“Sí, ya llegué”: el mensaje que enviaron los motochorros a la mujer de remisero asesinado en San Justo

Mataron a un remisero en San Justo para robarle el celular

El remisero Eduardo Gómez fue a trabajar este domingo a pie, en un horario que se convirtió en una trampa para las víctimas de la inseguridad en el conurbano: cerca de las 6.30. Fue interceptado por motochorros a los que intentó ahuyentar. No pudo: le sacaron el celular y le dispararon. Murió en el hospital por un tiro en la pierna izquierda, que le atravesó la arteria femoral.

Unos 40 minutos más tarde, cuando le envió un mensaje para cerciorarse de que había llegado a destino, su mujer recibió una respuesta que la tranquilizó: “Sí, ya llegué”.

No sabía que eran los ladrones que habían logrado desbloquear el aparato, mientras su marido agonizaba. Ambos fueron detenidos. El celular del remisero de 53 años todavía no apareció, indicaron fuentes del caso.

Así atraparon a uno de los primos acusados por el homicidio del remisero

Se trata de Dylan Portillo, de 20 años, y de su primo Brian Portillo, de 31. El primero de ellos, con antecedentes por encubrimiento agravado, fue atrapado tras allanamientos de urgencia solicitados por el fiscal de Homicidios Adrián Arribas. Efectivos de la Policía Bonaerense llegaron a su casa y abrieron la puerta de su casa, ubicada a seis cuadras de la escena del crimen, con un ariete táctico.

Brian fue detenido cuando fue a la comisaría, junto a su familia, a preguntar por su primo. Los policías notaron que su rostro era similar al que mostraban los videos de las cámaras de seguridad que registraron el hecho.

Ambos deberán declarar ante Arribas este martes. El fiscal también investiga el homicidio del docente Cristian Pereyra, asesinado, presuntamente, por un policía que ya fue detenido y se negó a declarar.

El caso

Gómez intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. Uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y, aunque cayó al piso, se reincorporó, mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego.

Eduardo Gómez, el remisero que fue asesinado en San Justo para robarle su celular, un crimen que conmociona a la comunidad y exige justicia.

Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad. El video, en manos de los investigadores, acompaña este artículo. Las imágenes permitieron a los investigadores identificar a los atacantes y determinar el recorrido realizado antes y después del crimen.

También en La Matanza, este sábado por la noche, fue asesinado el docente Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, mientras realizaba un viaje de aplicación, labor a la que se dedicaba en sus tiempos libres para poder llegar a fin de mes.

Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, un agente de la Policía bonaerense, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereya murió casi en el acto.

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue detenido luego de que el fiscal Arribas detectara inconsistencias en su declaración.