Crimen y Justicia

Los atraparon por una transferencia trucha en Córdoba: uno es menor y el otro salió de prisión hace dos semanas

El ilícito ocurrió en un local de la avenida Libertador 1100 de la localidad de Alta Gracia. El adolescente quedó a disposición de la Justicia de Menores

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Agentes de la Policía de
Agentes de la Policía de Córdoba detuvieron a dos individuos en un local de Alta Gracia, implicados en una investigación por una "transferencia trucha" (El Doce.tv)

Dos jóvenes fueron capturados este martes por la tarde en la ciudad de Alta Gracia en la provincia de Córdoba tras protagonizar una estafa en un comercio local.

El hecho involucró a un menor de 15 años y a un adulto de 24, quienes fueron arrestados por la Policía luego de intentar engañar a un comerciante mediante una falsa transferencia bancaria. El suceso generó sorpresa entre los vecinos por la rapidez del accionar policial y la presencia de un adolescente entre los implicados.

La maniobra ocurrió en un local ubicado sobre avenida Libertador al 1100, donde los sospechosos ingresaron para realizar una compra por un valor de 25 mil pesos. Según informaron fuentes policiales, los jóvenes simularon efectuar una transferencia bancaria y exhibieron un comprobante apócrifo como prueba de pago. Tras recibir la mercadería, abandonaron el comercio sin haber abonado el monto correspondiente.

La modalidad utilizada por los acusados fue detectada rápidamente gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento. El registro visual permitió al personal policial identificar a los responsables y coordinar un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad. La intervención concluyó minutos más tarde en la zona de avenida Belgrano al 400, donde ambos fueron interceptados y detenidos por los agentes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el mayor de los detenidos había recuperado la libertad hacía tan solo dos semanas.

Vista de los elementos secuestrados
Vista de los elementos secuestrados a los detenidos en un reciente operativo policial llevado a cabo en un local de Alta Gracia, Córdoba, que incluyen dinero en efectivo, prendas de vestir y otros objetos (El Doce.tv)

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron varias prendas de vestir, un teléfono celular presuntamente vinculado a la maniobra y la mercadería obtenida de manera fraudulenta. El comercio afectado recuperó los productos, aunque los responsables deberán enfrentar ahora cargos por estafa y, en el caso del adulto, por reincidencia en delitos contra la propiedad.

El menor implicado quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras que el joven de 24 años fue trasladado nuevamente a una dependencia judicial, donde se determinará su situación procesal. Se informó que ambos serán investigados por su posible vinculación con otros delitos similares ocurridos en la zona en semanas recientes.

Días atrás, un joven de 16 años fue detenido en la localidad de Calchín, también en la provincia de Córdoba, luego de que fuera acusado de haber robado la caja fuerte de una escuela de la zona. En ella, había una suma aproximada de 6 millones de pesos, que eran parte de la recaudación escolar.

Todo ocurrió el jueves pasado, cuando se ordenó un allanamiento en el domicilio del menor de edad acusado. Tras concluir el operativo, la Policía de Calchín Oeste recuperó el dispositivo de seguridad que resguardaba el monto total que había sido sustraído de la institución.

Hasta el momento, no se informó si el adolescente detenido sería parte de la comunidad educativa afectada. Al mismo tiempo, los investigadores buscarían determinar si el acusado habría actuado solo o, por el contrario, habría contado con la colaboración de cómplices.

De acuerdo con la información, la Escuela IPEA N° 236 Emilio Prataviera emitió un comunicado, tras confirmarse la detención y que la suma millonaria se encontraba intacta. En este sentido, agradecieron “el rápido accionar de la Policía de Calchín Oeste y el enorme compromiso de vecinos, familias, estudiantes, docentes y toda la comunidad”.

“Se logró recuperar el dinero que había sido sustraído de nuestra institución y dar con la persona que ingresó al establecimiento”, confirmaron las autoridades, para cerrar con una manifestación de gratitud por “la solidaridad, la preocupación y el acompañamiento” tras el incidente.

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