El último mensaje que mandó Agostina Vega antes de desaparecer en Córdoba y qué se sabe del único detenido

Rige el Alerta Sofía por la menor de catorce años.

Desde hace más de tres días que la familia de Agostina Vega no sabe nada de su paradero. La adolescente de 14 años desaparició luego de tomarse un remis el sábado a la noche para encontrarse con un conocido de la familia. Hoy, ese hombre, es el único detenido en la causa que investiga qué pasó y dónde está la menor.

Aunque la investigación de la Justicia de Córdoba se mantiene bajo secreto de sumario, en las últimas horas se conoció el arresto de un hombre de 32 años por su supuesto vínculo con la desaparición. De acuerdo con las autoridades, él fue la última persona que tuvo contacto con Agostina.

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Según pudo reconstruir este medio, el detenido fue quien coordinó el encuentro con la menor y también quien pagó el viaje en remís hasta el barrio Cofico de la capital provincial. En particular, se trata de un allegado de la madre de la nena.

“Es amigo de la mamá. No está muy claro, porque (Agostina) lo menciona como un novio de la madre en un audio que se ha filtrado en las últimas horas”, indicó al respecto Fernanda Alaniz, abogada del padre de la adolescente.

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El detenido por la desaparición es amigo de la madre.

La letrada precisó que el detenido tenía “mucha información” sobre Agostina debido a su cercanía con la familia y que no logró dar una “explicación clara” sobre qué hacía con la menor el sábado pasado, cerca de las 23. Alaniz también advirtió que la menor, en ese momento bajo el cuidado de su madre, se habría retirado de su casa sin permiso: “Ahí es cuando se le pierde el rastro”.

De acuerdo con un audio que la niña le envió a una amiga por WhatsApp antes de su desaparición, se dirigía a buscar una “sorpresa” para su madre, lo que refuerza la hipótesis de que habría sido engañada para encontrarse con él.

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La desaparición de Agostina

Agostina Vega salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas del sábado. La última vez que su familia la vio fue cuando la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes. Su teléfono comenzó a dar apagado. En las últimas horas, se activó el Alerta Sofía.

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La familia recuerda que momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Además, piden que cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir información que permita dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.