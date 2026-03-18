Crimen y Justicia

Ampliaron la acusación contra la cantante que usó el CUIT de varios gobernadores para hacer compras en el exterior

El Juzgado de Tucumán determinó que se incrementará el embargo sobre los bienes de Valetina Olguín hasta cubrir los 15 millones de pesos

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El caso salió a la
El caso salió a la luz en mayop, luego de una denuncia de Osvaldo Jaldo (Tucumán)

La Justicia de Tucumán decidió ampliar el procesamiento contra la cantante e influencer santiagueña, Valentina Olguín, acusada de haber utilizado los CUIT y datos fiscales de cinco gobernadores para realizar compras de lujo en el exterior. El caso salió a la luz a medidados del año pasado.

La reciente resolución dictada por el juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N° 2, señaló a Olguín como responsable de al menos quince hechos de contrabando por simulación, una operación que consistía en el uso indebido de la identidad de los mandatarios para recibir en su domicilio paquetes de indumentaria de una marca estadounidense.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el procesamiento, inicialmente limitado a maniobras vinculadas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ahora incluye hechos similares perpetrados con los datos del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; y el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Además, el juzgado dispuso aumentar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos. En un principio, esta medida alcanzaba los 5 millones de pesos.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Agustín Chit, sostiene que la joven simuló operaciones de importación ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de compras vía courier, evitando así usar su propio cupo anual. Según la investigación, la imputada consignó información falsa ante el organismo recaudador ARCA y gestionó los envíos internacionales a través de la empresa FedEx, recibiendo la mercadería en su domicilio.

La joven cantante e influencer
La joven cantante e influencer utilizó los datos fiscales para poder recibir los paquetes del exterior

En mayo de 2025, Olguín ya había sido procesada por cinco hechos la misma naturaleza con compras internacionales a nombre de Jaldo, uno de los primeros en denunciar los hechos. La resolución rechazó los argumentos de la defensa, que alegaban que los datos utilizados provenían de una “búsqueda al azar” en internet, y destacó que la reiteración de las operaciones, así como el perfil público de los funcionarios involucrados, permitieron descartar la supuesta falta de conocimiento acerca de la ilicitud de las maniobras.

En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del domicilio de Olguín, donde se secuestraron facturas emitidas por FedEx a nombre de los mandatarios, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y prendas de vestir en sus envoltorios originales. De comprobarse el delito por el cual se encuentra imputada, podría enfrentar penas de 2 a 8 años de cárcel.

La joven ganó visibilidad como cantante en el grupo Dame 5 y, posteriormente, inició una carrera solista. En su presunto descargo, habría admitido que recurrió a datos fiscales ajenos luego de superar su propio cupo para compras personales en el exterior y el de su familia.

Había sido la cantante de
Había sido la cantante de una banda de cumbia

El descargo

No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho. Fue una imprudencia desde el total desconocimiento, desde la inmadurez de no saber que lo estaba haciendo podría tener una consecuencia seria”, explicó la joven en aquel entonces, y resaltó: “Cero tiene que ver con algo político. Busqué totalmente al azar“.

En este sentido, señaló: “Yo recibía ropa que me mandaban de afuera a modo de colaboración desde Estados Unidos. Se trata de una marca muy importante y me empezó a mandar desde el año 2020 paquetes de ropa. Cada envío se puede usar hasta 5 veces por año. Como me mandaban todos los meses, usé mi CUIT, el de mi familia y el de mis amigas, que se los pedía".

“En un momento dado, comenzaron más restricciones de parte de la Aduana y me empezaron a retener los paquetes”, sostuvo. Luego, se descubrió la maniobra.

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