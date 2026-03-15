Crimen y Justicia

Detuvieron a un menor de 16 años que robó una suma millonaria de una escuela de Córdoba

Luego de que ordenaran un allanamiento sorpresa, las autoridades lograron recuperar la caja fuerte de la institución

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Las autoridades investigan si el
Las autoridades investigan si el sospechoso habría actuado con la ayuda de cómplices (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de 16 años fue detenido en la localidad de Calchín, provincia de Córdoba, luego de que fuera acusado de haber robado la caja fuerte de una escuela de la zona. En ella, había una suma aproximada de seis millones de pesos, que eran parte de la recaudación escolar.

Todo ocurrió el jueves pasado, cuando se ordenó un allanamiento en el domicilio del menor de edad acusado. Tras concluir el operativo, la Policía de Calchín Oeste recuperó el dispositivo de seguridad que resguardaba el monto total que había sido sustraído de la institución.

Hasta el momento, no se informó si el adolescente detenido sería parte de la comunidad educativa afectada. Al mismo tiempo, los investigadores buscarían determinar si el acusado habría actuado solo o, por el contrario, habría contado con la colaboración de cómplices.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la Escuela IPEA N° 236 Emilio Prataviera emitió un comunicado, tras confirmarse la detención y que la suma millonaria se encontraba intacta. En este sentido, agradecieron “el rápido accionar de la Policía de Calchín Oeste y el enorme compromiso de vecinos, familias, estudiantes, docentes y toda la comunidad”.

La caja fuerte que recuperaron
La caja fuerte que recuperaron de la casa del acusado (Gentileza: El Doce)

“Se logró recuperar el dinero que había sido sustraído de nuestra institución y dar con la persona que ingresó al establecimiento”, confirmaron las autoridades, para cerrar con una manifestación de gratitud por “la solidaridad, la preocupación y el acompañamiento” tras el incidente.

Liberaron al vecino acusado de asesinar de un disparo a un policía de Córdoba durante un robo

La liberación de Paolo Zambelli, el principal acusado por el asesinato del suboficial Luis Azábal durante un operativo policial en la ciudad de Córdoba, generó un cambio inesperado en la investigación judicial. Mientras la carátula del caso podría ser modificada en los días próximos, la situación procesal del detenido abre una nueva instancia en la causa, según informó la abogada defensora Mónica Picco.

Este viernes, la defensa presentó una solicitud formal para que cambien la calificación penal. De acuerdo con Picco, el objetivo es que el hecho sea considerado como un acto de “legítima defensa” en lugar de homicidio agravado. Por el momento, seguirá imputado por ese delito y por tenencia ilegal de arma de guerra, como consignó La Voz.

Incluso, Zambelli fue señalado por la supuesta usurpación del inmueble donde ocurrieron los hechos, un dato que podría ser central en la causa. Según trascendió, la casa pertenecería a un empresario del sector agroquímico y habría sido cedida al sospechoso por un ex empleado de la firma al acusado.

Mientras el principal acusado era
Mientras el principal acusado era liberado, los familiares del policía le dieron el último adiós

El hecho se produjo el jueves 12 de marzo en una vivienda ubicada entre las calles Neper y Avogrado, en el norte de Córdoba capital. Según la reconstrucción publicada por Cadena 3, una banda ingresó a robar y huyó tras un intercambio de disparos con la policía.

En ese momento, el suboficial Azábal integraba el grupo que patrullaba los techos durante la operación, cuando uno de los proyectiles impactó contra el oficial. La investigación inicialmente no logró precisar si el disparo fatal provino de los delincuentes o del propio Zambelli, quien podría haber disparado de manera accidental, según consideró la Fiscalía.

Aunque la víctima fue trasladada de urgencia al Sanatorio Allende, ubicado a poca distancia del sitio del enfrentamiento, su muerte fue confirmada minutos después producto de las heridas graves que presentaba. Así, el fiscal Víctor Chiapero dispuso la detención del acusado.

La zona en donde el
La zona en donde el policía fue baleado

Mientras la pesquisa judicial evalúa la recalificación del hecho, la familia y la comunidad deportiva despidieron a Azábal en una casa velatoria próxima al Club Río Ceballos, donde ejercía como vicepresidente ad honorem y participaba en disciplinas como taekwondo, boxeo y kick boxing.

En un comunicado oficial, la entidad lamentó: “Falleció en cumplimiento de su deber como policía, dejando un vacío irreparable en nuestro club y en la comunidad”, en alusión a su dedicación tanto a la institución como al acompañamiento de jóvenes deportistas.

Por su parte, la Policía de Córdoba lo definió como “un gran líder y muy querido por sus compañeros”, ejemplo que resaltaron en la nota de duelo difundida tras el deceso. Azábal, que se encontraba a tres meses de jubilarse, deja como familiares directos a su esposa y dos hijas adolescentes.

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