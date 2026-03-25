Detuvieron en Tucumán a un capsulero que había ingerido más de un kilo de cocaína

Oficiales inspeccionan los paquetes de cocaína ingeridos por un pasajero detenido en Tucumán. (www.argentina.gob.ar)

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron en Tucumán al pasajero de un ómnibus que había ingerido un kilo de cocaína. El hombre, de nacionalidad boliviana, transportaba la droga desde Jujuy con destino a la provincia de Mendoza.

Según comunicó oficialmente la fuerza de seguridad, el pasajero fue descubierto durante un control de rutina en la Ruta Nacional N° 9, cuando viajaba en un colectivo de larga distancia.

Durante el operativo, el hombre le avisó a los agentes que presentaba fuertes dolores abdominales, y ante la posibilidad de que pudiera estar involucrado en un caso de tráfico de drogas bajo la modalidad conocida como “capsulero” o “mula”, lo trasladaron a un hospital en la localidad de Trancas.

Luego de practicarle una serie de radiografías, las sospechas se confirmaron: los médicos detectaron efectivamente la presencia de “cuerpos extraños” en el abdomen.

Ante la urgencia del caso, Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenó el traslado del ciudadano boliviano al Hospital Zenón Santillán, en la capital tucumana, con el objetivo de preservar su salud y permitir la evacuación controlada.

Allí, el pasajero evacuó 95 cápsulas con contenido que fue sometido a una prueba de campo Narcotest, que resultó positivo para cocaína. El peso total de la droga secuestrada ascendió a un kilo con 83 gramos. El magistrado dispuso el secuestro de la sustancia y la detención del sospechoso.

Fuentes de Gendarmería indicaron a Infobae que la modalidad, que es de alto riesgo para la salud, registró un crecimiento en los últimos meses. Los capsuleros son descubiertos, principalmente, en tours de compras.

El lunes pasado, efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y descubrieron más de 10 kilos de cocaína distribuidos entre cápsulas ingeridas y envoltorios ocultos en el cuerpo y pertenencias de pasajeros. El procedimiento se realizó en el límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha.

Durante el operativo, los funcionarios de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el trayecto Aguas Blancas (Salta) – Ciudad de Mendoza. En el control de rutina, según consignaron fuentes del caso a Infobae, una pasajera evidenció signos de nerviosismo, lo que motivó una requisa por parte del personal femenino.

Los agentes detectaron que la mujer llevaba envoltorios adheridos a su cuerpo con una sustancia blanca en su interior. Además, hallaron otros paquetes ocultos en la butaca y dispersos en distintos sectores del vehículo.

Agentes examinan las numerosas cápsulas de cocaína recuperadas del pasajero de ómnibus detenido en San Miguel de Tucumán por ingerir un kilo de droga. (www.argentina.gob.ar)

El hallazgo inicial derivó en la sospecha de que algunos pasajeros podrían ser “cápsuleros” o “mulas”. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó el traslado de los 53 pasajeros hacia el asiento del Escuadrón 71 para realizar una revisión exhaustiva.

En la inspección física y documental, los agentes constataron el hallazgo de 249 envoltorios con más de 3 kilos de cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y prendas de tres ciudadanas.

A la mañana siguiente, se realizaron placas radiográficas a todos los pasajeros. Las imágenes revelaron cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres.

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con 10 kilos 316 gramos de la droga.