativo para interceptar y detener a los ladrones que terminó involucrando a personal especializado de Villa Soldati.

La secuencia se inició en la calle Nazarre al 5200, donde dos individuos armados a bordo de una motocicleta rompieron el vidrio de un auto detenido en un semáforo para robar pertenencias, según informaron fuentes policiales a Infobae. La descripción física y de vestimenta aportada por testigos permitió a los agentes montar un dispositivo de búsqueda en la zona.

Intentó esquivar a la Policía durante una larga persecución y se tiró al Riachuelo para escapar: lo detuvieron
Los dos detenidos

A partir de la denuncia, patrulleros de la Policía de la Ciudad desplegaron un seguimiento que se extendió por varias cuadras. La persecución avanzó hacia el sur hasta alcanzar el cruce de Avenida 27 de Febrero y Avenida Cámpora, en los límites de Villa Soldati y en cercanías al Riachuelo. En ese punto, los efectivos lograron detener a uno de los sospechosos, un hombre de 32 años que cuenta con antecedentes penales vinculados al narcotráfico, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae.

Intentó esquivar a la Policía durante una larga persecución y se tiró al Riachuelo para escapar: lo detuvieron
Elementos incautados tras la persecución y detención de los sospechosos

El segundo, por su parte, implicado abandonó la moto e intentó escapar a pie. Al verse cercado, tomó una drástica e inesperada decisión para las autoridades: se arrojó al Riachuelo para evitar la detención, lo que dio inicio a un operativo de rastrillaje en el agua y en la ribera.

En ese contexto, personal del grupo especial DOEM (División Operaciones Especiales Metropolitanas) se sumó al despliegue y localizó al prófugo dentro de un conducto de desagüe, donde fue finalmente reducido y esposado, según precisaron fuentes policiales a Infobae.

Intentó esquivar a la Policía durante una larga persecución y se tiró al Riachuelo para escapar: lo detuvieron
La moto con la que habían cometido el ilícito y luego usaron para escapar

El detenido, de 35 años, tenía dos antecedentes por robo que datan de 2024. Tanto él como su cómplice son vecinos del partido bonaerende de Lanús.

Ahora ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nro. 18, que ordenó el alojamiento de los dos en la comisaría correspondiente y la continuidad de las actuaciones judiciales. Asimismo, la intervención de las fuerzas de seguridad permitió recuperar elementos robados.

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