Crimen y Justicia

Un docente fue asesinado mientras manejaba como chofer para una app de viajes: un policía habría intentado robarle

Cristian Eduardo Pereyra, padre de una niña, habría sido atacado por el pasajero, que intentó sustraerle su auto. El hecho ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, en el partido de La Matanza

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Cristian Eduardo Pereyra, el docente
Cristian Eduardo Pereyra, el docente asesinado en La Matanza

Este sábado por la noche, en el partido bonaerense de La Matanza, asesinaron a Cristian Eduardo Pereyra, quien durante el día era docente y por la noche se subía a un auto para hacer viajes con aplicaciones para llegar a fin de mes. El principal sospechoso es el pasajero que llevaba en el asiento trasero: un policía que le habría intentado robar.

El crimen ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereyra recibió tres balazos que resultaron mortales.

Quien tiene a cargo la causa es el fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza.

Según se logró reconstruir, Pereyra manejaba un Chevrolet Corsa verde oscuro, patente GXF 616, y llevaba a un pasajero que lo contactó a través de una app. Le dispararon cuando se encontraba en el barrio San Javier, sobre la mano de la autopista que va hacia Ezeiza.

El fiscal citó a declarar al pasajero, quien inmediatamente después de dar su versión de los hechos pasó a ser el principal sospechoso. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, denunció en redes sociales Brenda Anahí, una de las hermanas de la víctima.

Con las primeras pruebas recabadas en la investigación, el fiscal Arribas solicitó la detención del imputado, que ya fue concedida por la Justicia bonaerense.

Quién era la víctima

Cristian Pereyra era profesor en las escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2, Nº 8 y Nº 10 de La Matanza. Era padre de una nena de 3 años, según dieron a conocer allegados a la víctima en redes sociales.

“Desde la Unión Docentes Argentinos La Matanza, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad. Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”, comunicaron desde la UDA-Matanza en un posteo.

También se pronunciaron desde las instituciones en las que se desempeñaba el docente.

“La comunidad educativa de la EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución”, informó esa escuela.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, completaron las autoridades.

Una modalidad de robo al alza

Hacerse pasar por pasajeros parece ser una coartada efectiva para los delincuentes. Un caso similar había ocurrido a fines de diciembre con un conductor de 58 años, que fue víctima de una emboscada durante un viaje solicitado por una aplicación en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.

Rodrigo Sebastián Pared, el acusado
Rodrigo Sebastián Pared, el acusado por el robo a un chofer de una app de viajes

De acuerdo a fuentes policiales, el viaje inició con cuatro personas a bordo; apenas avanzó tres cuadras hasta el cruce de Mirasol y Chicago, donde descendieron dos mujeres. El conductor continuó y, dos cuadras más adelante, a la altura de Mirasol y Suecia, dos hombres sacaron un arma y le robaron el dinero, documentos y el teléfono celular. Tras ello, lo obligaron a bajarse y escaparon con el coche.

El vehículo -un Renault Sandero- apareció abandonado poco después en la esquina de Mirasol y Costa Rica, a cinco cuadras del asalto.

Ya en enero, en el barrio porteño de Villa Soldati, ocurrió otro violento intento de robo a un chofer de aplicaciones, quien recibió un disparo en una de sus piernas cuando se resistió a que un delincuente le sustrajera su auto.

El Fiat Cronos negro de
El Fiat Cronos negro de la víctima de Villa Soldati

Producto del ataque, la víctima fue hospitalizada, fuera de peligro. Todo ocurrió en avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde el conductor de un Fiat Cronos color negro fue abordado por un asaltante que pretendía robarle el vehículo y otras pertenencias.

Al recibir la alerta sobre lo sucedido, personal de la Comisaría Vecinal 8 B se desplazó hasta el lugar del ataque y entrevistó al damnificado, de unos 40 años. En diálogo con los agentes, el chofer contó que había ido a buscar un paquete al complejo habitacional Soldati, y al llegar fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego.

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