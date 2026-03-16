Crimen y Justicia

Video: un remisero que iba a trabajar intentó resistirse a un robo con un palo y lo mataron

El hecho ocurrió en San Justo, en el partido de la Matanza. Un día antes, un docente que trabajaba como chofer de aplicación fue asesinado por un policía

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Mataron a un remisero en San Justo para robarle el celular

Un hombre identificado como Eduardo Gómez, de 53 años, fue asesinado de un disparo durante un asalto registrado cerca de las 6:30 de la mañana de este domingo en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza. La víctima se dirigía a su trabajo en una agencia de remises cuando fue abordada por dos motochorros, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Guatemala y Moldes. Según la investigación preliminar, a cargo del fiscal Adrián Arribas, Gómez caminaba hacia la agencia, ubicada sobre la calle León Gallo.

Gómez intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. Uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y, aunque cayó al piso, se reincorporó, mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego. La bala le perforó la arteria femoral.

Eduardo Gómez, el remisero que
Eduardo Gómez, el remisero que fue asesinado en San Justo para robarle su celular, un crimen que conmociona a la comunidad y exige justicia.

Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad. El video, en manos de los investigadores, acompaña este artículo. Las imágenes permitieron a los investigadores identificar a los atacantes y determinar el recorrido realizado antes y después del crimen.

Allanamientos de urgencia autorizados por Arribas permitió a la Policía bonaerense atrapar a uno de los sospechosos, identificado como D.R.P., de 20 años edad y antecedentes por encubrimiento, a solo seis cuadras del hecho. Ahora, buscan a su cómplice.

También en La Matanza, este sábado por la noche, fue asesinado el docente Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, mientras realizaba un viaje de aplicación, labor a la que se dedicaba en sus tiempos libres para poder llegar a fin de mes.

Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, un agente de la Policía bonaerense, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereya murió casi en el acto.

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue detenido luego de que el fiscal Arribas detectara inconsistencias en su declaración.

La víctima se desempeñaba como docente, bajo la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en tres escuelas: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero.

Amante de los autos, Cristian también era mecánico de su propio taller. Incluso, solía asistir al picódromo de La Matanza para asistir a los eventos de picadas.

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