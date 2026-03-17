La caída del estafador torpe: lo condenaron por robar un celular y transferirse cifras millonarias a su cuenta

Leandro Martín Cejas se fugó tras ser condenado por defraudación mediante manipulación informática

La Policía Federal logró la detención de Leandro Martín Cejas (35), quien permanecía prófugo tras ser condenado por defraudación mediante manipulación informática, luego de apoderarse de un teléfono celular ajeno para realizarse cinco transferencias millonarias a una cuenta a su propio nombre.

Cejas había sido condenado por un hecho ocurrido el 31 de agosto de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, aprovechó que un pasajero se encontraba a bordo de un taxi, en la intersección de Avenida Córdoba y Scalabrini Ortiz, para sustraerle el teléfono móvil.

Pero el delito tuvo una segunda etapa: utilizando la aplicación de Mercado Pago que ya se encontraba instalada en el dispositivo, rápidamente dispuso cinco transferencias bancarias en favor de una cuenta registrada a su nombre.

Dicho accionar fue detectado de inmediato por la víctima, quien recibió notificaciones sobre los movimientos a través de la propia billetera digital. Al percatarse del fraude, radicó una denuncia penal que permitió a las autoridades policiales y judiciales identificar al responsable. Como las transferencias electrónicas habían ingresado directamente a la cuenta de Cejas, la comprobación resultó directa y la causa fue elevada a juicio.

Durante ese proceso, los magistrados ordenaron la prisión efectiva del imputado, situación que le fue comunicada. Sin embargo, desde la notificación judicial, Cejas decidió escapar y permaneció prófugo durante meses, eludiendo las órdenes de detención emitidas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°21 de CABA, a cargo de Matías Buenaventura, y la Secretaría de Guido Schittino.

El caso pasó entonces al ámbito de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal, cuyos agentes activaron tareas investigativas para localizar al condenado. El operativo incluyó análisis del entorno social y familiar del prófugo, logrando ubicar posibles domicilios donde podía alojarse. Uno de ellos, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza, se volvió el foco de seguimiento.

En coordinación con el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de La Matanza,bajo la titularidad de Gustavo Banco y la Secretaría de Patricia Pecoraro, los efectivos montaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones de la intersección de Dante Alighieri y San Matías.

La vigilancia se extendió durante varios días, hasta que una persona con las características físicas de Cejas fue detectada ingresando en la zona. Una vez confirmado su aspecto e identidad, el equipo procedió a interceptarlo y detenerlo en la vía pública.

La detención fue comunicada de inmediato al magistrado, quien dispuso el traslado de Cejas a la sede de la División Búsqueda de Prófugos, donde permanece a disposición de la Justicia a la espera de su alojamiento en un establecimiento penitenciario.